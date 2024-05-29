تتطلب الوقاية من الإنهاك في فريق العمل عالية الأداء اتخاذ تدابير استباقية ووقائية ودمجها في ثقافة العمل. قد يكون هناك خط رفيع يفصل بين الأداء العالي والإجهاد المزمن للجهاز العصبي، ويحتاج الأمر إلى قيادة جيدة لتحديد الوتيرة والإيقاع المناسبين لضمان بقاء الفريق في المسار الصحيح. بالطبع، تقع مسؤولية إدارة الرفاهية أيضًا على عاتق فريق العمل نفسه؛ فما هي الموارد والأفكار والممارسات التي يمكنكم مشاركتها لضمان حصول فريق العمل على ما يحتاجه للأداء العالي بعيدًا عن الإنهاك؟

الإنهاك يغزو فريق العمل

في بحثنا حول الإنهاك، سألنا أكثر من 630 مشاركًا عن مدى قدرتهم على الموازنة بين متطلبات العمل والحياة الشخصية مع تخصيص وقت للراحة والاستجمام. وبشكل مفاجئ، قال 43٪ “بشكل سيئ للغاية”، وقال 10٪ “أبدًا”. وعندما سُئلوا عما إذا كان لديهم ما يكفي من الطاقة للتركيز على أهم قيمهم وأولوياتهم، أجاب 19٪ فقط بـ “نعم”. وهذا يشير إلى أن مجالين مهمين للاستثمار بالنسبة للقادة هما الراحة (الاستجمام) وإدارة الطاقة. والمفتاح الحقيقي هو فهم ما يجب فعله لإدارة الطاقة، ثم كيفية إيجاد فرص للاستجمام، مع الحفاظ على الزخم المطلوب للأداء العالي.

لا يتعلق الأداء العالي بفترات طويلة ومستمرة من الجهد الدؤوب. فبينما يمكن للكثير منا العمل بهذه المستويات العالية جدًا على المدى القصير، إلا أنه ليس مستدامًا لمعظم الناس على المديين المتوسط ​​والطويل. ويتمثل الأداء العالي في فهم إيقاعات العمل والقدرة على إدارة الطاقة وفقًا لذلك، مع إعطاء الأولوية لفترات الاستجمام جنبًا إلى جنب مع فترات الراحة المتعمدة.

أعتقد أن العديد من جوانب الأعمال يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير. إذا كنت تعمل في قطاع التجزئة، فقد تكون هناك أوقاتًا محددة من السنة مثل الجمعة السوداء أو التخفيضات الصيفية أو موسم أعياد الميلاد. أما إذا كنت تعمل في شركة تكنولوجية، فقد يتعلق الأمر بإطلاق منتج أو شراكة استراتيجية أو استحواذ على شركة. وستكون لدى جميع الشركات أهداف مبيعات مثل نهاية الربع أو نهاية السنة المالية. إن معرفة مواعيد هذه الأحداث الكبرى مفيدة لأنه يمكنك تحضير فريق العمل لمثل تلك المناسبات من خلال إجراء تغييرات صغيرة لتعزيز طاقتهم ومزاجهم وحافزهم إلى أقصى حد.

الاستثمار في موارد معينة

ما هي الموارد التي يمكنك الاستثمار فيها لمساعدة فريق العمل على وضع مخطط للحفاظ على الصحة الجيدة ويكون لها تأثير كبير على الأداء؟ قد تكون هذه التغييرات الصغيرة في مجالات النوم أو القوة أو الصحة أو الطاقة أو المزاج أو التحفيز. فكر في نفسك، هل يمكنك تكوين عادة يومية في أحد هذه المجالات:

القوة – سواء كانت بدنية أم عقلية، فعلى سبيل المثال إعطاء الأولوية للتمارين مرتين في الأسبوع أو شيء يعزز القوة الذهنية مثل الاستحمام البارد أو التأمل.

– سواء كانت بدنية أم عقلية، فعلى سبيل المثال إعطاء الأولوية للتمارين مرتين في الأسبوع أو شيء يعزز القوة الذهنية مثل الاستحمام البارد أو التأمل. الصحة – ما هو الشيء الواحد الذي يمكنك فعله لتعزيز صحتك بشكل عام؟ قد يشمل ذلك النوم أو تحديد حد أدنى لعدد الخطوات اليومية أو التحكم في التعرض للتلوث البيئي أو التأكد من وجود أطعمة صحية في المنزل.

