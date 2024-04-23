العناية بالذات للقادة وفِرَقهم – أمور ينبغي على القادة التفكير فيها

في حياتنا المزدحمة كقادة، لا نأخذ وقتاً كافياً للتفكير في العناية بأنفسنا. لكن هذا أمر مهم جداً لقدرتنا على العمل والنجاح. عندما نعتني بأنفسنا جيداً، نصبح أكثر فعالية. وهذا يؤثر على فِرَقنا وزملائنا أيضاً.

فما هي الأجزاء المهمة للعناية بالذات للقادة وفِرَقهم؟

أولاً، من المهم أن تعرف هدفك وقيمك الشخصية. هذا سيحدد طريقة قيادتك وتفكيرك وتصرفاتك. العمل والعيش وفقاً لذلك يجعل العناية بالذات أسهل لأنك ستكون نفسك الحقيقية. لكن علينا أن ندرك أننا نعمل في عالم غير كامل وقد نضطر أحياناً للتنازل. حتى في أفضل المنظمات، سيواجه القادة هذا الأمر. من المهم الاعتراف بذلك حتى لا تواجه صراعاً داخلياً وتهمل العناية بنفسك. وسيلاحظ فريقك ذلك، خاصة إذا لم تكن سعيداً بطريقة قيادتك.

الفِرَق تعمل بأفضل ما لديها عندما تشعر أنها تخدم غرضاً أسمى يتناسب مع قيمها. رغم أن هذا نادراً ما يحدث، لكن إذا كان القادة صادقين، سيعمل الناس حتى في ظروف أقل من الكمال. عندها سترى الطاقة والتعاون والنجاح.

ثانياً، التعامل مع عدم اليقين في الحياة. اليوم، هناك الكثير من الأشياء حول العالم وفي بلدنا ومجتمعنا التي تسبب لنا الشعور بعدم الأمان. مثل عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتأثيرات جائحة كورونا التي ما زلنا نتعافى منها.

في عمر البلوغ، هناك دائماً بعض عدم اليقين. لكن مقدار ذلك اليوم يمكن أن يربك القادة في عملهم اليومي، خاصة على المستوى الاستراتيجي والعملي. خاصة إذا كانت بيئة العمل تتغير بسرعة. هذا قد يجعل بعض القادة يعملون كثيراً ولا يعتنون بأنفسهم. وقد يشعر أفراد فِرَقهم بالإرهاق أيضاً.

لمواجهة عدم اليقين، ابدأ بتحديد الأشياء التي تؤثر عليك وعلى فريقك. من مشاكل العمل، مثل كمية العمل ووضوح الأدوار، إلى صفاتك كقائد والتأثيرات العالمية والمجتمعية، مثل تغير المناخ. قسّمها إلى أشياء عليك قبولها، وأشياء يمكنك التحكم فيها (عادة قليلة) وأشياء يمكنك التأثير عليها. ثم تصرّف بناءً على ذلك. هذا التحليل، سواء قام به القائد أو الفريق، يمكن أن يساعد على استعادة التوازن والشعور بالتحكم بدلاً من الاستسلام.

التعامل مع عدم اليقين مرتبط بإدارة الضغط. نحن جميعاً بحاجة لبعض الضغط لكي نقود ونعمل. إذا أُدير بشكل صحيح، يمكن للضغط أن يحسّن تفكيرنا وصنع القرار والقيادة لدينا. لكن الكثير منه ليس جيداً، خاصة إذا استخدمنا طرقاً سلبية للتعامل معه أو إذا كان احترامنا وتقديرنا لأنفسنا منخفضاً.

من المهم أن تدرك كيف تتعامل مع الضغط كقائد وكيف تساعد فريقك على التعامل معه. حدد الأشياء التي تسبب الضغط، مثل العمل والمنزل والصحة والبيئة المحيطة. افهم كيف تستجيب للضغط وما هي عاداتك المرتبطة به. أي منها مفيدة وأيها تزيد الأمور سوءاً؟ ماذا تفعل عندما يكون الضغط قليلاً أو مناسباً وماذا تفعل عندما يكون كثيراً جداً؟

اسأل فريقك نفس الأسئلة. اكتشف كيف تساهم أنت كقائد في الضغط عليهم. ماذا يريدونك أن تفعل؟

العناية بالذات مهمة جداً. ضع خطة جيدة لنفسك، سواء للمواقف اليومية أو الأزمات. الأشياء المهمة تشمل الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية (تناول طعام صحي، شرب السوائل بشكل جيد، النوم الكافي)، العمل وفقاً لمعتقداتك وقيمك، تطوير عادات عمل جيدة. أشياء مثل إدارة أموالك وبيتك مهمة أيضاً. العلاقات الجيدة (في العمل والحياة الشخصية) هي مفتاح إدارة الضغط. تطوير مهارات القيادة لديك سيساعد بالتأكيد.

إذا رأى فريقك أنك تعتني بنفسك، فسيكونون أكثر استعداداً لفعل الشيء نفسه. شجعهم على وضع خططهم الخاصة، ومهمتك فقط أن تطلب منهم إعدادها والالتزام بها. لا شيء آخر، وإلا فقد تتدخل في أمورهم الشخصية. يمكن للفريق أيضاً وضع خطة عناية جماعية بهم: معرفة كيف يعمل كل شخص، وكيف يفضل المساعدة، ومتى يأخذون استراحات، ومراقبة كمية العمل.

ربط الأمور ببعضها

الأشياء التي نفعلها لتعزيز الاندماج والرفاه تدعم العناية بالذات للأفراد والفريق. والأهم من ذلك، أن القادة والفِرَق يجب أن يكونوا على استعداد ليس فقط للإشادة بالأشياء الإيجابية، ولكن أيضاً لمعالجة أي سلوكيات سلبية أو غير مفيدة. كل ذلك ضروري لخلق قيادة وثقافة تغذي الأفضل في الجميع.

يستطيع القائد أن يبحث، مع فريقه، عن مدى وجود هذه الأشياء: هدف واضح واعتراف بالحاجة للتسوية، قيادة متفهمة، تعزيز الصحة العقلية والعناية بالذات، السماح بحدوث أخطاء والتعلم منها، تشجيع تطوير المهارات، معالجة السلوكيات والمواقف السلبية بإيجابية عندما تحدث، تركيز حقيقي على تكريم الناس ومدح العاملين عندما يستحقون ذلك. ومعرفة الأشخاص أنهم مهمون واحترام فرديتهم.

كل ما سبق يرتبط ببعضه لكنه مهم للغاية. إذا كنا سنحترم أنفسنا وبعضنا البعض، فعلينا الاعتراف بأننا بشر ولدينا حدود. علينا أن ندرك أن الاعتناء بقيادتنا ونقاط قوتنا وضعفنا ضروري لتحقيق هدفنا مع ضمان عنايتنا بأنفسنا وفِرَقنا. هذه هي العناية الحقيقية بالذات بتعاطف وكرم.