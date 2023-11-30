الكفاءات القيادية التنفيذية التي تُسهم في تجسيد رؤية السعودية 2030

محمد الترك، الشريك المسؤول عن القطاع الصناعي لدى “هايدرك آند ستراغلز” في الخليج العربي والشرق الاوسط

تشهد المملكة العربية السعودية حالياً طفرة غير مسبوقة في فرص العمل المتاحة، واقبالاً كبيراً من قبل المواهب والكفاءات العالمية. وقد شهدت المملكة أكبر ارتفاع في معدلات التوظيف منذ ما يقرب من نصف عقد، وذلك مع سعي الشركات لتوسيع قوى العمل لديها بهدف مواكبة معدلات التنمية الاقتصادية المرتفعة. وترتبط هذه الزيادة ارتباطاً وثيقاً بالمساعي الحكومية الرامية لتحقيق التنويع الاقتصادي لمختلف القطاعات في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت المملكة على رغبتها بتنويع اقتصادها بعيداً عن القطاع النفطي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ أصوله أكثر من 700 مليار دولار، الأمر الذي سيُرسي الأسس الصحيحة لتمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار. ويجري حالياً توجيه استثمارات كبيرة نحو قطاعات جديدة، بما في ذلك قطاعات مثل الفضاء والدفاع والترفيه والرياضة والسياحة والثقافة.

ويعد القطاع الصناعي، وتحديداً فئات التصنيع والطاقة والبنية التحتية، من المجالات الحيوية التي تشهد نمواً هائلاً. ويبرز هذا النمو بشكل واضح في قطاعات عدة مثل التعدين والدفاع والطيران واللوجستي والبحري والموانئ والغذائي.

إذ بلغ إجمالي الاستثمار في القطاع الصناعي 38.5 تريليون دولار أمريكي في ديسمبر 2022، الأمر الذي أسهم في تشغيل أكثر من 10 ألاف و500 مصنع. في حين شهدت صناعة السيارات ازدهاراً كبيراً على سبيل المثال، إذ يهدف أول مصنع دولي لمجموعة “لوسيد العالمية لصناعة السيارات الكهربائية” في المملكة إلى إنتاج حوالي 150 ألف سيارة سنوياً. وعلى صعيد قطاع الطيران؛ ضخت المملكة 30 مليار دولار أمريكي في شركة الطيران الوطنية الجديدة “طيران الرياض” التي تستهدف الوصول إلى 100 وجهة عالمية بحلول العام 2030.

وتستعد قطاعات مثل الصناعات الدفاعية والغذائية لتحقيق نمو مماثل؛ إذ تفتخر المملكة بامتلاكها لأحد أسرع قطاعات الصناعات الدفاعية نمواً في العالم، الأمر الذي مكنها من ترسيخ مكانتها كلاعب رئيس في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمثل الصناعات الدفاعية حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتطمح المملكة لترسيخ مكانتها ضمن أبرز 25 دولة رائدة في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم بحلول العام 2030 عبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. ومن المتوقع أن تلعب الشركة السعودية للصناعات العسكرية دوراً رئيسياً في توطين 50% من إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت ذاته، تعتبر المملكة أكبر سوق غذائي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يسجل القطاع الغذائي فيها معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9%، لا سيما مع التطورات الهامة التي تشهدها أجزاء مختلفة من القطاع، إلى جانب الحوافز المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتسريع تحقيق أهداف “الرؤية السعودية 2030”. كذلك، يمضي قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية قدماً نحو مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول العام 2030، تحت قيادة “معادن” شركة التعدين العربية السعودية. وبهدف تعزيز الاستثمارات، قدمت الحكومة أيضاً مجموعة من الحوافز، مثل الإعفاءات الضريبية ومنح الأراضي، كما قامت بتبسيط العمليات والإجراءات المرتبطة بالتراخيص.

استقطاب الكفاءات العالمية وصقل المهارات المحلية

تقود جهود التنويع الاقتصادي قطار الطلب على المواهب العالمية التي تتمتع بمهارات جديدة وخبرات قيمة، لا سيما تلك المرتبطة بالقطاعات الصناعية، حيث تم إزالة العديد من الحواجز التي تحول دون اندماج الكفاءات العالمية الأجنبية في الاقتصاد.

وفي ظل مساعي المملكة الرامية لدخول وتنشيط قطاعات جديدة لتحقيق التنويع الاقتصادي، تبحث الشركات بشكل متزايد عن خبراء متخصصين من الخارج ممن يتمتعون بخبرات كبيرة في مجالات تخصصهم، لا سيما للمناصب التي تعتبر فيها الخبرة الصناعية أمراً بالغ الأهمية. وحتى على مستوى الإدارات التنفيذية، فإن الخبرة العالمية الواسعة والمتنوعة تعتبر من متطلبات التوظيف الهامة والرئيسية. ويتمتع 43% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية بخبرة دولية، لتتفوق المملكة بذلك على منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ (41%) و على المتوسط العالمي (36%)، وذلك وفقاً لتقرير “الطريق نحو القمة لعام 2022” الصادر عن شركة هايدرك آند ستراغلز.

