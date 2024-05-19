كيف تجعل التعليم رفيقًا دائمًا لرحلتك المهنية؟

أريد أن أشارككم قصة جوليا، وهى سيدة أعرفها اتخذت قرارًا مهمًا ولكنه محفوف بالمخاطر. تركت وظيفتها، وأعادت رهن منزلها لتقترض عدة آلاف من الجنيهات الإسترلينية، وعادت للتعليم بشكل كامل ومتفرغ. حصلت جوليا بالفعل على شهادة جامعية وتخرجت بدرجات ممتازة. كانت في الثلاثين من عمرها وكانت لديها وظيفة جيدة الأجر كان يمكنها أن تتقدم فيها أكثر دون الحصول على تعليم رسمي إضافي. لماذا شعرت بالحاجة إلى الدراسة مرة أخرى؟ وما هي الاختيارات الرئيسية التي اتخذتها والتي يمكننا جميعًا التعلم منها؟

ومن خلال عودتها إلى التعليم، كانت جوليا تسعى إلى الاستثمار في مخزونها من رأس المال البشري وتعزيزه. إن الرأس المال البشري، يُعتبر مثل أي مصدر آخر لرأس المال، وهو مورد توفره لصاحب العمل (أو لنفسك، إذا كنت تدير مشروعك الخاص). ان مهاراتك وخبراتك، والأهم من ذلك، مؤهلاتك كلها جزء من رأس المال البشري الخاص بك. يمكننا جميعًا أن نشير إلى الأشخاص الناجحين الذين ليس لديهم أي مؤهلات، ولكنهم استثناء. وإذا كنت تطمح الى النجاح فى مهنتك، فإنك تحتاج إلى التأكد من أن لديك المتطلبات الأساسية الا وهى بعض المؤهلات الضرورية والمناسبة. كما تحتاج إلى تحديثهم وإعادة تشكيل تلك المؤهلات طوال حياتك المهنية.

أهمية الشهادة الجامعية والتعليم

لم تعد الشهادة الجامعية في حد ذاتها جواز السفر الذي كانت عليه من قبل. عندما تخرجت من الجامعة في المملكة المتحدة عام 1980، كان 18 فى المائة من فئتي العمرية قد أكملوا شهاداتهم الجامعية. أما الآن، وبفضل المبادرات الحكومية وإعادة تصنيف العديد من المؤسسات التعليمية إلى جامعات، فقد اقتربت هذه النسبة من 45 في المائة. تعتبر الشهادة الجامعية في حد ذاتها مؤهلاً متناقصًا.

يمكنك محو الماضي من خلال الاستثمار في المستقبل. وكما قالت الممثلة الراحلة إليزابيث تايلور، وهي امرأة طموحة للغاية، ذات مرة: “النجاح هو مزيل العرق العظيم”. إنها تزيل كل روائح الماضي الخاصة بك.’ هذه بالنسبة لي نصيحة مهنية ممتازة. إذا لم تحصل على شهادتك الجامعية من جامعة قوية، فاحصل على درجة الماجستير في جامعة أفضل. لن يسألك أحد عن شهادتك الجامعية مرة أخرى.

هل من الضرورى أن يؤدي التعلم إلى المؤهلات؟ بالطبع لا. أنت تتعلم طوال الوقت، سواء داخل مكان العمل أو خارجه. لكن المؤهلات مفيدة مثل قصة جوليا على سبيل المثال. لم تترك وظيفتها بدوام كامل للحصول على مؤهل الدراسات العليا. درست لتكون خبيرة تجميل محترفة. هل هذا يفاجئك؟ لماذا احتاجت إلى الحصول على مؤهل مهني فقط لتطبيق المكياج؟ ومثلما لا تحتاج إلى مؤهل لتكون خبير تجميل ناجحًا، فإنك لا تحتاج أيضًا إلى ماجستير إدارة الأعمال لتكون مديرًا ناجحًا.

أهمية المؤهلات

قد تندهش عندما تعلم أنك أيضًا لا تحتاج إلى رخصة طيار لتتمكن من قيادة الطائرة بمفردك. بالتأكيد، في بعض المهن مثل الطب والقانون تحتاج إلى مؤهلات مهنية حتى يُسمح لك بممارسة المهنة، لكن الغالبية العظمى من الأشخاص في المناصب العليا الذين يديرون أعمالًا تجارية في جميع أنحاء العالم (وأنا منهم) لا يحتاجون إلى مؤهلاتهم من أجل القيام بعملهم. ولكنهم بلطبع كانوا بحاجة إلي تلك المؤهلات فى مرحلة ما للوصول إلى هدفهم. إن المؤهلات مهمة وإليكم الأسباب فهم يعطونك الثقة ويعملون كشهادة مستقلة لقدراتك، ويزودونك بروابط مهمة مع الآخرين.

