الحفاظ على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية

ما هي أولوياتك؟ عندما قمت بكتابة كتاب “النصائح المهنية”، منذ سنوات عديدة، كنت رائدة أعمال لأكثر من عقد من الزمان، وقد قمت بترتيب أولوياتي كالآتى: العمل، أطفالي، زوجي، أصدقائي، وأنا. أتذكر أن القراء تفاجأوا لأنني أعطيت الأولوية لعملي فوق عائلتي. ولكن ما كان يجب أن يتفاجأوا منه هو أنني كنت فى آخر قائمة الأولويات، في هذه المقالة، سنناقش التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

إن إيجاد الوقت لنفسك هو التحدي الدائم لرواد الأعمال. عندما يكون كل شيء يعتمد على أداء شركتك، فمن الصعب عدم وضع العمل فوق كل شيء آخر. عندما كان عمري 40 عامًا، اقترضت 10 ملايين درهم إماراتي واشتريت شركتي من مؤسسيها – وكان سداد هذا المبلغ هو الشيء الوحيد الذي كان أمام عيني. لا عجب أنه لم يكن لدي الوقت لما قد يسميه الآخرون التوازن بين العمل والحياة. إذًا كيف يمكنك تحقيق التوازن بين العمل والحياة كرائد أعمال؟ فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي أقترحها، والتي أثبتت نجاحها بالنسبة لي.

تحديد الأولويات وإدارة الوقت: الوقت مورد محدود، وقول “لا” هو مهارة حياتية. رتب جميع الطلبات حسب وقتك. أن إحدى الأدوات المفيدة هنا هي مصفوفة أيزنهاور، التي طورها ونشرها ستيفن كوفي، مؤلف كتاب “العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية”. ما الذي عليك فعله فعلاً لإنجازه الآن؟ تعلم كيفية تحديد الأولويات – وتعلم أن تقول لا. الأمر صعب في المرة الأولى، لكنك ستعتاد عليه. إن قول “لا” يشبه الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا – وهو أمر مؤلم قليلاً عند إدخال الإبرة، لكن التأثيرات الإيجابية تستحق العناء.

وضع الحدود بين الحياة المهنية والشخصية

وضح للأشخاص الذين تعمل معهم ما تعتبره وقتًا شخصيًا. لدي وثيقة تسمى “العمل مع هيذر” والتي تحدد، من بين أمور أخرى، أوقات اليوم (وأيام الأسبوع) التي أعتبرها غير مناسبة للتواصل معها. يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للعملاء والأشخاص خارجيًا، ولكن يمكنك، على سبيل المثال، الإشارة بوضوح إلى ساعات العمل الخاصة بك بموجب توقيعك التلقائي لإدارة التوقعات. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في اصطحاب أطفالك إلى المدرسة في أيام محددة، أو حضور دروس اليوغا قبل العمل، وضح ذلك وسيحترم كل من حولك ذلك.

الاستفادة من التكنولوجيا

يجب استخدام وإرسال ردود تلقائية (خارج المكتب) الخاص بك عندما تكون خارج المكتب! لم أحب أبدًا أن أكون غير متاحة للعملاء عندما أكون في إجازة، ولكنني اعتدت على وضع خارج المكتب لإعلامهم بأنني مع عائلتي وقد تتأخر الردود، وقدمت

تفاصيل اتصال بديلة حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة في هذه الأثناء . هناك الكثير من أدوات إدارة المهام هذه الأيام والتي تساعد على تسهيل سير الأعمال؛ الأمثلة الجيدة هي Trello وAsana. يمكنك أيضًا البحث في أدوات التشغيل الآلي (مثل Zapier) التي يمكنها ربط التطبيقات معًا وأتمتة المهام المتكررة. الوقت قيم! وساعة أقل في العمل هي ساعة أكثر لنفسك.

تفويض المهام

إحدى الإنجازات التي حققتها كرائدة أعمال كانت عندما أدركت أنه حتى في المنزل يمكنني استعادة بعض من الوقت من خلال التفويض. تواجه رائدات الأعمال على وجه الخصوص صعوبة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة لأنهن يميلن إلى العودة إلى المنزل والقيام بكثير من المهام هناك أيضًا. لم يكن لدي موظفو تنظيف منزلي طوال السنوات التي نشأ فيها أطفالي، لذا كان عليهم جميعًا أن يتعلموا كيفية تفريغ غسالة الأطباق وإعادة تخزينها – والجدير بالذكر أنه لم يكن من أولوياتى أن أتعلم الطريقة المثالية لوضع الشوكات أو ما إذا تم شطف الأطباق أولاً. حتى في العمل، هناك تحدي قائم مع كل طلب لحضورك مناسبات أو فعاليات – والسؤال هو: هل يمكنك إرسال شخص آخر؟

إذا لم يكن الأمر كذلك، فربما تحتاج إلى تدريب موظفيك للحضور نيابة عنك. إن جعل أشخاص آخرين يقومون ببعض المهام على الأقل سيوفر لك بعض من الوقت. وأنا أطبق هذا حتى في يومنا هذا. إذا طلب مني شخص ما أن أعطيه مرجعًا لوظيفة ما، أطلب منه صياغته – أقوم دائمًا بتغييره، ولكن تعديل شيء ما أسهل بكثير من كتابته من الصفر.

الاعتناء بنفسك

من المهم حقًا أن تعتني بنفسك عندما تكون رائد أعمال. عندما أشرح ذلك للناس، أستخدم مثال تعليمات السلامة على متن الطائرة – “عندما يسقط قناع الأكسجين، ضع قناعك الخاص قبل مساعدة الآخرين”. إذا اعتنيت بنفسك، ستكون في وضع أفضل لعملك ولأحبائك. خطط للعام المقبل – حدد أسابيع محددة للإجازات – احجزها مقدمًا وادفع ثمنها حتى تضطر إلى أخذها. ومن المهم أيضًا أن تتذكر النوم الكافي وشرب كمية كافية من الماء وممارسة بعض التمارين الرياضية. قد تعتقد أنه ليس لديك ما يكفي من الوقت في اليوم لتحقيق كل هذه الأشياء، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فسوف تندم.

وأخيرا، افعل كما أقول، وليس كما أفعل!

حتى عندما أحاول أن أتبع نصيحتي الخاصة، لا أنجح دائمًا. في أحد الأعوام، عندما كنت رائدة أعمال، اتخذت خطوة شجاعة وقررت أن آخذ شهر أغسطس بأكمله إجازة من العمل وأقضيه في تقديم عرض منفرد لامرأة واحدة في مهرجان كوميدي في إدنبرة – استراحة كاملة، تغيير كامل، مئات أميال من عملي في لندن. استأجرت شقة وأخذت عائلتي معي، وحددت يوم الاثنين ليكون يومًا خاليًا من العروض لأقضيه معهم. ماذا فعلت في عطلتي الأولى يوم الاثنين؟ أخذت الطائرة المبكرة عائداً إلى لندن لحضور اجتماعات العملاء. أتمنى لك كل التوفيق في تحديد أولوياتك للمساعدة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة – لقد اتضح أن أولوياتي كان من الصعب تغييرها.