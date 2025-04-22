من الرؤية إلى الواقع: فن تنفيذ البنية التحتية للفعاليات الكبرى في المملكة العربية السعودية

يُعد تنفيذ مشاريع البنية التحتية للفعاليات الكبرى مهمة معقدة ومتعددة الأبعاد. ومع تطلّع المملكة العربية السعودية لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية الرياضية والثقافية خلال العقدين القادمين، مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، فإن التخطيط الاستراتيجي لتسليم هذه البنية التحتية يُصبح ضرورة قصوى، مستفيداً من أفضل الممارسات والدروس المستفادة لضمان النجاح التجاري وترك إرث طويل الأمد.

في سوق يشهد ازدهاراً… الشراء الاستراتيجي هو الحل

ورغم أن السوق السعودي لم يصل بعد إلى مرحلة التشبّع، إلا أن بعض الموارد تشهد ضغطاً كبيراً، مما يستدعي تبنّي نهج ذكي في إدارة المشتريات وتنفيذ المشاريع. على أصحاب المشاريع أن يكونوا مرنين في اختيار نماذج التعاقد التي تضمن أعلى فرص التسليم في الموعد المحدد، بما في ذلك عقود القياس.

التحدي الأول في مشاريع الفعاليات الكبرى يتمثل عادة في وضع برنامج زمني استراتيجي ومتين لضمان التسليم في الموعد النهائي، والذي لا يقبل التأجيل. فعند بناء ملعب، على سبيل المثال، يجب تحقيق التوازن الزمني: لا البناء مبكراً جداً، ولا متأخراً جداً. وبينما بدأت بعض الأصول المتعلقة بكأس العالم في المملكة بالإنشاء فعلاً، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تناغم الجدول الزمني لكامل البنية التحتية المرتبطة بها مثل النقل، والضيافة، والتجزئة.

المقاولون الرئيسيون والمقاولون الفرعيون: إدارة استباقية للمخاطر

على الشركات العاملة في مشاريع الفعاليات الكبرى تحت ضغط الوقت أن تضمن جاهزية التصاميم قبل الشروع في التنفيذ، لتفادي أي إعادة تصميم قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في نطاق المشروع. وتُعتبر مشكلات التصميم سبباً شائعاً في تأخير المشاريع بالمنطقة، لذا فإن إدارة هذه المخاطر تبدأ من مرحلة التعاقد. من الأفضل أن يتفاوض المقاولون على توزيع عادل للمخاطر، مع إدراج بنود تُتيح تسريع وتيرة العمل عند الحاجة، عبر زيادة الموارد، أو تمديد ساعات العمل، أو أي وسيلة تسهم في التسليم السريع. مثل هذه البنود ضرورية في المشاريع الكبرى، حيث يكون الوقت جوهرياً.

أما فيما يخص المقاولين الفرعيين، فليست مشاكل التأخير والتعديلات في التصميم وارتفاع التكاليف حكراً على مشاريع الفعاليات الكبرى، لكنها تزداد خطورة بسبب أهمية الالتزام بالموعد. المقاولون الفرعيون، لا سيما الصغار منهم، قد يتحملون مسؤوليات ضخمة دون حماية كافية. لذا، يمكن التخفيف من المخاطر عبر تقديم دفعات مقدمة كبيرة وتوفير المواد اللازمة مجاناً. كما يجب على هؤلاء المقاولين توثيق أعمالهم بدقة لضمان حقوقهم وتفادي النزاعات لاحقاً.

إدارة أصحاب المصلحة: أساس النجاح الحقيقي

إدارة أصحاب المصلحة بفعالية تُعد العامل الأكثر حسماً في نجاح مشاريع البنية التحتية للفعاليات الكبرى. وهذا يشمل التنسيق بين البنوك، والممولين، والمقاولين، والملاك، والمشغلين، والمستخدمين النهائيين. فنجاح المشروع يتوقف على مدى تناغم هذه الأطراف معاً، بالرغم من اختلاف مصالحها. من هنا، يصبح من الضروري تحديد أدوار واضحة وآلية لحل النزاعات المحتملة. ويجب تغيير العقليات من “ما الذي سأجنيه؟” إلى “ما هو الأفضل للمشروع؟” و”كيف يمكننا إجراء حوار بنّاء لتحقيق الأهداف؟”

