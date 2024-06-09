المضخات الذكية في إدارة مياه الصرف تبشّر بمستقبل مستدام وخالٍ من الكربون

تكتسب مضخات المياه في عالمنا اليوم أهمية متزايدة تتخطى وظيفتها كأداة لنقل المياه من محطة إلى أخرى، لتؤدي دوراً بارزاً في تلبية المتطلبات اللازمة لتحقيق الاستدامة والكفاءة وأعلى معايير الدقة في عمليات مناولة السوائل. وتشهد المضخات وأنظمتها تحولات جذرية وابتكارات فريدة، لاسيما تلك المستخدمة في إدارة مياه الصرف، ومن أبرز تلك التحولات ظهور المضخات الذكية.

وتعمل أنظمة الضخ الذكية على تحسين الممارسات المتعلقة بإدارة مياه الصرف، خاصة في ضوء ما تشهده من دمج للتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، حيث تقدّم إسهامات فاعلة في عمليات عديدة مثل الرصد في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية، لتحدّ بذلك من الأثر البيئي مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. ويشكل الاعتماد على المضخات الذكية في إدارة مياه الصرف خطوة مهمة لتحقيق الاستدامة والحد من البصمة الكربونية.

المضخات الذكية وخصائص فريدة

وتعدّ المضخات الذكية أنظمة مخصصة تتميز بترددات قابلة للتعديل وخصائص تحكم رقمية. ويُتوقع أن يسجّل سوق المضخات الذكية العالمي معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.7 في المائة بين عامي 2024 و2029. ويتيح دمج التكنولوجيات الرقمية المتقدمة تشغيلاً سلساً للمضخات الذكية، التي تتفوق بإمكاناتها وخصائصها على تلك التقليدية.

وارتفع التركيز على مر السنوات على ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل دورة حياة المضخات التقليدية في صناعة المياه والصرف الصحي، حيث تشير التوقعات الى ارتفاع في الطلب على المضخات الذكية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8 في المائة خلال الفترة من 2023 إلى 2033، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.7 في المائة خلال الفترة من 2018 إلى 2022. اذ شهدت قيمة السوق زيادة ملحوظة من 759.67 مليون دولار أمريكي في العام 2018 إلى 947.6 مليون دولار أمريكي في العام 2022.

وتأتي المضخات الذكية، على عكس تلك التقليدية، لتسهل العمليات وتعزز القدرة التشغيلية في كافة القطاعات، لاسيما في مجالات الرصد وإدارة الطاقة والتحكم عن بعد، حيث تتيح فوائد عديدة وتتميز بقدرتها على تنظيم تدفق السوائل، مما ساهم في زيادة الطلب عليها. إذ تُستخدم هذه المضخات اليوم على نطاق واسع في مجالات مختلفة مثل البناء وأنظمة التحكم في السخانات ومرافق معالجة المياه والأتمتة، بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة. وتشير التقارير الى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق المضخات الذكية إلى 2 165.7 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2033.

الجهور الرقمية في قطاع المياه

علاوة على ذلك، تكتسب المضخات الذكية زخمًا كبيراً في ظل تزايد جهود الرقمنة في قطاع المياه والصرف الصحي، الذي يعتمد في عملياته على أجهزة الاستشعار الذكية المتقدمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتطبيقات الجديدة بسهولة وسلاسة وتحسين الأداء الوظيفي. ويسهم استخدام المضخات الذكية هذه في الوصول إلى التشخيصات بصورة فورية ومباشرة وتصميم التطبيقات بما يلبي متطلبات العمل، فضلاً عن إتاحة إمكانات القيادة والتحسين في العمليات.

