دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتكنولوجيا السحابية في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي في 2024

يشهد العالم المالي اليوم تحولاً كبيراً وتغيرات هائلة تزامناً مع مواصلة الابتكار في إحداث تغيير جذري في القطاع. ونتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتكنولوجيا السحابية دوراً محورياً في قيادة مستقبل القطاع المالي خلال عام 2024.

بدأ ظهور التحول الرقمي وبزوغ مفهوم الاقتصادات الرقمية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وازدادت سرعة انتشارها واعتمادها خلال طفرة “الدوت كوم”. وأعقب هذا الزخم المتسارع فترة من الهدوء في عام 2001. وفي تلك المرحلة، كانت الشركات المالية الكبرى أول من تبنى تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. ويمكننا القول أن هذا التحول ساهم بإعادة هيكلة قطاع الخدمات المالية والمصرفية، استجابة للتوجهات العالمية المتمثلة بتبني الصيرفة الرقمية والاقتصاد الرقمي وظهور تقنيات تكنولوجية أخرى، ساهمت جميعها في تغيير المشهد المالي في تلك الفترة.

واليوم، تبقى المبادئ هي نفسها، حيث يتم إنشاء الاقتصادات الرقمية باستخدام التكنولوجيا لتسهيل تبادل المعلومات والسلع والخدمات والمعاملات، والتي تحتاج جميعها إلى التمكين والدعم من قبل القطاع المالي ومختلف حلول الدفع.

والسؤال هنا، كيف يتم إنشاء الاقتصادات الرقمية؟ تتأسس الاقتصادات الرقمية بدعم من الحكومات والمصارف المركزية والجهات التنظيمية والمراكز المالية الدولية التي تضع أطراً وقوانين ولوائح تنظيمية لحفز وتشجيع الابتكار المالي في الاقتصادات الرقمية. ويكون التحفيز على شكل تزويد المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة وغيرها من الشركات، ببيئة آمنة لاختبار الأفكار والحلول الجديدة، وهو ما يُعرف بمفهوم البيئات الاختبارية الرائج إلى حدٍ كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهناك محفز آخر للتحول الرقمي يتمثل في تغيير سلوكيات العملاء والمستهلكين. وقد لاحظنا أن التكنولوجيا الرقمية شهدت زخماً ملحوظاً خلال فترة الجائحة. وعلى الصعيد المحلي، كانت دبي، ودولة الإمارات عموماً، من أوائل دول العالم النامي التي تبنّت استراتيجية رقمية تعزز ثقافة الابتكار.

علاوةً على ذلك، يتبّنى مركز دبي المالي العالمي التوجه الابتكاري باعتباره ركيزة أساسية تمكنه من بناء المنظومة الأشمل على مستوى المنطقة لقطاع لتكنولوجيا المالية والابتكار، حيث يحتضن المركز اليوم أكثر من 800 شركة تتنوع بين الشركات الناشئة والشركات المليارية العالمية “اليونيكورن”.

ويعد الابتكار الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة الإنجازات في مركز دبي المالي العالمي. وفي استطلاع شمل أكثر من 4,900 شركة تتخذ من المركز مقراً لها نحو تحقيق نموها، تبين وجود إجماعٍ على ترأس ثلاثة توجهات مستقبل القطاع المالي وهي: الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتكنولوجيا السحابية.

الذكاء الاصطناعي: من الفكرة إلى التنفيذ

يكمن نجاح الذكاء الاصطناعي في قدرته على تعزيز تجارب العملاء. ولدينا في مركز دبي المالي العالمي العديد من الأمثلة الجيدة التي توضح تبنينا لأهم توجهات الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر منذ عام 2017، وعلى سبيل المثال، قامت شركة “لبيبة” التي طورت برنامجاً للدردشة الآلية يعمل بالذكاء الاصطناعي. وتم استخدام روبوتات الدردشة لأول مرة في الخدمات المالية، ثم انتقل استخدامها إلى قطاعات أخرى. وتتجاوز فائدة الذكاء الاصطناعي روبوتات الدردشة بلا شك، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لمعالجة الجرائم المالية.

ويعمل برنامج Cyber Forward العالمي الذي أطلقته ماستركارد بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي على تحسين الاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية. ويستفيد البرنامج من إمكانات الذكاء الاصطناعي، ويستند إلى منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية التي تم إطلاقها بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية في عام 2020.

