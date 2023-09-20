ينتظر السعوديون فجر غد (الخميس)، تفاصيل المقابلة الحصرية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي ستذاع الساعة الوحدة من فجر غد بتوقيت الرياض، على شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

وانشغلت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بمقتطفات روجت للقاء المرتقب مع عدد من الوزراء المشاركين ضمن الحوار الموسع، بحثا عن تفاصيل أميرهم.

ومن المنتظر أن تتناول تلك المقابلة التي ستبث ليل “الأربعاء – الخميس”، مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها.

وكانت المحطة بدأت بعرض بعض التقارير الخاصة من السعودية أمس، قدم فيها “باير” نظرة من وراء الكواليس على المملكة.

المقابلة التي يترقبها أيضا العالم، تعرض ضمن تقرير خاص ومطول عن السعودية، تتضمن تفاصيل عن نظرة من وراء الكواليس على السعودية التي شهدت منذ إطلاق «رؤية 2030» عام 2016 تغييرات جذرية في هيكلها الاجتماعي والاقتصادي.

وانشغلت المنصات بحسب “العربية” بمقطع فيديو انتشر ‏ لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو يرد على سؤال محاور القناة Bret Baier حين طلب منه النصح بما يجب عليه طرحه من أسئلة على ولي العهد.

فرد الوزير السعودي على المذيع بأن عليه أن يسأل الأمير محمد بن سلمان “متى سيسمح لوزرائه بالنوم مدة 8 ساعات لـ3 أيام متواصلة”، في إشارة منه إلى كثرة العمل.

فما كان من المحاور إلا أن ضحك لتلك الإجابة التي تشي بالكثير عن نشاط الوزارات في المملكة لتحقيق الخطط الضخمة التي وضعها ولي العهد.





وتعد هذه المقابلة الأولى لولي العهد مع قناة إخبارية أمريكية منذ 2019 عندما أجرى برنامج «60 دقيقة» المذاع على قناة «سي بي إس» الأمريكية مقابلة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.





وأجرت مجلة «أتلانتيك» الأمريكية حواراً مطولاً مع ولي العهد عام 2022 تطرق فيها إلى «رؤية السعودية 2030» والمنافسة الإقليمية والحرب على التطرف، إضافة إلى العلاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وتأتي مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة ضمن تقرير خاص ومطول عن السعودية تبثه شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية في الـ19 والـ20 من سبتمبر الجاري يشمل مقابلات مع مسؤولين سعوديين بمن فيهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو؛ لتقديم نظرة من وراء الكواليس على السعودية التي شهدت منذ إطلاق «رؤية 2030» عام 2016 تغييرات جذرية في هيكلها الاجتماعي والاقتصادي.





وعلّق كبير المذيعين السياسيين في شبكة «فوكس نيوز» بريت باير الذي أجرى المقابلة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلاً إن أسبوعاً رائعاً ينتظر برنامجه في السعودية.