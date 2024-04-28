من الرؤية إلى الواقع: التقدّم الاستراتيجي الذي تحرزه المملكة على صعيد الصناعات النظيفة انسجاماً مع رؤية 2030

نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الثامنة للإعلان عن رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى الارتقاء بالمملكة العربية السعودية نحو مستقبل مشرق ومستدام قائم على التعاون والابتكار. وتُعدّ هذه الرؤية بمثابة إطار استراتيجي تسعى من خلاله المملكة إلى الحفاظ على إرثها العريق والاضطلاع في الوقت نفسه بدور قيادي على صعيد التحوّل المنشود ضمن قطاع الطاقة العالمي، بينما تواصل دول العالم اليوم سعيها الدؤوب لمواجهة تحديات التغيّر المناخي.

وبصفتي الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، يسرّني أن أشرف على قيادة هذه الشركة التي تحرص على توافق رؤيتها مع أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في “أوكساجون” الواقعة في “نيوم” شمال غرب المملكة. وعند دخول مصنعها الجديد حيّز التشغيل الكامل في عام 2026، سوف تسهم شركة نيوم للهيدروجين الأخضر في إنتاج ما يصل إلى 600 طنٍ من الهيدروجين الأخضر يومياً وتصديره إلى كافة أنحاء العالم. وبذلك، سوف يوفر هذا المصنع وقوداً خالياً من الكربون يسهم في إزالة الكربون من الحافلات والشاحنات الثقيلة والعمليات الصناعية، بما يساعد على تفادي ما يصل إلى خمسة ملايين طنٍ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ومع مبادرة كثير من الدول إلى إطلاق عددٍ من مشاريع الهيدروجين الأخضر حول العالم ووصولها اليوم إلى مرحلة الإعداد، وعلى نحو خاصّ في منطقة الشرق الأوسط لما تتغنّى به من مساحات شاسعة وأشعة شمس وفيرة وخبرات واسعة في مجال الطاقة المتجدّدة، تُعدّ شركة نيوم للهيدروجين الأخضر الشركة الوحيدة التي نجحت لغاية اليوم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعها، وبدأت بأعمال التشييد الفعلية على الأرض، لإطلاق عملياتها الإنتاجية كلّياً في المستقبل القريب.

والسؤال المطروح هنا هو “ما هي العوامل التي أسهمت في تسريع وتيرة البدء بتنفيذ مشروع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، في حين ما زالت المشاريع الأخرى في مراحلها الأولية؟ ” والأهمّ من ذلك هو “كيف يمكننا أن نضمن توفّر هذه العوامل في أماكن أخرى، كي نتمكّن من تعزيز إنتاج الهيدروجين النظيف بالوتيرة اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتوقع عليه؟”.

ولا شكّ في أنّ إحدى المزايا التنافسية التي أسهمت في تمكين شركة نيوم للهيدروجين الأخضر من إطلاق مشروعها بنجاح هو الدعم المطلق الذي حصلت عليه من الشركات المساهمة فيها، وهي “أكوا باور” و”إير برودكتس” و”نيوم”، التي أدت دوراً محورياً في توفير الاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعها بقيمة 8.4 مليار دولار أميركي. فقد وضعت الشركات المساهمة الركائز الأساسية التي أسهمت في منح الثقة للمستثمرين والشركاء في شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، بما في ذلك توقيع اتفاقية حصرية مع شركة “إير برودكتس” لمدة 30 عاماً لشراء 100% من الهيدروجين الأخضر الذي سيقوم بإنتاجه مصنع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر.

ويسهم موقعنا الاستراتيجي ضمن “نيوم” في تعزيز قدرتنا على الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنضب، لإمداد مصنعنا بما يلزم من كهرباء لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون.

رؤية 2030 والاقتصاد الأخضر

وبالطبع، العامل الأبرز الذي يسهم في نجاح مشروع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر المبتكر هو أنها شركة تفخر بهويتها السعودية، قلباً وقالباً. وقد نجحت من خلال التزامها الراسخ بأهداف رؤية السعودية 2030 ووضعها فوق كلّ اعتبار في إطلاق أعمال البناء بسرعة لم يسبقها مثيل، وعلى نطاق لم يسبق له مثيل. فالمملكة العربية السعودية هي من الدول القليلة اليوم التي تملك الطموح والرؤية اللازمة لترجمة مثل هذا المشروع الضخم إلى واقع ملموس. وبينما نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الثامنة لإطلاق رؤية السعودية 2030، لا يسعني سوى أن نعرب عن فخرنا وسعادتنا بالتقدّم الملحوظ الذي أحرزته المملكة لغاية اليوم على صعيد تحقيق أهداف رؤيتها الثاقبة والطموحة.

وإذ نتطلّع نحو المستقبل، نتوقّع أن يتحوّل مصنع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر إلى نموذج يُحتذى به ضمن قطاع الهيدروجين النظيف المتنامي على نحو ملحوظ، في ظلّ التحوّل المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة العالمي اليوم. وتشير التوقعات إلى تصدير ثلث الهيدروجين الأخضر العالمي عبر الحدود بحلول عام 2050. وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الغاز الطبيعي الذي يجري تصديره اليوم حول العالم التي تبلغ 24%.

ويترافق التنويع مع توفير فرص عمل جديدة، حيث يسهم قطاع الطاقة النظيفة اليوم في توفير فرص عمل لما يزيد عن 50% من إجمالي القوى العاملة في مجال الطاقة حول العالم، وذلك بفضل إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة. ونسعى في شركة نيوم للهيدروجين الأخضر إلى رسم مسار مهني واضح وطموح للشباب السعودي الموهوب، لتمكينه من تأدية دور قياديّ في ابتكار وتوفير حلول المناخ المستدامة. وسوف تسهم برامجنا التدريبية ونهج عملنا الشامل في تمكين الشباب السعودي اليوم من إطلاق الاقتصاد القائم على الهيدروجين النظيف في كافة أنحاء العالم.

وبينما نواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، لا تسهم المملكة العربية السعودية في دعم التحوّل المنشود ضمن قطاع الطاقة العالمي فحسب، بل إنها تحدّد وتيرة التقدّم المحرز في هذا الإطار، وتقود المساعي التي تبذلها اليوم دول منطقة الشرق الأوسط. ولا تدّخر المملكة اليوم جهداً للتأكيد على ما تتحلّى به من قدرات وعزيمة وإصرار، لمواصلة الابتكار ضمن القطاعات الناشئة القائمة على الطاقة النظيفة وقيادة المساعي العالمية الرامية إلى بناء مستقبل مستدام ومزدهر لمملكتنا والعالم على حدّ سواء.