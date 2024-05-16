التعليم العالي: جواز سفر نحو فرص وظيفية عالمية لامحدودة

في ظل الاقتصاد العالمي المعاصر، أضحى التعليم بوابةً نحو آفاقٍ رحبة وعالمٍ من الفرص اللامتناهية. التعليم العالي لم يعد مجرد وسيلة لتوسيع المدارك وصقل المعارف فحسب، بل غدا مفتاحاً ذهبياً يتيح للأفراد فرصاً وظيفية حيوية على الصعيد الدولي.

التعليم العالي: مفتاح النجاح في سوق العمل العالمية

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يحمل أكثر من 35% من المهاجرين في دول المنظمة شهادات جامعية، في حين تكشف إحصائيات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أنه في عام 2020، كان حوالي 48% من مواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين انتقلوا إلى المملكة المتحدة لأسباب وظيفية طويلة الأمد حاصلين على مؤهلات جامعية رسمية.

وتؤكد هذه البيانات أنه عند الحديث عن التنقل بين الدول، يحظى المتعلمون دائماً بخيارات أرحب وفرص أوفر مقارنةً بنظرائهم الأقل تأهيلاً. وليس الأمر مجرد تفضيل أو مطلب اعتباطي، بل لأن الدول المستقبلة تنظر إلى المهاجرين المتعلمين كأصول اقتصادية ثمينة، إذ يمتلكون المهارات والخبرات التي تمكنهم من دفع عجلة النمو الاقتصادي، مما يجعلهم ثروةً عالية القيمة.

وتزداد أهمية هذا الأمر في البلدان التي تعاني من فجوات مهارية لا يمكن للمواهب المحلية سدها، لا سيما في مجالات النمو الناشئة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب معارف متخصصة ورؤىً فردية يمكن للمهاجرين المتعلمين توفيرها.

من ناحية أخرى، تشتد المنافسة العالمية على استقطاب هذه المواهب النادرة، حيث تتسابق الدول لجذبها من خلال برامج وحوافز هجرة متنوعة لذوي المهارات. وغالباً ما تشمل هذه البرامج مزايا مغرية كتسريع إجراءات التأشيرة، والإعفاءات الضريبية، ومنح الإقامة الدائمة، وذلك بهدف استقطاب أفضل العقول والاستفادة من إمكاناتها الهائلة.

الإمارات: نموذج رائد في استقطاب المواهب العالمية

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً بارزاً في تطبيق هذا النهج، حيث أصبحت مركزاً جاذباً للمتخصصين الموهوبين من شتى أصقاع الأرض. فقد نجحت سياساتها الاستباقية في مجال الهجرة بتحويل المشهد الديموغرافي والاقتصادي للبلاد، إذ يشكل الوافدون حوالي 90% من السكان، مما يعكس جاذبيتها العالمية الفريدة. كما تساهم القطاعات غير النفطية الآن بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدةً التحول الهائل نحو قطاعات متنوعة تغذيها الخبرات الدولية.

وكان برنامج التأشيرة الذهبية أساساً لهذا النجاح المنقطع النظير. فمنذ إطلاقه في عام 2019، استقطب أكثر من 152,000 من الكفاءات المتميزة ورواد الأعمال والعلماء والطلاب المتفوقين في مجالات شتى، تتراوح بين التكنولوجيا والمال والرعاية الصحية والتعليم.

وقد حذت دول أخرى حذو الإمارات، فاعتمدت نسخها الخاصة من التأشيرة الذهبية لجذب المواهب العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، ساعد نظام الدخول السريع “إكسبرس إنتري” في كندا على تبسيط إجراءات انضمام المهاجرين الموهوبين إلى سوق العمل، مما عزز بشكل ملحوظ قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. ويستخدم هذا النظام معايير شاملة تمنح الأفضلية للأفراد ذوي التحصيل العلمي العالي، مما يعزز فرصهم في الحصول على الإقامة الدائمة.

ومن الأمثلة البارزة الأخرى برنامج تأشيرة المواهب العالمية في أستراليا، الذي يوفر مساراً مبسطاً للحصول على الإقامة الدائمة للأشخاص الذين أثبتوا نجاحهم في قطاعات عالية النمو.