ويشكل الذكاء الاصطناعي عامل تمكين قوي في تبسيط العمليات التجارية وجعلها أكثر مرونةً. وعلى سبيل المثال، أطلق مركز “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” في مركز دبي المالي العالمي مؤخراً برنامج تحويل الذكاء الاصطناعي، وهو مسرّع قابل للتخصيص بدرجةٍ كبيرة لدعم الشركات المستقبلية في المنطقة، من خلال تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وستعزز هذه المبادرة تنافسية دبي العالمية في توظيف المواهب والابتكار وقدرتها على تنمية اقتصادها.

قوة البيانات

يعكس التبني الكامل لرقمنة الخدمات المالية مدى أهمية وجودة بيانات المؤسسة بالنسبة لعمليات تقييم المخاطر، ونمذجة التوجهات الخاصة بمبيعات المنتجات، والتسعير، وتطوير الحملات التسويقية، وبناء العلاقات، والمساعدة في اتخاذ القرار. وفي حين يتعين أن تتسم البيانات

بمزيد من الشمولية ، إلّا أنه يستوجب استخدامها مع مراعاة عدد من الاعتبارات المهمة كخصوصية البيانات وحوكمتها. وبالنظر إلى رؤية مركز دبي المالي العالمي المتمثلة في حفز مستقبل القطاع المالي، أدرك المركز تلك الاعتبارات في وقت مبكر وسنّ لوائح تنظيمية بشأن خصوصية البيانات هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتي تأخذ بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي.

وكمركز مالي يتمتع بمسيرة وتاريخ حافل وطويل، منذ أكثر من 20 عاماً، تعد قوانين خصوصية البيانات المعتمدة من قبل مركز دبي المالي العالمي هي الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. كما يمتلك المركز قوانين صارمة بشأن الملكية الفكرية تحمي أفكار الشركات الراغبة بتطوير حلول مبتكرة.

وفي المستقبل، يتعين أن تأخذ المعالجة الأخلاقية للبيانات بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي. ويعمل مركز دبي المالي العالمي اليوم على إنشاء نماذج لاختبارها من خلال التشاور والتفتيش والإشراف.

تنامي اعتماد الترحيل السحابي

كتطبيق يُسهّل الوصول إلى أصول التخزين والبيانات عن بُعد، كان ينبغي أن تكون التكنولوجيا السحابية توجهاً جذاباً للقطاع المالي والمصرفي. ومع ذلك، لا يزال اعتماد التكنولوجيا السحابية في القطاع المالي بطيئاً نسبياً، وذلك بسبب التعقيدات التي يتضمنها هذا الاعتماد. ففي الغالب، اقتصر تبني التكنولوجيا السحابية في البداية على البنوك الجديدة التي اختارت اتباع نهجاً رقمياً، أو بنوك قائمة منذ فترة طويلة والتي تشهد تحولاً رقمياً كبيراً. ويتطلب الانتقال إلى منصة سحابية تثقيف ومضافرة جهود جميع فرق تطوير المنتجات والتسويق والمخاطر والامتثال وتكنولوجيا المعلومات.

ورغم أن العديد من اللاعبين الأساسيين ضمن قطاع الخدمات المالية لا يزالون يختارون مراكز البيانات لتخزين البيانات، لكن توجد العديد من الشركات التي لجأت إلى التقنيات السحابية لتخزين بياناتها نظراً للمزايا الكثيرة التي تتمتع بها هذه التقنية إذ تسهم في خفض التكاليف وتعزيز مستويات أمان البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

تتعدد مزايا الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا السحابية؛ بدءاً من إعادة الهيكلة التنظيمية، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ووصولاً إلى المساعدة في اتخاذ القرارات المدروسة، وتخطيط المنتجات. ويتعين على قادة القطاع المالي ومزودي الخدمات المالية التعلم والتعرّف أكثر على هذه التقنيات قبل الشروع في استخدامها لحفز الفرص الاستراتيجية باستخدام الابتكار. وفي نهاية المطاف، لا يمكن أن ننكر أن اعتماد الابتكار يسهم في تسريع وتيرة الأعمال في مختلف القطاعات وسبيلنا نحو تحقيق مستقبل زاهر لقطاع الخدمات المالية.