أولًا، تمنحك المؤهلات الثقة. تدربت جوليا في Greasepaint، والتي يمكن القول إنها واحدة من أشهر مدارس المكياج في المملكة المتحدة، وقد اختارتها بعناية. كان العديد من المعلمين في Greasepaint يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية في الأيام التي كان لديهم فيها قسم مكياج داخلي وفازوا بعشرات الجوائز على عملهم. أيقنت جوليا أنها إذا تدربت تحت إشرافهم، فإنها ستتعلم من محترفين ذوي خبرة، وهذا في حد ذاته سيمنحها الثقة عندما تتخرج وتصبح خبيرة مكياج تعمل لحسابها الخاص.

هناك مثال آخر هو الأشخاص الذين حصلوا على ماجستير إدارة الأعمال مثلى. كمدير، قد لا تضطر أبدًا إلى استخدام نصف الأشياء التي تتعلمها في كلية إدارة الأعمال. لكن الإلمام بجميع المصطلحات والأفكار الخاصة بمختلف التخصصات التي يتم تدريسها في ماجستير إدارة الأعمال من المحاسبة والمالية إلى إدارة التغيير والعمليات التشغيلية جعلني أشعر بثقة أكبر عندما صادفت هذه الأشياء في مكان العمل، وفي المناقشة مع المديرين الآخرين فى الوظائف الأعلى. الثقة هي سمة حاسمة لمهنة مهنية ناجحة.

ثانيًا، وهو الأهم، أن المؤهلات (و/أو المكان الذي درست فيه) تعمل كشهادة مستقلة لقدراتك. قد تكون على دراية بالحجة التي تتماشى مع مقولة “أنا جيد في [أدخل المهارة/مجال الخبرة]”. . . ولست بحاجة إلى شهادة لإثبات ذلك. وأنا أزعم أنك تفعل ذلك. إذا كنت طموحًا وتريد المضي قدمًا، فأنت بحاجة إلى التميز بين الآخرين. خطابات مناسبة تحمل اسمك، أو درجة إستثنائية في سيرتك الذاتية، أو مؤهل مهني من مؤسسة معروفة – كل هذا يساعد على تمييزك وسط أقرانك. إن كونك جيدًا في عملك، في عالم اليوم الذي يتسم بالمنافسة الشديدة، ليس كافيًا. سيرتك الذاتية هي ميزانيتك الشخصية.

إذا قمت بمراجعة حسابات الشركة، ورأيت أن لديها ميزانية عمومية قوية، فمن المرجح أن تستثمر في تلك الشركة مما لو كانت لديها ميزانية ضعيفة. وينطبق الشيء نفسه على المهارات والخبرة. إذا كنت طموحًا، فإن اتخاذ قرار الاستثمار في نفسك لن يضيع أبدًا. إن المؤهلات – ومكان حصولك عليها – بمثابة شهادة نقدية وغير مرئية ولكنها مؤثرة بشكل كبير للأشخاص الطموحين.

ثالثًا، تساعد المؤهلات على تعزيز روابط مهمة مع الآخرين. فرص التعلم الخاصة بك هي أيضًا فرصك لبناء شبكتك الإجتماعية. إذا حصلت على مؤهلات إضافية في إحدى الجامعات، فسوف تنضم إلى شبكة خريجيها. إذا كنت تدرس للحصول على هذه المؤهلات في الفصل الدراسي، فسوف تلتقي وتبني اتصالات مع طلاب آخرين. إذا كنت، مثلي، تدرس للحصول على مؤهل مهني (حيث أصبحت محاسبًا إداريًا قانونيًا في عام 2022)، فستصبح على الفور مرتبطًا بالهيئة المهنية التي اعتمدتك.

رجوعًا الى قصة جوليا فقد قامت ببناء علاقة مع جميع معلميها في Greasepaint، مما ساعدها في الحصول على عمل عندما أوصوا بها.

إن التعلم – والحصول على مؤهلات إضافية – يخدمك طوال حياتك المهنية. سوف يمنحك الثقة، وسيكون بمثابة شهادة مستقلة لقدراتك، وسيزودك بروابط مهمة مع الآخرين. كل ذلك سيدعم حياتك المهنية بأقوى طريقة ممكنة.