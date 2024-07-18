هل أنت مؤهل للحصول على الجنسية عن طريق النسب؟

الجنسية عن طريق النسب، جسر يربط الأجيال الحاضرة بالماضية، يقدم مسارًا فريدًا لملايين الأشخاص لاستعادة جذور الأجداد. على عكس الجنسية عن طريق التجنيس أو الزواج — التي غالبًا ما تكون مقيدة بمتطلبات الإقامة الصارمة أو التعقيدات الإجرائية — الجنسية عن طريق النسب هي حق مكتسب. عليك فقط أن تطالب به.

الملايين غير مدركين أن تاريخ عائلتهم قد يحمل مفتاحًا للحصول على جنسية مزدوجة، إرث ينتقل عبر الأجيال يمكن أن يفتح مسارات للفرص التعليمية والعملية والمعيشية في جميع أنحاء العالم.

ما هي الجنسية عن طريق النسب؟

الجنسية عن طريق النسب هي شكل من أشكال الجنسية يعتمد على جذور الفرد الأجدادية بدلاً من مكان الولادة أو الزواج أو التجنيس. إذا كان لديك والد أو جد أو حتى جد أكبر كان مواطنًا في بلد آخر، فقد تكون مؤهلاً للمطالبة بالجنسية في ذلك البلد بنفسك. العملية مباشرة وتتطلب منك تقديم دليل على نسبك، مثل شهادات الميلاد أو وثائق رسمية أخرى لتأكيد صلتك العائلية.

هذا الأسلوب في الحصول على الجنسية شائع بشكل خاص في الاتحاد الأوروبي لما يوفره من حريات.

تعتبر جوازات السفر الأوروبية من بين الأقوى والأكثر رغبة في العالم، لأنها تمنح الحق في العيش والعمل في جميع الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالإضافة إلى توفير الدخول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى متوسط 180 دولة حول العالم.

ما يثير الدهشة هو عدد الأشخاص غير المدركين أنهم قد يكونون مؤهلين. في الواقع، يُقدر أن أكثر من نصف مليار شخص خارج أوروبا لديهم بعض الصلة بالأجداد الأوروبيين وبالتالي الجنسية.

في معظم الحالات، لا يعني ذلك أنك يجب أن تتخلى عن جنسيتك الحالية أيضًا: قبول الجنسية المزدوجة أصبح هو القاعدة بين الدول المتقدمة، حيث تسمح أكثر من 80٪ من الدول في أوروبا والأمريكتين للأفراد بحمل جنسيات مزدوجة أو متعددة في الوقت نفسه.

الدول التي تقدم الجنسية عن طريق النسب

عالمياً، أكثر من خمسين دولة تقدم بعض خيارات الجنسية عن طريق النسب، كل منها بمعايير وإجراءات محددة ودرجات متفاوتة من التعقيد.

أوروبا

في أوروبا، هو مسار معروف جيدًا، خاصة في الدول ذات تاريخ هجرة كبير مثل إيرلندا وإيطاليا وألمانيا. بعض دول الاتحاد الأوروبي حتى تمد الأهلية لأحفاد الجد الأكبر أو الأجيال السابقة بشرط توثيق النسب بشكل دقيق. هذا لا يمنح فقط الحق في العيش والعمل والسفر بحرية عبر الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا يوفر فوائد ثقافية واقتصادية كبيرة.

أمريكا الشمالية

في المقابل، تفرض دول مثل كندا والولايات المتحدة سياسات أكثر تقييدًا، حيث تقتصر الجنسية عن طريق النسب عادة على الجيل الأول المولود في الخارج ويجب أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أمريكيًا في وقت ولادة الطفل.

الشرق الأوسط

الشرق الأوسط يقدم سيناريو مختلفًا حيث تكون الجنسية عن طريق النسب نادرة نسبياً بسبب القوانين الصارمة للجنسية. تلتزم معظم الدول في هذه المنطقة بمبادئ قانون الدم المستندة بشكل صارم إلى النسب الأبوي.

في حين أن قلة قليلة من دول الشرق الأوسط تقدم مسارات مرنة للحصول على الجنسية عن طريق النسب مثل تلك الموجودة في الدول الأوروبية، فإن الإصلاحات الأخيرة في الإمارات تمثل استثناءً ملحوظًا.

