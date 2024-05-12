التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مؤشراتٌ قوية وآفاقٌ واعدة

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاتٍ لافتة على صعيد القطاع المالي، مدفوعةً بتنامي الاعتماد على التكنولوجيا المالية وقنوات المدفوعات الرقمية، وتسارُع وتيرة الابتكار التقني. وتعود بدايات ازدهار التكنولوجيا المالية إلى المراكز المالية الرائدة في الدول الأوروبية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد اليوم مركزاً حيوياً للقطاع، وتشكل منظومةً ماليةً متنامية ركائزها تطور البنية التحتية الرقمية ومرونة الأُطُر التنظيمية والقدرة على التكيُّف.

ومهّد الانتشار غير المسبوق للإنترنت والهواتف الذكية بين الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا الطريق أمام النمو الإقليمي لقطاع التكنولوجيا المالية. وأثرَت المبادرات الحكومية مفهوم الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما جعلها بيئة مثالية للابتكار. وسرعان ما برزت مدنٍ مثل دبي والرياض والقاهرة بصفتها مراكز أعمال تمتاز بوفّرة رأس مال ومرونة اللوائح التنظيمية التي تُحفّز نمو التكنولوجيا المالية. ومن جهةٍ أخرى، بدأت الحكومات في المنطقة تسخير التكنولوجيا المالية لدعم النمو الاقتصادي والشمول المالي.

جائحة “كوفيد-19” والفرص

وشكّلت جائحة “كوفيد-19” صدمة للاقتصاد العالمي، إلّا أنّها وفّرت فرصةً سانحةً لمزودي حلول الدفع الرقمي، حيث شرع المستهلكون والشركات في اعتماد منهجيات الدفع الرقمي اللا تلامسي للحدّ من انتشار الفيروس. وبالإضافة إلى ذلك، شجعت الحكومات والمؤسسات المالية اعتماد المدفوعات الرقمية حيث نفذت العديد من الإصلاحات التنظيمية لتحفيز نموها.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، أدّت عوامل مجتمعة من قبيل الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية المواتية للتكنولوجيا المالية إلى استقطاب عدد كبير من المستثمرين، سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو على المستوى الدولي. وتدعم دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين منظومة التكنولوجيا المالية من خلال إنشاء مناطق حرة مثل مركز دبي المالي العالمي، وبيئات تجريبية تنظيمية مثل رخصة اختبار الابتكار الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي، وبيئة اختبار (Fintech Egypt) والبيئة التجريبية التشريعية للتكنولوجيا المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

التكنولوجيا المالية في المنطقة

ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً مستمراً، حيث باشرت المؤسسات المالية التقليدية مسيرة التحوّل الرقمي لضمان رضا العملاء. وتتمتّع أنظمة التكنولوجيا المالية الحديثة بإمكانات تُتيح لها تبسيط العمليات وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء وتعزيز عروض الخدمات وخفض التكاليف وتعزيز الراحة. وأصبحت محافظ الهواتف الذكية ومنصات الدفع بين الأفراد وحلول الدفع اللا تلامسية وسائل مفضلة بشكل متزايد لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعصر الرقمي.

وتسجل منطقة الشرق الأوسط تحويلات هائلة عبر الحدود كل عام، وذلك نتيجة العدد الكبير من الوافدين، ما يُؤكّد على أهمية الشمول المالي في المنطقة. واغتنمت شركات التكنولوجيا المالية هذه الفرصة من خلال توفير طرق ميسورة التكلفة وسريعة ومريحة لتحويل الأموال دولياً. وخلافاً لأنظمة التحويل التقليدية، تُساعد أنظمة الدفع هذه مرسلي الأموال على توفير تكاليف إضافية، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الإقليمي من خلال زيادة تدفقات التحويلات.

وتؤدي العديد من فعاليات التكنولوجيا المالية التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً جوهرياً في تسليط الضوء على أهمية الشمول المالي. وتُمهّد هذه الفعاليات الطريق أمام وصولٍ أفضل وإنصافٍ أكبر في القطاع المالي من خلال تحسين الأطر التنظيمية والاستفادة من الابتكارات الرقمية وتعزيز الممارسات الشاملة. واستضافت دبي مؤخراً قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي. وساعدت هذه القمة شركات التكنولوجيا المالية في عرض حلول جديدة لتعزيز مشهد التكنولوجيا المالية. وتتوافق القمة مع الهدف الاستراتيجي لـ”أجندة دبي الاقتصادية D33″ المُتمثّل في الارتقاء بدبي إلى مصاف المراكز المالية الأربعة الأولى على مستوى العالم بحلول عام 2033.

دور المؤسسات المالية

ونتيجة للتطور الرقمي الأوسع، تؤدي المؤسسات المالية دوراً نشطاً في إنشاء بنية تحتية قوية للدفع الرقمي. وتعمل هذه المؤسسات على تقليص الفجوة بين الخدمات المصرفية التقليدية وحلول الدفع المتقدمة من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة لتمكين المعاملات الرقمية. وتشمل خدمات الدفع الرقمية التحويلات المصرفية البسيطة، وأنظمة الدفع المتطورة عبر الإنترنت التي تخدم المستهلكين والشركات على حد سواء. وتُواصل المصارف الاضطلاع بدور محوري في نمو التكنولوجيا المالية من خلال تيسير إجراء المعاملات عبر الإنترنت. وتعمل شركات التكنولوجيا المالية أيضاً على استقطاب الشرائح التي لا تتمتّع بالوصول إلى الخدمات المصرفية من خلال تقديم خدمات دفع شاملة وتعزيز الشمولية.

وتُحدِث التكنولوجيا المالية تحوّلاً جذرياً في قطاع الخدمات المصرفية كخدمة من خلال تقديم خيارات مرنة للعملاء باستخدام نموذج البطاقة كخدمة. وبرز مفهوم البطاقة كخدمة بصفته حلّاً جذرياً، حيث يمنح شركات

التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية بديلاً يسهل الوصول إليه لبناء برامجها الخاصة دون اللجوء إلى عمليات طويلة. ويُتيح ذلك للعلامات التجارية تصميم تجربة مالية شاملة تُلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها.

وبفضل الابتكار والدعم الحكومي، يستعد قطاع التكنولوجيا المالية للحفاظ على نموه في الشرق الأوسط. وفقًا لتقارير القطاع، يُتوقّع أن يُحقق سوق التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.42 في المائة بين عامي 2024 و2029. وبحلول عام 2029، يُتوقّع أن تصل قيمة السوق الإقليمي للتكنولوجيا المالية إلى 47.68 مليار دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ عن 18.07 مليار دولار أمريكي المسجلة في عام 2024.

ويمضي القطاع بخطوات ثابتة تجعله أقرب إلى تحقيق الحرية المالية للجميع في ظلّ استمرار تطوّره واستقطابه للاستثمارات من جميع أنحاء العالم. وعليه، فمن الضروري تحديد التوجّهات والأنماط الرئيسية للحفاظ على النمو بالتزامن مع المواكبة السريعة لمتطلبات المستهلكين دائمة التغيّر في المشهد الديناميكي للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.