أما في أوروبا، فتقدم ألمانيا برنامج البطاقة الزرقاء، وهو تصريح إقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحاصلين على تعليم عالٍ. وتكمن أهمية هذه البطاقة في كونها تشترط حصول المتقدمين على شهادة جامعية، وتوفر مساراً واضحاً للحصول على الإقامة في الاتحاد الأوروبي بعد فترة محددة من العمل بأجر مرتفع.

ومثال آخر هو برنامج المهاجرين ذوي المهارات العالية في هولندا، حيث يلعب التعليم دوراً محورياً. ويسمح هذا البرنامج للشركات بتوظيف أفراد من خارج الاتحاد الأوروبي، شريطة استيفائهم لحدود معينة للرواتب والمؤهلات التعليمية.

تسلط هذه الأمثلة الضوء على اتجاه عالمي واضح، فعلى غرار الإمارات العربية المتحدة، تسعى العديد من الدول لتطوير سياسات هجرة خاصة بها للاستفادة من إمكانات المهاجرين الحاصلين على تعليم عالٍ.

وينعكس نجاح هذه السياسات بجلاء في الأثر الاقتصادي الذي أحدثته في اقتصادات الدول المضيفة. فقد أثمرت جهود الإمارات في التحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا، من خلال إنشاء مناطق حرة مثل مدينة دبي للإنترنت ومنصة “Hub71” في أبوظبي، عن استقطاب شركات عالمية عملاقة وشركات ناشئة على حد سواء. وهذا أدى إلى تطوير صناعة من المتوقع أن تساهم بنسبة 9.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2031، وفقاً لغرفة دبي للتجارة والصناعة.

وبالمثل، ساهمت مشاريع مثل مدينة دبي الطبية في تحويل الإمارات إلى وجهة رائدة للسياحة الطبية ومركز عالمي للخبراء في المجال الطبي، ووضع القطاع على مسار المساهمة بأكثر من 2.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

وقد حققت دول أخرى نجاحات مماثلة. ففي الولايات المتحدة، يساهم المهاجرون المتعلمون بما يقارب 2 تريليون دولار سنوياً في الاقتصاد، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي كندا، يشكل المهاجرون 35% من جميع حملة درجة الدكتوراه في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

دعم ريادة الأعمال والاندماج في سوق العمل: عوامل أساسية لنجاح المهاجرين المتعلمين

وقد أدركت هذه الدول أن استقطاب الأشخاص ذوي التعليم العالي عامل أساسي للابتكار والنمو الاقتصادي. لكن تسهيل دخولهم وحده لا يكفي، بل يتعين على الدول إيجاد سبل لدمجهم في سوق العمل بأقصى فعالية ممكنة.

وقد أنشأت الإمارات العربية المتحدة نظاماً شاملاً للقيام بذلك بكفاءة عالية. فمن خلال حاضنات الأعمال مثل مسرعات دبي للمستقبل و “In5” و “AstroLabs”، يتم تزويد الشركات الناشئة بموارد حيوية كفرص التمويل والتوجيه والمساحات المكتبية والوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين.

كما تلعب مبادرات مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع وصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دعم ريادة الأعمال، من خلال تقديم مساعدات مالية وغير مالية. وتتوفر فرص التواصل بكثرة أيضاً، حيث تتيح مؤسسات مثل غرفة تجارة وصناعة دبي وغرفة أبوظبي للوافدين الجدد التواصل مع رواد الأعمال والنظراء المخضرمين. وتعتبر هذه المؤسسات ضرورية للقادمين الجدد الساعين للحصول على المشورة بشأن إنشاء الشركات أو استكشاف فرص العمل.

وهناك أيضاً العديد من شركات المحاماة ووكالات الاستشارات المتخصصة في مساعدة المهاجرين على فهم البيئة القانونية في الإمارات، في مجالات مثل تسجيل الشركات والحصول على التراخيص اللازمة وضمان الامتثال المستمر للأنظمة المحلية.

والرسالة واضحة: التعليم هو جواز السفر نحو فرص عمل أفضل. فمع استمرار الدول في التنافس على المواهب العالمية، تتسع الآفاق أمام الأشخاص المتعلمين لاستكشاف وتطوير إمكاناتهم في بيئات جديدة.

لا تقيد نفسك بالحدود، فإذا نظرت إلى المستقبل، ستجد أن الفرص لا حصر لها للحصول على وظائف أفضل وتجارب أغنى. العالم بانتظارك، فانطلق وارتقِ بمعارفك نحو آفاق جديدة لامعة.