أهمية دعم المرونة السيبرانية في تحقيق رؤية السعودية 2030

تتزايد أهمية حماية الفضاء السيبراني أكثر من أي وقت مضى في ظل مشهد التهديدات الرقمية المستمرة. وبرزت الحاجة إلى تعزيز المرونة السيبرانية مع ازدياد تعقيد الهجمات السيبرانية، وتوسّع أهدافها لتشمل معلومات حساسة وبنىً تحتية مهمة حيوية. وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، الذي أُقيم في دافوس، على هذا التركيز المتنامي، حيث جاءت المرونة السيبرانية في مقدمة أولويات الجهات الحكومية والخاصة، وصنّف المشاركون في دافوس في أحدث مسح لتصور الأخطار العالمية الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية ضمن أبرز خمسة تهديدات لعام 2023.

وتتصدر المملكة العربية السعودية جهود تعزيز المرونة السيبرانية على مستوى المنطقة والعالم، حيث جاءت في المرتبة الثانية في مؤشر الأمن السيبراني العالمي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023.

ويُقصد بالمرونة السيبرانية القدرة على توقع الحوادث السيبرانية وتحملها والتعافي منها بسرعة لضمان استمرارية العمليات وحماية الأصول القيّمة.

وتتمثل العناصر الأساسية التي تقوم عليها المرونة السيبرانية في التقييم المدروس للأخطار والمراقبة المستمرة وجمع المعلومات لاستباق التهديدات. كما يؤدي التعليم والوعي دوراً محورياً في تشكيل ثقافة عامة حول المرونة السيبرانية.

الحكومة السعودية تقود جهود الأمن السيبراني

ونفذت السعودية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالتماشي مع رؤية 2030، إدراكاً منها لأهمية المرونة السيبرانية في تحقيق أهدافها الطموحة. وصُممت الاستراتيجية بعناية لتحقيق مفهوم “مجال سيبراني آمن وموثوق يمكّن من تحقيق النمو والازدهار”، حيث توازن بنجاح عناصر الأمان والثقة والنمو.

وسيشكل المجال السيبراني الآمن أساس جهود المملكة لتحقيق طموحاتها في مختلف المجالات، بدءاً من الحكومية ووصولاً إلى التعليم ومهمات الفضاء.

وعملت المملكة على تحقيق هذا الهدف من جهات عديدة، حيث أصدرت التشريعات وإنشاء الهيئات وتنفيذ مبادرات تعليمية وتدريبية لإنشاء البنية التحتية المطلوبة وتنمية المواهب المحلية في مجال الأمن السيبراني.

فعلى سبيل المثال، تتجه المملكة بخطوات ثابتة نحو نظام حماية البيانات الشخصية الذي طرح في عام 2021 بما يتماشى مع أفضل الأنظمة والممارسات العالمية. كما أعلنت المملكة مؤخراً إجراء تعديلات أضافت من خلالها مزيداً من التفاصيل إلى أحكام القانون بما يتناسب مع جهود المملكة للتحول إلى اقتصاد ملائم للأعمال التجارية.

كما شكّلت الدولة عدداً من المؤسسات الوطنية بهدف تعزيز المرونة السيبرانية في مجالات مختلفة، من بينها المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض، الذي يسهم في تشجيع التعاون الدولي وبناء القدرات المحلية، فضلاً عن دوره في تعزيز جهود البحث والتطوير وبناء سياسات من شأنها تحسين المرونة السيبرانية.

وتتخذ المملكة إجراءات لمواجهة النقص العالمي في قوى العمل في مجال الأمن السيبراني، الذي يصل إلى 2.5 مليون وظيفة. وأشار استطلاع أجرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في السعودية إلى أن 58% من المشاركين يعتقدون بوجود نقص في المهارات التخصصية. واستجابةً لهذا التحدي، حدد الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون هدفاً طموحاً يتمثل في تأهيل مبرمج بين كل 100 مواطن سعودي بحلول عام 2030.

ويأتي تمكين رأس المال البشري في قلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة السيبرانية، إذ من المهم أن نسعى إلى تمكين الأفراد بالمعرفة والأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه لمواكبة مشهد التهديدات دائم التطور. ويتطلب ذلك الاستثمار باستمرار في جهود التدريب والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على إرساء ثقافة أمن سيبراني وطنية تتسم بالإيجابية والاستباقية.

وتشكل هذه الخطوة أولويةً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في حين تسهم الجهود الأوسع المتعلقة بالسعودة وتمكين المرأة في الأمن السيبراني في شغل أدوار حيوية في المجال.

دور مزودي الخدمة

خلال رحلة المملكة لتأمين مجالها السيبراني، لاحظنا توجهاً لدى الجهات الحكومية والخاصة للتعاون مع خبراء في بناء الكفاءات المطلوبة وأيضا والمرونة السيبرانية. ويرجع ذلك إلى الصعوبة البالغة للحفاظ على المرونة السيبرانية بالاعتماد فقط على فريق العمل المحلي الموجود، لا سيما في ظل التطور الكبير في أنظمة، وأجهزة أمن المعلومات وأيضا مشهد التهديدات المستمرة.

ما أدى، بالإضافة إلى النقص العالمي في الكفاءات والخبرات في الأمن السيبراني، إلى حاجة للاستعانة بمقدمي خدمات الأمن المدارة، لضمان المراقبة والاستجابة للحوادث على مدار الساعة.

ولجأت جهات أخرى في السعودية، لا سيما في القطاع المالي، إلى تعزيز دفاعاتها من خلال مراكز متخصصة في العمليات الأمنية. وتتعاون هذه الجهات أيضاً مع مقدمي خدمات الأمن المدارة لتحسين وضعها الأمني وإنشاء حماية متعددة الطبقات ضد التهديدات المحتملة التي قد تتجاوز أنظمة الأمن الداخلية لهذه الجهات.

نظرة مستقبلية على المرونة السيبرانية

نجحت المملكة العربية السعودية في إرساء مكانتها العالمية في صدارة المرونة السيبرانية. وفيما تمضي المملكة في مسيرتها، سيشكل الأمن جزءاً لا يتجزأ من نجاحها، وستحظى جهود تمكين رأس المال البشري بأهمية كبيرة في تحقيق أهداف المملكة. وتتمتع السعودية بمكانة تؤهلها للاستفادة من فوائد التحول الرقمي وتعزيز المرونة السيبرانية لضمان أمن الأنظمة والبنية التحتية الحيوية.