وتتيح قوانين المشتريات في السعودية خيارات متعددة للمناقصات، وغالباً ما تُستخدم المناقصات غير المحدودة للمشاريع الضخمة التي تتطلب كيانات ذات كفاءة عالية. وتنتشر أنظمة الشراكات بين الكيانات في هذه المشاريع، حيث تتقاسم الأطراف المخاطر، لكن يجب أن تكون تفاصيل الاتفاق بين الشركاء واضحة لتجنّب الخلافات. ومن المهم أيضاً توعية المعنيين بخيارات التصميم المناسبة التي تجمع بين التميّز العماري والعملية، إلى جانب ضرورة تنويع سلاسل التوريد.

آليات حل النزاعات المبكرة: تحمي المشروع وتُحافظ على التدفق المالي

اتّباع نهج استباقي لحل النزاعات يساعد على استمرار التمويل وسير المشروع بسلاسة، بدلاً من التورط في نزاعات طويلة قد تؤدي إلى تأخير كارثي. في مشاريع بحجم كأس العالم، يصبح من الحاسم اختيار آليات لحل النزاعات في وقت مبكر. ويُعد التحكيم أداة مفضّلة في العقود الكبيرة، وقد قطعت المملكة شوطاً كبيراً في تأسيس مركز سعودي متكامل للتحكيم التجاري. كما يتيح القانون السعودي الحديث إمكانية التفاوض تحت بند “دون المساس بالحقوق”، مما يشجع على التسوية الودية قبل الدخول في إجراءات قضائية مكلفة.

تتعدد أدوات حل النزاعات، ويعتمد الخيار الأفضل على طبيعة النزاع والأطراف المعنية. فالمصالحة ليست دائماً الحل الأمثل، لكنها قد تكون فعالة في حالات معينة. ومن جهة أخرى، هناك اهتمام متزايد باستخدام لجان الفصل في النزاعات، خصوصاً في مشاريع الشرق الأوسط، حيث يُدرك الجميع أن الحسم المبكر يدعم التدفقات النقدية. ولكن رغم وجود هذه اللجان في العقود، غالباً ما تواجه تحديات تنفيذية. وقد يكون من المفيد أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة، كجهة منظمة، إنشاء هذه اللجان وتعيين أعضائها وضمان حيادهم، مما يشجع على اعتمادها بشكل منهجي.

التخطيط الاستراتيجي للإرث: مستقبل يركز على العائد والاستدامة

انتهاء الحدث لا يجب أن يعني نهاية المشروع. فالإرث الذي يخلّفه هو عنصر حاسم في ضمان استدامة البنية التحتية واستخدامها بكفاءة. ولا يكفي أن تكون هناك نوايا جيدة، بل يجب أن يُنفّذ التخطيط للإرث فعلياً على أرض الواقع.

ففي قطر، كانت هناك خطط رائعة لإعادة استخدام ملاعب المونديال بطريقة مستدامة بيئياً، لكن بعد مرور سنوات، لا تزال بعض الملاعب قائمة دون استخدام فعلي، بسبب ضعف التنفيذ. يجب أخذ احتياجات المستخدم النهائي بعين الاعتبار من بداية التصميم لضمان استمرارية المشروع وجدواه التجارية. ويُعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على سبيل المثال، من أصحاب المصلحة الأساسيين في كأس العالم، وبالتالي فإن تلبية متطلباته يجب أن تكون أولوية منذ مراحل التخطيط الأولى.

وبعد انتهاء الفعاليات وعودة الزوار إلى بلدانهم، يتحوّل التركيز إلى استغلال البنية التحتية إلى أقصى حد. لذا فإن تصميم ملاعب متعددة الاستخدامات من البداية (رياضية وترفيهية)، هو خيار أكثر ذكاءً من محاولة التعديل لاحقاً، وأكثر كفاءة من حيث التكاليف.

يتطلب تسليم مشاريع البنية التحتية للفعاليات الكبرى في السعودية نهجاً استراتيجياً يجمع بين كفاءة إدارة المشتريات، وحسن إدارة أصحاب المصلحة، وآليات حل النزاعات الفعالة. ومع روحها الطموحة ورؤيتها المتجددة، تستعد المملكة بكل ثقة لأن ترحّب بالعالم.