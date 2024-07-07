الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة تتصدر الاستثمارات الأجنبية

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 90٪ من الشركات وتساهم بأكثر من 50٪ من العمالة على مستوى العالم، وفقاً للبنك الدولي. وإدراكاً لدور هذه الشركات الحيوي في الاقتصاد، من الضروري التعمّق في سبل وكيفية توسّعها على الصعيد العالمي.

تعمل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في الأسواق الناشئة على ترسيخ وجودها العالمي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الخارجية. وتُظهر تلك الشركات التي تركز على البحث والتطوير تحديداً قدرة فريدة في التعامل مع تعقيدات الأسواق العالمية.

ويكشف أحدث تقرير لرصد سياسات الاستثمار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد (UNCTAD) “أن 14% من البلدان النامية تدعم جهود الشركات القائمة فيها والتي تقوم بالاستثمار في الخارج. وتهدف هذه السياسات إلى مساعدة الشركات المحلية على التوسع دولياً والوصول إلى أسواق وموارد وتقنيات جديدة.

فما هي التقنيات والقدرات العملية التي تعتمد عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على البحث والتطوير من أجل تحقيق النجاح في الأسواق الخارجية؟ وما هي التدابير التي من شأنها تعزيز آفاق هذه الشركات في الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج؟

القدرات التي يمكن لـ الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها في الأسواق الخارجية

تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في الأسواق الناشئة بإمكانات متميزة تؤهلها للنجاح وتعدها للتنافسية على الساحة العالمية.

الابتكار والتقدم التكنولوجي

أحد نقاط قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على البحث والتطوير هي قدرتها على الابتكار. تقوم هذه الشركات بتطوير منتجات وتقنيات جديدة باستمرار، مما يمنحها مزايا خاصة لا يمكن تقليدها بسهولة من قبل المنافسين. على سبيل المثال، غالباً ما تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة معرفة متخصصة في التكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، التي تلقى اهتماماً واسعاً في الأسواق العالمية. وفقاً لتوقعات “الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لعام 2023” الصادرة عن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ” (23OECD SME and Entrepreneurship Outlook 20)، تضاعفت نسبة استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحوسبة السحابية في أقل من ست سنوات، مما يعكس اعتماد هذه الشركات المتزايد على التكنولوجيا الحديثة لدفع عجلة الابتكار.

القدرة على التكيّف

إلى جانب الابتكار، تتميز هذه الشركات بمرونتها العالية التي تمكنها من التكيّف بسرعة مع بيئة العمل الجديدة ومتطلبات الأسواق المتجددة. وعلى عكس الشركات الكبيرة، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة اتخاذ قرارات سريعة وتغيير مسارها دون الحاجة إلى الغوص في إجراءات روتينية مكثفة. تعتبر هذه المرونة في غاية الضرورة لغرض الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية المتغيرة وتصميم منتجات فريدة تلبي الاحتياجات المحلية والمتطلبات التنظيمية في آن واحد.

الخبرة في الأسواق الصغيرة والمتخصصة

تكتسب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على البحث والتطوير رؤى متعمقة في الأسواق الصغيرة والمتخصصة التي غالباً ما تتجاهلها الشركات الكبرى، مما يتيح لها فرصة لترسيخ حضورها وبالتالي تحقيق فرص نمو استثنائية. إن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تلبية احتياجات الأسواق المتخصصة من خلال حلول محددة تساهم بتعزيز تنافسيتها على مستوى العالم.

التدابير التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار ضمن الأسواق الخارجية

يمكن للحكومات والمؤسسات الكبيرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار ضمن الأسواق الخارجية من خلال عدة تدابير وسياسات، منها:

الدعم المالي

تقديم قروض ميسرة وضمانات منخفضة الفائدة وحوافز ضريبية تخفف من عبء التكاليف الكبيرة المرتبطة بدخول الأسواق الأجنبية. يعتبر الدعم المالي ضروري لتغطية النفقات الأولية مثل دراسة السوق والرسوم القانونية وبدء النشاطات المحلي، مع توفير دعم مالي للمشاركة في المعارض والفعاليات التجارية الدولية.

الوصول إلى البيانات السوقية

إن تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة عن الأسواق الخارجية هو أمر بالغ الأهمية. من خلال الرؤى التفصيلية حول حركة الأسواق الأجنبية وسلوكيات المستهلكين، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الأماكن والأساليب المثلى للاستثمار في ظل تنافسية الأسواق الأجنبية.

التخفيف من وطأة الأعباء الإدارية

كما أن تسهيل عملية الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة للعمل في الأسواق الأجنبية هو أمر ضروري يساعد في تمهيد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى التوسع في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاتفاقيات التجارة الدولية التي تهدف الى تخفيض التعريفات الجمركية وتبسيط العمليات التنظيمية أن تعود بالمنفعة لهذه الشركات بشكل كبير.

مبادرات بناء القدرات

ويمكن لبرامج التدريب في مجال إدارة الأعمال الدولية والاتصالات عبر الثقافات أن تزوّد قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرقهم بالمهارات اللازمة للنجاح في الأسواق الأجنبية. فهذه البرامج لا ترتقي بالكفاءة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل تعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

فرص التواصل

يعد ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشركاء والعملاء والمرشدين المحتملين في الخارج أمراً حيوياً. وتساهم التحالفات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة التي تدعمها هذه الشبكات إلى حد كبير في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اختراق أسواق جديدة بسرعة وسهولة أكبر.

تخفيف المخاطر

يلعب التأمين ضد المخاطر السياسية وتقلبات أسعار الصرف دوراً محورياً، إذ يساهم في حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض أوجه الشكوك المتأصلة في العمل ضمن بيئة أجنبية. وتسهم هذه الأدوات في تمكين الشركات من التخطيط بثقة أكبر وتخصيص الموارد دون الخوف من الخسائر المالية المفاجئة بسبب الظروف غير المتوقعة. كما أن توفير مثل هذه الحماية يمكن أن يقلل من هاجس التوسع الدولي للمؤسسات التي بطبيعتها تتجنب المخاطرة.

ومع استمرار الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع تواجدها على الصعيد الدولي، تواصل الآليات الداعمة والاستراتيجية دورها الحاسم في ضمان نمو هذه الشركات واستدامتها في الأسواق الأجنبية. وعن طريق الأدوات والمساعدات اللازمة بكافة أشكالها، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التغلب على الحواجز التي قد تحول دون توسعها عالمياً، مما يمهد الطريق لتلك الشركات على المستوى الدولي ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.