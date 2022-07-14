المواهب في الخليج هي جسر العبور لاقتصادات متينة

جان كلود فرح رئيس شركة ويسترن يونيون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط،إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ

صحيح أن كلمة الحوالات المالية قد تبدو بعيدةً كل البعد عن الجمال خصوصًا أنها ارتبطت بالهجرة، إلا أن حركة تحويل الأموال عبر الحدود قد كان لها أثر إيجابي على حياة العديد، ولعبت منذ أكثر من 150 عامًا مع استخدام البرقية لأول مرة دورًا حاسمًا في ربط المجتمعات وتنمية الاقتصادات.

لطالما كانت دول مجلس التعاون الخليجي وجهة جاذبة للمواهب العالمية حيث تحتضن أكثر من 10٪ من إجمالي المهاجرين على مستوى العالم. وفي عام 2019، شكل الوافدون نحو 51٪ من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي ، إذ ساهمت آفاق العمل الجذابة المصاحبة لعدد كبير من المزايا الوظيفية والجودة العالية للحياة في تحويل المنطقة إلى مركز مثالي لفرص العمل.

وساهم توافد أصحاب المواهب والمهارات العالية المستوى إلى بلدان الخليج لاكتساب الخبرة العالمية في منطقة تنصهر فيها الثقافات، في لعب دور قوي في زيادة تدفق حركة الأموال وجعل المنطقة في طليعة الدول والاقتصادات المرسلة للتحويلات المالية.

وتظهر التقارير الصادرة عن البنك الدولي بأن دول الإمارات والسعودية وقطر والكويت تعد المصدر الرئيسي للحوالات الصادرة من الشرق الأوسط، واحتلت على مدى العقد الماضي المراكز الأولى بين الـ15 دول الأوائل في العالم.

وفي العام 2020، بلغت قيمة التحويلات المالية من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نحو 78 مليار دولار بما يعادل 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما، وتدعم التوجهات التي نراها في ويسترن يونيون هذه الأرقام. وارتفع تدفق الحوالات بين الدول، على سبيل المثال، من السعودية إلى الهند بمقدار النصف، وتضاعفت من قطر إلى الفليبين، في العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وإدراكًا منها لسياسات التوطين الحيوية، حرصت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ مجموعة من المبادرات والحوافز والإصلاحات لجذب المواهب العالمية، وعززت أجنداتها ذات الرؤية المستقبلية عبر قطاعات متعددة مثل التعليم والرعاية الصحية لتلبية حاجات عدد أكبر من السكان يقدر بأكثر من 54 مليون هذا العام وحده.

وعمدت حكومة دولة الإمارات مثلًا إلى تخفيف القيود التي كانت مفروضة على التأشيرات، وفي العام الماضي اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في خطوة تساهم في تعزيز مكانة الدولة الرائدة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار. ومن المتوقع أن توفر خطة رؤية المملكة 2030 ما لا يقل عن 400 ألف وظيفة جديدة تتطلب عمالة ماهرة ومهارات معينة، وأعلنت في هذا الإطار في العام 2020 عن إصلاحات كبيرة لأنظمة التأشيرات الخاصة بها تضمن مرونة أكبر في حركة العمال الوافدين.

وتعتبر التحويلات فرصة بالاتجاهين، نظرًا إلى أنها مصدر إيرادات مهم لاقتصاد الدول المستلمة للأموال أو المصدرة للمواهب أو المهاجرين.

وتعد دول مثل الهند وباكستان وسريلانكا والفلبين من أكثر الوجهات المستقبلة للحوالات المالية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شكلت 31٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في العام 2020.

لكن الفوائد الاقتصادية للتحويلات تتجاوز حدود هذه الاقتصادات الناشئة، إذ تُظهر بياناتنا بأن التنوع الهائل للجنسيات في جميع أنحاء المنطقة ينعكس إيجابًا على الاقتصادات الناضجة مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها كونها تستفيد من الزيادة المطردة في إيرادات التحويلات.

وفي ظل استمرار حركة الوافدين في العالم، ستبقى تدفقات الحوالات المالية مُحركًا مهمًا للنمو الاقتصادي في البلدان المضيفة والمصدرة. وقد خصص العمال الوافدون إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم وقتهم ومواردهم ومهاراتهم لتحسين حياتهم وحياة عائلاتهم، وتظهر هذه التضحية المشرفة أيضًا قدرتهم على إحداث فرق في بلدان متعددة في وقت واحد سواء كان وطنهم الأم أو في البلدان التي استقبلتهم وحضنتهم.