في يناير 2021، عدلت حكومة الإمارات قانون “الجنسية والجوازات” للسماح لفئات معينة من الأجانب مع أزواجهم وأطفالهم بالحصول على الجنسية الإماراتية. هذا يفتح العديد من المسارات للحصول على جنسية الإمارات، وإن كان ذلك من خلال آليات غير النسب. وتشمل هذه المسارات الإقامة الطويلة الأمد، الزواج، التجنيس والاستثمار.

يمكن لحاملي التأشيرات الحاليين الذين عاشوا بشكل مستمر في الإمارات لمدة 30 عامًا التقدم للحصول على الجنسية بشرط استيفاء معايير أخرى مثل الإلمام الأساسي باللغة العربية، الاعتماد المالي الذاتي، والسجل الجنائي النظيف

طريق آخر هو الجنسية عن طريق الاستحقاق الاستثنائي، الذي يكافئ الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة في مجالاتهم.

آسيا

في جميع أنحاء آسيا، هناك تباين كبير في النهج. اليابان وكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، لديهما سياسات صارمة تقتصر على الأطفال المولودين لأبوين وطنيين، وتتطلب غالباً أن تكون جنسية الوالدين مثبتة قبل ولادة الطفل. يعكس هذا موقفًا أكثر تحفظًا تجاه الجنسية، يركز بشدة على النسب والوثائق القانونية، مما يحد من نطاق المطالبات بالجنسية بناءً على النسب البعيد.

كيفية التقديم

قد تختلف المتطلبات حسب البلد الذي تتقدم للحصول على الجنسية فيه، ولكن جميعها ستحتاج إلى تقديم وثائق تثبت نسبك. إليكم نظرة عامة:

تحقق من الأهلية: قبل كل شيء، تأكد من أن الدولة التي تطالب بالجنسية منها تسمح بالجنسية عن طريق النسب وفهم معاييرها الخاصة. تعتمد الأهلية غالباً على وجود والد، جد أو حتى جد أكبر كان مواطنًا في الدولة. قد تفرض بعض الدول قيودًا على مدى البعد في شجرة عائلتك.

جمع الوثائق اللازمة: ستحتاج بعد ذلك إلى جمع الوثائق التي تثبت نسبك إلى الجد الذي تطالب منه بالجنسية. تشمل هذه عادة شهادات الميلاد، شهادات الزواج، وشهادات الوفاة. قد تحتاج أيضًا إلى تقديم دليل على جنسية جدك، مثل جواز سفره أو بطاقة هويته الوطنية.

ترجمات قانونية وأختام الأبوستيل: إذا لم تكن وثائقك بلغة الدولة الرسمية التي تتقدم إليها، قد تحتاج إلى ترجمتها بشكل احترافي ثم تصديقها للاستخدام الدولي، والذي يمكن تحقيقه من خلال ختم الأبوستيل بناءً على الدولة.

تقديم طلبك: أكمل استمارة طلب الجنسية المقدمة من قنصلية الدولة / دائرة الهجرة أو السجل المدني. ثم قدم طلبك مع جميع الوثائق المطلوبة. تسمح بعض الدول أو تتطلب التقديمات الإلكترونية بينما قد تحتاج دول أخرى إلى التقديم شخصيًا. في بعض الدول، قد تحتاج إلى حضور مقابلة حيث ستجيب على أسئلة حول طلبك وخلفيتك.

انتظر الموافقة: يمكن أن تختلف أوقات المعالجة بشكل كبير بناءً على الدولة وتعقيد طلبك. خلال هذه الفترة، تابع حالة طلبك واستجب بسرعة لأي طلبات للحصول على معلومات إضافية.

الحصول على جنسيتك: عند الموافقة، قد تحتاج إلى حضور مراسم أو ببساطة تلقي جواز سفرك الجديد ووثائق الجنسية الأخرى عبر البريد.

قوة الجنسية الثانية

أصبح الحرية في السفر ذات قيمة كبيرة في العالم المعاصر، حيث تلعب القدرة على عبور الحدود الدولية دورًا رئيسيًا في تحديد فرصك الاقتصادية، وضعك الاجتماعي، ونوعية حياتك.

الأشخاص الذين يولدون بجنسية “صحيحة” يحصلون على مميزات قوية من الفرص والحقوق والأمان. ومع ذلك، بالنسبة لـ 85٪ الآخرين، هناك إمكانية للحصول على الجنسية الثانية. استعادة نسبك ليست مجرد مسألة فهم من أنت — بل هي أيضًا مسألة أين يمكنك الذهاب. تقدم الجنسية عن طريق النسب مسارًا لاستعادة أكثر من مجرد التراث؛ إنها تفتح عالماً من الفرص.