تحليل البيانات يُحدث نقلة نوعية في عالم الرياضة: الأثر البارز لتحليل البيانات الضخمة على الأداء الرياضي

غيّر فريق أوكلاند أثليتيكس للبيسبول خلال عام 2002 مسار عالم الرياضة عبر الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة لإحداث نقلة نوعية في بناء الفريق. ولم يقتصر أثر هذه اللحظة الفاصلة على تحول مسار رياضة البيسبول فحسب، بل أرسى الأساس أيضاً لتطبيق أوسع للتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف الألعاب الرياضية. من الفنون القتالية المختلطة إلى الفورمولا ون وركوب الدراجات والتنس، لا يمكن إنكار إمكانات القرارات المبنية على البيانات لتعزيز أداء وتجربة الرياضيين والفرق والمشجعين.

أظهر هذا المفهوم الذي شاع في كتاب مايكل لويس “Moneyball” كيف يمكن للبيانات أن تكشف عن الإمكانات الخفية وتعيد تشكيل المعايير التقليدية. توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة “بريسايت” لحلول الذكاء الاصطناعي

سلّطت قصة نجاح أوكلاند أثليتيكس الضوء على قوة التحليلات الإحصائية في تقييم المواهب واتخاذ القرارات الاستراتيجية. ومن خلال التدقيق في بيانات اللاعبين وتحديد السمات التي لا تحظى بالتقدير الكافي، تمكنوا من تشكيل فريق تنافسي بميزانية محدودة. وأظهر هذا المفهوم الذي شاع في كتاب مايكل لويس “Moneyball” كيف يمكن للبيانات أن تكشف عن الإمكانات الخفية وتعيد تشكيل المعايير التقليدية.

تحليل البيانات وأبعاد جديدة

وامتد تأثير تحليل البيانات الضخمة اليوم إلى أبعد من البيسبول، حيث يستخدم المقاتلون والمدربون في رياضة الفنون القتالية المختلطة البيانات لدراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، مما يتيح تصميم أنظمة التدريب الشخصية وخطط اللعب الاستراتيجية. على سبيل المثال، يتم استخدام تقنية “Insights Engine” الخاصة بشركة بريسايت من قبل المشاركين في بطولة UFC القتالية لقياس الضربات والركلات والضربات القاضية في الوقت الفعلي، حيث يمكنها توفير المراجعات القديمة والمساعدة أيضاً في التنبؤ بنتائج القتال.

وعلى نحو مماثل، تقوم فرق الفورمولا ون مثل Mercedes-AMG PETRONAS F1 بتسخير البيانات في الوقت الفعلي لتحسين استراتيجيات السباق وتقييم ظروف المسار وتوقع أداء السيارة، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات صحيحة في غضون أجزاء من الثانية قادرة على صنع الفارق بين النصر والهزيمة.

تبنت رياضة ركوب الدراجات التي تعتمد إلى حد بعيد على التقنيات المتطورة، تحليل البيانات لتحسين أساليب التدريب، حيث يتم تحليل المقاييس الفسيولوجية لراكبي الدراجات والظروف البيئية وتاريخ السباق لتصميم برامج التدريب وخطط التغذية المناسبة ودفع حدود القدرات البشرية والقدرة على التحمل. وتُمكّن شراكاتنا مع فريقيّ UAE Team Emirates وUAE Team ADQحصولهما على الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل بناءً على المعلومات المكتسبة من منصة تحليل البيانات لدينا.

باختصار، أحدثت تحليلات البيانات الضخمة نقلة نوعية بالفعل في عالم الرياضة من خلال تزويد الفرق والرياضيين بمستوى غير مسبوق من المعلومات والفهم، حيث تمكن القدرة على تفسير هذه البيانات والاستفادة منها الفرق من اتخاذ القرارات المستنيرة التي تؤثر في نتائج المباريات لصالحهم في النهاية.

أصبحت إمكانات تحليلات البيانات الضخمة لا حدود لها مع تطور المشهد الرياضي. وبعيداً عن أداء الفريق، يمكن أيضاً استخدام البيانات في تعزيز الوقاية من الإصابات والمساعدة في تعافي الرياضيين وتعزيز تفاعل المشجعين.

وبطبيعة الحال، فإن اعتماد تحليلات البيانات الضخمة في الرياضة لا يخلو من التحديات، حيث تنشأ المخاوف المتعلقة بالخصوصية مع تزايد إمكانية الوصول إلى بيانات الرياضيين، مما يثير تساؤلات حول الملكية والاستخدام. ويظل تحقيق التوازن بين المعلومات القائمة على البيانات والحفاظ على جوهر الرياضة أحد الاعتبارات الحاسمة. لكن دعونا لا ننسى الأشياء غير الملموسة التي تحدد مسار الرياضة، وهي الروح الإنسانية والعزيمة والتشويق المتمثل في عدم القدرة على التنبؤ بالنتائج الدقيقة. ويمكن للبيانات أن تعزز هذه العناصر، لكن يبقى جوهر المنافسة دائماً متجذراً في تفاني الرياضيين وشغفهم.

صحيح أن التحليلات قادرة على بناء فريق رياضي أفضل، لكن الرياضة بحد ذاتها معقدة وديناميكية، وتتأثر بعوامل لا يمكن التنبؤ بها، فالأداء البشري والعاطفة يمكن أن يؤثرا في اللعبة. وفي النهاية، يتطلب الاستخدام الناجح للبيانات الضخمة تحقيق التوازن بين المعلومات الإحصائية والجوانب غير الملموسة، مثل شغف الرياضي وسلوكه وحماسه، فهي عوامل يمكن أن ترتقي بالفريق إلى القمة في الملعب أو الحلبة أو المسار.