وبالحديث عن المضخات الذكية ونظيرتها التقليدية، نلاحظ أن تلك الأخيرة غالبًا ما تكون كثيفة الاستهلاك للطاقة وأقل فعالية، كما تعمل وفق سرعة ثابتة لا تتغير بحسب الطلب، أمّا المضخات الذكية فصممت لضمان قدرتها على التكيف مع الظروف والمتطلبات المتغيرة، حيث يتم دمجها مع أجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم المتقدمة لتنسيق عملياتها بناءً على بيانات الوقت الفعلي، بما في ذلك معدلات التدفق ومستويات الضغط. كما تساعد التكنولوجيا الذكية في تحسين الأداء وتجنب العمليات التشغيلية غير الضرورية، مما يسهم في توفير الطاقة وترشيد استهلاكها وتقليل البصمة الكربونية المرتبطة بعمليات معالجة مياه الصرف.

كما تتميز هذه المضخات بقدرتها على إجراء الصيانة التنبؤية، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات للتنبؤ بمخاطر الفشل المحتملة وتنبيه المشغلين، على عكس نظيرتها التقليدية التي تتطلب فحوصات منتظمة وصيانة دورية تستغرق وقتًا طويلاً. وتتمتع أيضاً بنظم مراقبة متقدمة تساهم في إطالة عمر المعدات وتقليل الوقت الضائع في حال توقف الأجهزة عن العمل وغيرها من حالات إهدار الطاقة المرتبطة بها، الأمر الذي يضمن فعالية عمليات إدارة مياه الصرف ويعزز استدامتها.

بالإضافة إلى ذلك، تؤدي المضخات الذكية دورًا حيويًا في توفير مياه وفق أعلى معايير الجودة، إذ تسمح من خلال أنظمتها المتطورة بالتحكم في عمليات التدفق والمعالجة بصورة دقيقة وتضمن عمليات أكثر فعالية لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل استخدامها مجدداً، من خلال تقنيات الترشيح والتهوية المحسنة التي تساعد في القضاء على الملوثات. كما تتيح إعادة استخدام المياه، لا سيما في عمليات الري والعمليات الصناعية. ويشكّل الدمج الفعال لهذه المضخات الذكية خطوة مهمة للوصول إلى ممارسات أكثر استدامة لإدارة المياه.

مصادر الطاقة المتجددة

وتماشياً مع المساعي القائمة لتعزيز الاستدامة، تقدّم المضخات الذكية حلولاً تتوافق مع مصادر الطاقة المتجددة، حيث يمكن تشغيلها بواسطة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، مما يساعد الصناعات المرتبطة بالمياه ومياه الصرف الصحي في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، يسهم التكامل الديناميكي لهذه التكنولوجيات الذكية مع مصادر الطاقة الخضراء في تسريع الجهود العالمية لضمان اقتصاد منخفض الكربون.

وتحرص تقنيات المضخات الذكية على تسخير البيانات واستخدامها بصورة فعالة، تأكيداً على التزام قطاع إدارة مياه الصرف الصحي بتقديم خدمات أكثر ذكاءً واستدامة، حيث تساهم في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات أثناء عملية إدارة مياه الصرف. وتوفر هذه البيانات رؤى قيمة حول أنماط العمل واستخدام الطاقة والمجالات المحتملة للتحسين، كما تمكّن مدراء المرافق من اتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف والحد من الأثر البيئي.

ويعدّ الاعتماد على تقنيات المضخات الذكية في مجال إدارة مياه الصرف الصحي خطوة حيوية نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة وإتاحة الصيانة التنبؤية وضمان مياه عالية الجودة، فضلاً عن التكامل مع موارد الطاقة المتجددة وتسهيل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، لتحويل الممارسات التقليدية في الصناعة. ومن المتوقع أن يثمر هذا التحوّل نتائج عديدة، تشمل تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الموثوقية التشغيلية واعتماد منهجية مستدامة لإدارة المياه على نطاق واسع. ويتطلب عالمنا اليوم عمليات تكامل فعالة للتكنولوجيات الذكية في مجال إدارة مياه الصرف، بهدف مواجهة تحديات تغير المناخ وندرة الموارد وضمان مستقبل أكثر مرونة واستدامة.