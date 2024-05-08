الهدف المزدوج لـ “الاستثمار ذي الأثر”: كيف يمكن تحقيق عائدات مالية وتأثير اجتماعي إيجابي

يُعد الاستثمار ذي الأثر مفهومًا مثيرًا للاهتمام تم تطويره لأول مرة في ستينيات القرن الماضي. في البداية، دعا الناس إلى الاستثمار المسؤول اجتماعياً من خلال مراعاة المعايير الأخلاقية والاجتماعية في قرارات الاستثمار بهدف استبعاد صناعات معينة مثل الكحول والأسلحة. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اكتسب الاستثمار ذو الأثر أهمية بارزة مع مؤسسة روكفلر التي تبنت مفهوم الاستثمار من أجل تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي. استثمرت المؤسسة في دراسات بحثية وتقارير ومبادرات قدمت مقاييس تجريبية تثبت إمكانية تحقيق عوائد مالية واجتماعية.

كما أنشأوا تعاونية سياسة الاستثمار ذي الأثر لتسريع تطوير بيئة سياسية داعمة للاستثمار ذو التأثير على الصعيد العالمي. لقد ساهم تأثيرهم على المستثمرين المؤسسيين، ودعمهم للتمويل الاجتماعي، وتقديم نماذج تمويل مبتكرة، والدعوة المستمرة للسياسات بشكل كبير في أن يصبح الاستثمار ذو الأثر جزءًا من استراتيجية التمويل للمؤسسات المالية الرئيسية والمستثمرين التقليديين منذ عام 2010.

الاستثمار ذو الأثر له هدف مزدوج يتمثل في تحقيق عوائد مالية واجتماعية على الاستثمار. إنها طريقة مبتكرة وتحويلية للتوفيق بين استراتيجيات تحقيق الأرباح والسعي لإحداث تغيير اجتماعي ذي مغزى. يقوم الاستثمار ذو الأثر على فرضية أنه يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد مالية مع إحداث تأثير إيجابي على المجتمع. هذا على النقيض من الاستثمار التقليدي حيث يكون الربح المالي هو الهدف الوحيد. من المتوقع أن تكون العوائد المالية في الاستثمار ذي الأثر تنافسية أو في بعض الحالات أفضل من الاستثمارات التقليدية. أما السطر الثاني من الأهداف فيتمثل في تأثير اجتماعي أو بيئي إيجابي. يتصدى الاستثمار ذو الأثر تقليدياً للقضايا المتعلقة بالحد من الفقر، وإمكانية الوصول إلى التمويل، والرعاية الصحية أو التعليم، والاستدامة البيئية.

ومع ذلك، فإن الاستثمار ذو الأثر ليس خاليًا من التحديات أو النقد. وعلى الرغم من وجود العديد من المحاولات لتحسين استراتيجيات قياس التأثير، إلا أنها لا تزال صناعة غير منظمة إلى حد كبير حيث يتم تعديل تعريف التأثير واستراتيجيات قياسه حسب كل حالة على حدة. قدمت شبكة الاستثمار ذي الأثر العالمي (GIIN)، التي أنشأتها مؤسسة روكفلر في عام 2009 لتكون بمثابة مركز للمستثمرين في مجال الأثر، موارد وأدوات ومنصة للتعاون، مما ساهم بشكل كبير في توحيد استراتيجيات القياس والإبلاغ.

أطلقت GIIN مبادرتي IRIS و IRIS + (معايير الإبلاغ عن الاستثمار والتأثير) لتوفير مجموعة شاملة من المقاييس والمؤشرات التي يمكن للمستثمرين والشركات استخدامها لقياس أدائها الاجتماعي والبيئي والإبلاغ عنه. التحديث، IRIS+ يتضمن نسخة أكثر دقة من التغذية الراجعة الأصلية مع التغذية الراجعة من المستثمرين ذوي التأثير لتلبية احتياجات المستثمرين، ومديري الصناديق، وأصحاب المصلحة بما يتماشى مع المشهد المتطور.

ومع ذلك، لا يزال الاستثمار ذو الأثر يحمل خطر تضخم الادعاءات حول التأثير الاجتماعي الإيجابي. كما يمكن أن يكون تحقيق التوازن بين العوائد المالية وخلق التأثير أمرًا صعبًا. في بعض الحالات، قد يتعارض تعظيم الأرباح مع تحقيق المستوى المطلوب من التأثير الاجتماعي الإيجابي، مما يؤدي إلى قرارات صعبة للمستثمرين. عادةً ما يتطلب إحداث تأثير اجتماعي أفقًا استثماريًا أطول، في حين أن العوائد على التمويل غالبًا ما تكون مطلوبة على المدى القصير.

فلنلق نظرة على بعض الاستراتيجيات لـ الاستثمار ذي الأثر بنجاح

تحديد مقاييس التأثير الواضحة والأهداف المحددة:

هذا يستجيب للنقد الرئيسي حول قياس التأثيرات الإيجابية. في حين أن الواقع هو أن كل شخص يتم مساعدته إيجابي، إلا أن المستثمرين بحاجة إلى تحديد أهداف واضحة ليتمكنوا من قياس التقدم. سواء أردنا دعم الوصول إلى التمويل الأصغر، أو الرعاية الصحية أو التعليم، يجب أن نقوم بالبحث وتحديد مؤشرات النجاح التي نريد استخدامها لقياس عائدنا الاجتماعي على الاستثمار بوضوح.