– ما هو الشيء الواحد الذي يمكنك فعله لتعزيز صحتك بشكل عام؟ قد يشمل ذلك النوم أو تحديد حد أدنى لعدد الخطوات اليومية أو التحكم في التعرض للتلوث البيئي أو التأكد من وجود أطعمة صحية في المنزل. الطاقة – من هم الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء التي تمنحك الطاقة، وكيف يمكنك دمج المزيد منها في حياتك اليومية؟ الطاقة تأتي من مصدر واحد في الجسم وهي مورد محدود؛ نحتاج إلى استخدامها بحكمة!

– من هم الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء التي تمنحك الطاقة، وكيف يمكنك دمج المزيد منها في حياتك اليومية؟ الطاقة تأتي من مصدر واحد في الجسم وهي مورد محدود؛ نحتاج إلى استخدامها بحكمة! المزاج – عنصر أساسي للحياة السعيدة والمنتجة. يمكن تحسين المزاج من خلال القيام بأشياء تستمتع بها على الأقل في بعض الأحيان، والتعرض للضوء الطبيعي (مفيد لإنتاج السيروتونين)، وممارسة الرياضة أو التواجد حول أشخاص معينين.

– عنصر أساسي للحياة السعيدة والمنتجة. يمكن تحسين المزاج من خلال القيام بأشياء تستمتع بها على الأقل في بعض الأحيان، والتعرض للضوء الطبيعي (مفيد لإنتاج السيروتونين)، وممارسة الرياضة أو التواجد حول أشخاص معينين. التحفيز – ما الذي يثير حماسك وما الذي يحفزك؟ بالنسبة للبعض هو إحساس قوي بالهدف، وللآخرين هو وجود أهداف أو هدف نهائي. ماذا يمكن أن يكون ذلك بالنسبة لك؟

عندما نعطي الأولوية لبعض الإجراءات اليومية التي تبقينا بصحة جيدة ومليئين بالحيوية، فإنها تساعدنا أيضًا على البقاء في حالة استعداد للأشياء المطلوبة التي لا نتوقعها. من الأسهل البقاء جاهزًا من الاستعداد باستمرار. إن توعية فرقك وإلهامهم للتفكير فيما يمكنهم فعله للاستعداد للأحداث الكبرى ولكن أيضًا البقاء في حالة أساسية من الجاهزية هو المفتاح لمنع الإنهاك.

وفقًا لبحثنا، قال 43٪ من المشاركين إنهم لم يكونوا على دراية بالعلامات التحذيرية التي يمكن للعقل والجسم إرسالها والتي تشير إلى أنك تدفع بشدة أو تصبح متوترًا. هذه العلامات هي بمثابة جرس الإنذار المبكر للإنهاك. وإن توفير الموارد والإرشادات حول تلك العلامات يعد طريقة استباقية لتقليل مخاطر الإنهاك من خلال السماح للأفراد باكتشافها مبكرًا.

يمكن أن تكون فترات الراحة القصيرة فعالة للغاية وقد تستغرق بضع دقائق فقط ولكن لها تأثير كبير على الإنتاجية. نسميها شرائح الاستجمام. أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة كورنيل أن أخذ استراحات قصيرة يعزز التركيز والانتباه والإنتاجية. ومن الأمثلة على ذلك المشي السريع لمدة عشر دقائق (ثبت أنه يعزز المزاج والطاقة)، وتمارين الحركة الخفيفة، وتمارين التنفس أو التأمل أو مجرد أحلام اليقظة من النافذة للسماح لعقلك بالتجول.

تتأثر ثقافة فريق العمل بشدة بك كقائد. ما هي الخطوات التي يمكنك اتخاذها لوضع الرفاهية كجزء من ثقافة الأداء العالي؟ فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي مشاركة الأفكار حول ما يحافظ على رفاهيتك إلى فتح حوارات أوسع مع فريق العمل حول ممارساتهم للرفاهية. ما هي قيم الرفاهية التي يمكنك دمجها في أسلوب قيادتك؟ كأن تخصص فترات راحة لمدة 5 دقائق بين الاجتماعات لتشجيع الاستراحات القصيرة أو وقت الاستجمام. القيادة بالتركيز على الرفاهية هي مفتاح الأداء العالي.