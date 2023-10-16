تمتلك دبي العديد من الأرقام القياسية، من برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم، إلى أكبر حديقة مائية في العالم في نخلة جميرا، وحتى برج العرب، الفندق الوحيد في العالم المصنف من فئة 7 نجوم يقع في دبي. حان الوقت لدبي أن تجعل لنفسها مكاناً في صناعة اليانصيب، أو ما يعرف أيضاً باسم “الألعاب التجارية” في الدولة، حيث تم إنشاء هيئة تنظيمية خاصة بذلك مؤخراً.

هذه الخطوة تمهد الطريق لدبي للاستفادة من هذه الفرصة والدخول إلى هذا السوق بكامل إمكاناتها.

من خلال دعم صناعة الألعاب في دبي، من المرجح أن يجذب المزيد من السياح، وربما يجعل شراء تذكرة اليانصيب إحدى الأولويات القصوى للسياح في المستقبل القريب. الدكتور ديفيد فون روزن فون هويل، مستثمر ورجل أعمال دولي

إن إنشاء هيئة مختصة للإشراف ومتابعة تنظيم الألعاب التجارية في الإمارات ووضع إطار تنظيمي لهذا القطاع يعتبر تطوراً إيجابياً كبيراً يعزز بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، ويعزز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة التزام دبي القوي ببناء بيئة مشجعة وداعمة للأعمال التجارية.

إذن، كيف يمكن أن تستفيد صناعة الألعاب التجارية “اليانصيب” من هذا الإطار، وتزدهر في دبي؟

إذا قامت الإمارات بمحاكاة سنغافورة وتخصيص 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي لصناعة الألعاب، فإنها يمكنها تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 6.6 مليار دولار. الدكتور ديفيد فون روزن فون هويل، مستثمر ورجل أعمال دولي

تعد دبي وجهة سياحية شهيرة ومساهمًا رئيسيًا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل السياحة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعد دبي مركزًا إقليميًا لسياحة الرحلات البحرية، حيث تستقبل 1750 سفينة سياحية سنويًا. ومن خلال دعم صناعة الألعاب في دبي، من المرجح أن يجذب المزيد من السياح، وربما يجعل شراء تذكرة اليانصيب إحدى الأولويات القصوى للسياح في المستقبل القريب.

ومع ذلك، قد يكون لهذه الصناعة تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني بوجهٍ عام. ووفقًا لتقرير من بلومبرغ، إذا قامت الإمارات بمحاكاة سنغافورة وتخصيص 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي لصناعة الألعاب، فإنها يمكنها تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 6.6 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر هذا القطاع فرصة لدبي للتفوق في مجال آخر. فقد أثبتت الإمارة نفسها كمركز للمواهب التكنولوجية والبحث المتطور، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية. وبالتأكيد، قطاع “الألعاب التجارية” المزدهر يمنح دبي القدرة على تصنيع منتجات تلفت الانتباه على المستوى العالمي.

فوائد صناعة “الألعاب التجارية”

توجد العديد من الفوائد المحتملة لإنشاء الهيئة التنظيمية للألعاب التجارية في الإمارات، ولكن منذ تأسيس الهيئة، تم التركيز على الحديث عن إمكانية فتح كازينو وتجاهل الفوائد الأخرى.

فكرة وجود كازينو في المنطقة تعتبر مثيرة للاهتمام، ولكني أعتقد أن لعبة اليانصيب سيكون لها تأثير أكبر اقتصاديًا. نحو 57% من سكان الولايات المتحدة – أي نحو 181 مليون شخص – يشترون تذكرة واحدة على الأقل من اليانصيب سنويًا، و70% من البالغين في المملكة المتحدة يشاركون على نحو منتظم في اليانصيب الوطني. من الواضح أن لعبة اليانصيب تحظى بشعبية واسعة، وتجذب جمهورًا كبيرًا.

عمومًا، جمهور الكازينوهات هو جمهور ضيّق ومتخصص، ومن الضروري أن يكون لديك اهتمام ومعرفة بألعاب الكازينو للدخول إلى هذا العالم. على الجانب الآخر، يُعتبر اليانصيب وسيلة موثوق بها للترفيه، حيث يشكل سحب اليانصيب المنتظم فرصة مثالية للعائلة والأصدقاء للتجمع واللعب والاستمتاع. أنا بنفسي نشأت، وشاركت في اليانصيب بانتظام مع عائلتي كأحد أنشطة الترفيه العائلي الممتعة، حيث كنّا نتساءل “ماذا سنفعل إذا فزنا؟ “. يمكن لأي شخص الانضمام والاستمتاع بلعبة اليانصيب.

يجب على دبي العمل على تطوير منتجات يانصيب تنسجم مع مكانتها وسمعتها. يجب أن يكون لديها يانصيب ينقض القواعد المعتادة، ويقدم جوائز أكبر وأفضل من أي مكان آخر. يمكن للمدينة أن تبني منتجاً يترافق مع السياح في رحلتهم إلى دبي، ويكون من بين الأولويات الرئيسة لهم مثل زيارة برج خليفة والتسوق في دبي مول.

دبي اللاعب الأبرز والأحدث

كون دبي لاعبًا جديدًا في صناعة اليانصيب العالمية، يمكنها بناء أول يانصيب رقمي بالكامل. يمكن للمدينة أن تنفذ هذه التجربة برفقة جوائز ومكافآت كبيرة يتم تحويلها مباشرةً إلى الفائز دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية قد تؤثر في متعة المشاركة. يمكن تحقيق كل ذلك من خلال دمج التكنولوجيا في اللعبة لضمان السرية والأمان.

تعد دبي موقعًا مثاليًا لبناء أفضل سوق لليانصيب في العالم. وهي مدينة طموحة ومبتكرة، مما يعني أن لديها القدرة على تحقيق هذا الهدف. وتشتهر المدينة بقدرتها على إنجاز المشاريع الكبيرة في وقت قياسي، والأهم من ذلك أنها تستضيف العديد من رواد الأعمال الطموحين الذين يتوقون إلى بناء مشاريع جديدة، مما يجعل المهمة أسهل. دبي مدينة الثقافات المتنوعة، حيث يوجد فيها سكان وسياح من جنسيات مختلفة يبحثون دائمًا عن تجارب جديدة تقدمها المدينة. إذا كان هناك مكان مثالي لإطلاق اليانصيب الذي يحطم الأرقام القياسية، فسيكون دبي، المدينة التي لا تكتفي إلا إذا كانت رقم واحد.

مشروع المليار دولار

والآن بعد أن تم إنشاء هيئة تنظيمية خاصة للألعاب التجارية، فإن مهمتها سوف تتمثل في إنشاء إطار تنظيمي حديث ومناسب ومرن. نحن بحاجة إلى منصة تنظيمية لدعم صناعة الألعاب المزدهرة والآمنة، ولا سيما فيما يتعلق باليانصيب.

ستحدث دولة الإمارات العربية المتحدة ثورة في صناعة اليانصيب، كما فعلت الدولة في جميع مشاريعها. ولهذا السبب قررت إنشاء أول يانصيب بالجائزة الكبرى في العالم بقيمة مليار دولار في دبي، مما يضيف عنوانًا آخر مثيرًا للإعجاب إلى سمعة المدينة.