فهم نفوذك وتأثيرك:

إذا كنت في عمل منظم أو لديك نفوذ محدود على من يحصل على فوائد استثمارك، فقد ترغب في إعادة تأطير استراتيجية القياس الخاصة بك. غالبًا ما أرى عملائي يبلغون عن كيفية مساهمتهم في الوصول إلى الإسكان الاجتماعي عندما يستثمرون في البنية التحتية المادية. ما يُنسى في كثير من الأحيان هو أن أيًا من المستثمرين ذوي التأثير ليس لديهم نفوذ لتحديد من يؤهل للإسكان الاجتماعي. ينطبق الشيء نفسه على الاستثمار في المستشفيات: فقط الأشخاص الذين لديهم تغطية صحية حالية سيحصلون على إمكانية الوصول إلى المرافق المحسّنة.

إدارة المخاطر أولاً:

أقول دائمًا لعملائي أن خلق تأثير إيجابي أمر رائع، ومع ذلك، لا يمكننا أن ننسى الامتثال القانوني الأساسي وإدارة المخاطر. في مجال عملي كممارس للأداء الاجتماعي، أدعم عملائي في تحديد المخاطر التشغيلية المتعلقة بالعمالة، وسلاسل التوريد، وصحة المجتمع وسلامته، وحقوق الأراضي والشعوب الأصلية. في رأيي، هذا هو الأساس لأي شركة مسؤولة اجتماعياً. يجب أن يأتي الاستثمار ذو الأثر والتأثير الإيجابي الاستباقي بعد تسوية القضايا المتعلقة بالامتثال. من الواضح أن بناء المستشفيات أو المدارس هو فائدة صافية، لكن يجب علينا أيضًا التأكد من أن عملية البناء تتم بطريقة تحترم حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالعمل.

العثور على الشركاء المناسبين:

قلة قليلة من المستثمرين يبدأون الاستثمار ذا الأثر بمفردهم. القضايا الاجتماعية معقدة وهناك فجوة معرفية كبيرة في السوق. توفر GIIN شبكة من المنظمات المحتملة التي يمكنها دعم تحديد الاستراتيجية الاجتماعية وقياس التأثيرات والإبلاغ عنها. يجلب الشركاء الاستراتيجيون العديد من الفوائد: تعزيز فعالية مبادرات التأثير، وخبراء الموضوع، والخبرة في الصناعة، والموارد، والشركاء المحليين في البلد.

العثور على موضوعك أو صناعتك:

الاستثمار ذو الأثر هو مشروع شغف، لذا يحتاج كل مستثمر إلى العثور على الموضوع أو الصناعة التي يشعر بالشغف تجاهها. يسمح التركيز على مجالات موضوعية محددة للمستثمرين بتعميق تأثيرهم في القطاع المختار. سواء كانت طاقة متجددة، أو رعاية صحية أو تعليم، فإن تضييق التركيز يمكن أن يساعد في تحديد الشركاء والخبراء الأمثل لمساعدتك في تصميم استراتيجيات مالية وتأثيرية مناسبة، مع مراعاة فرص الصناعة وحدودها.

التفاعل مع الشركات المستثمر فيها:

سيساعدك فهم احتياجات المستفيدين النهائيين على تخصيص برنامجك وتعديل استراتيجية قياس التأثير الاجتماعي. عندما تستثمر في الشركات الناشئة أو الشركات الأصغر، يكون لديك النفوذ لتشجيع اعتماد ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة اجتماعيًا.

من أين تبدأ؟ إذا قررت الاستثمار ذا الأثر، فيما يلي بعض الأفكار حول القطاعات والموضوعات التي يجب مراعاتها:

– طاقة متجددة وتكنولوجيا نظيفة: استثمر في الطاقة الشمسية، والرياح، والمياه، وغيرها من الحلول والتقنيات المبتكرة التي تعزز كفاءة الطاقة.

– الزراعة المستدامة هي مجال رئيسي حيث توفر الاستثمارات في الزراعة العضوية والممارسات الزراعية المستدامة فوائد لا تصدق.

– التمويل الأصغر والشمول المالي: سد الفجوة التمويلية للفئات المحرومة تقليديًا أو تعزيز حلول التكنولوجيا المالية من أجل الشمول المالي.

– التعليم: الاستثمار في البنية التحتية التعليمية أو برامج التدريب المهني لتعزيز فرص العمل.

– الرعاية الصحية والرفاه: الوصول إلى حلول الرعاية الصحية بأسعار معقولة أو الاستثمارات في البحوث الطبية والمرافق والطب عن بعد.

– الإسكان الميسور التكلفة: الاستثمار في الإسكان للمجتمعات ذات الدخل المنخفض وتوفير حلول الإسكان الموفرة للطاقة.

– المياه والصرف الصحي: الوصول إلى مياه نظيفة والصرف الصحي، وتكنولوجيا تنقية المياه، وإدارة النفايات.

– الاقتصاد الدائري: الاستثمارات في الشركات التي تعزز إعادة التدوير، والحد من استهلاك المياه، والاستهلاك المستدام، أو التكنولوجيا الأخرى التي تقلل الأثر البيئي خلال دورة حياة المنتج.

يسمح الاستثمار ذو الأثر، بمستواه المنخفض نسبيًا من التنظيم، بإبداع المستثمر والبراعة في التصدي لمجموعة متنوعة من القضايا. الأفكار المقدمة أعلاه بعيدة كل البعد عن كونها شاملة. مع استمرار تطور الاستثمار ذي الأثر، سنرى المزيد من التوحيد القياسي مع قياس التأثيرات وتحديدها. يدرك المستثمرون بشكل متزايد إمكانات إحداث تغيير ذي مغزى مع توليد العوائد، وهذا الخط السفلي المزدوج على استعداد لإعادة تشكيل مستقبل التمويل.