ويمكن للمواهب الوافدة أن تضيف قيمة إلى الشركات نظراً لخبراتها في الصناعات والأسواق المتقدمة ومساراتها القيادية المتنوعة، الأمر الذي يساعد الشركات والصناديق السيادية والحكومات على تجاوز مرحلة “الاختبار والتعلم” لتحقيق نتائج أسرع وأكثر استدامة لأعمالها، إذ يمكن لهؤلاء المغتربين نقل أفضل التجارب والممارسات لمساعدة المملكة على تحقيق أهداف “الرؤية السعودية 2030″، فضلاً عن تهيئة جيل جديد من المواهب والكفاءات المحلية القادرة على قيادة مسيرة النمو والتقدم.

بالإضافة إلى التوظيف على المستوى الدولي، تستثمر المملكة كثيراً في برامج واستراتيجيات تطوير مهارات الموظفين المحليين وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي لضمان امتلاك المواهب بشكل متواصل. على سبيل المثال، توفر كل من “جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية” و”صندوق التنمية الصناعية السعودي” برامج تدريبية لشركات التصنيع المحلية بهدف توفير مناخ تعليمي وبناء القدرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي والنمذجة الأولية. لذا يقع على عاتق القيادات العاملة في المجالات الناشئة مسؤولية ضمان مواصلة تطوير وصقل هذه المهارات الأساسية خارج نطاق التعليم.

البحث عن القيادات التي تتمتع بالقدرة على المرونة والتكيف

أصبح المشهد الصناعي في المملكة العربية السعودية يمتاز بالتنافسية العالية. مع الحرص الحكومي المستمر لتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع، يواجه القطاع الخاص ضغوطاً كبيرة لتوظيف أفضل المواهب والكفاءات، ومن هنا يبرز الطلب العالي على مجموعات المهارات القيادية في هذا المجال.

وتعتبر المرونة من المهارات الأساسية التي تساعد على تسريع وتيرة نمو وازدهار أعمال الشركات. بالنظر إلى وتيرة التوسع والتطور الحالية التي تشهدها القطاعات الصناعية المختلفة؛ نشهد طلباً كبيراً على الرؤساء التنفيذيين الذين يمكنهم التكيف بسرعة مع هذا التغيير، والقادرين على وضع استراتيجيات لاحتمالات متعددة في مواجهة حالات عدم الاستقرار الاقتصادية، مع تحقيق النتائج في فترة زمنية أقصر. لذا يجب أن يتحلى هؤلاء القادة بالقدرة على التعلم من الأخطاء، وسرعة التكيف في مواجهة الفشل، إذ أن القدرة على مواجهة الأزمات بسرعة تعتبر من العوامل الأساسية التي تمكن الشركات من التحلي بالمرونة لاعتماد أساليب العمل الناجحة في المستقبل.

وكذلك تعد إدارة التغيير من المهارات البارزة الأخرى للشخصيات القيادية في المملكة العربية السعودية، حيث لا يمكن للرؤساء التنفيذيين الاعتماد فقط على مهارة التنبؤ بالتغيرات التي تشهدها الصناعة، بل هم بحاجة لفهم كيفية التصرف بفعالية بناءً على تلك المعرفة. وبهدف مواصلة النجاح، يجب على القادة البدء بتحديد الأهداف المستقبلية لشركاتهم، وتقييم نقاط القوة الحالية التي يمكنهم الاستفادة منها، وتحديد المجالات التي تتطلب المزيد من عمليات التحسين والتطوير. كما يتعين على الشركات إذا ما أرادت تغيير العقليات وتوسيع نطاق التحول والتطور إنشاء إطار عمل لتسهيل التغييرات اللازمة، والحرص على توفير الدوافع والحوافز للقيام بالأعمال بشكل أفضل، وتحقيق التواصل الفعال واعتماد مفهوم القيادة بالقدوة للمضي قدماً في مسيرة التطور.

إن نقل المهارات اللازمة إلى القوى العاملة السعودية، ومساعدة الشركات على تخطيط التعاقب السليم للموظفين سيضمن تمتع هذه الشركات بالمرونة اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. وبالرغم من إدراك القادة للجوانب العملية للوظيفة، إلا أن القادة المثاليين يعرفون كيفية بناء ورعاية الجيل القادم من القادة، والتنفيذ الفعال للتعاقب الوظيفي بطريقة منهجية ومستدامة داخل الشركة. كما إن القدرة على تطوير مهارات القيادات المستقبلية يعني امتلاك حس القيادة بأسلوب التأثير، وخلق الاحتمالات وتعزيز الابتكار، فضلاً عن امتلاك القدرة على الملكية الذي يغذي التزامهم بأدوارهم ومسؤولياتهم المستقبلية.

من العوامل الرئيسية الأخرى للنجاح هي القدرة على التعامل مع المشهد الثقافي والاندماج في السوق دون فقدان التركيز على أهداف الشركة المتمثلة في الابداع والابتكار. ويتطلب هذا الأمر اتباع قيم التسامح والتعايش في العمل مع مجموعة متنوعة من الأطراف والمساهمين المختلفين، بما في ذلك مجلس الإدارة، الذي غالبا ما يضم مواطنين سعوديين وهيئات تنظيمية وكيانات حكومية. ولا تأتي هذه السمات بشكل طبيعي في بنية القائد؛ فتحديد الأشخاص الذين يمتلكون هذه الصفات سيسهم بشكل رئيسي في تحقيق الرؤى والأهداف الخاصة بالرؤية السعودية 2030.