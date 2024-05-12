تبني الذكاء الاصطناعي: ثورة التعدين المستدام في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة حاسمة في تاريخها، حيث تستعد لتنويع اقتصادها من خلال التعدين المستدام واستغلال الثروات المعدنية الضخمة المتاحة في أراضيها، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، التي تعزز التنمية المستدامة والتكنولوجيا المستقبلية، وتفتح أفاقاً جديدة للتنويع الاقتصادي.

ولطالما اعتمد التنقيب عن المعادن على العمل الميداني، والمسوحات الجيوفيزيائية، والتحليل الجيولوجي؛ لكن مع ازدياد تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) على مختلف الصناعات، يشهد هذا المجال ثورةً حقيقيةً على مستوى العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

ويُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أكثر الابتكارات تأثيرًا في عصرنا الحالي، حيث يُحدث نقلةً نوعيةً في مختلف القطاعات، وإعادة تشكيل التفاعلات التكنولوجية بشكلٍ جذري، ويلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تعزيز استكشاف المعادن والحفاظ على البيئة، من خلال العديد من الطرق التي تشمل:

1. استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة

تسلط هذه الطريقة الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة وتحليل مجموعات البيانات الواسعة النطاق، وتشمل هذه المجموعات البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بالإضافة إلى الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية وسجلات الاستكشاف التاريخية. ونتيجة لهذه القدرة، يمكن للمملكة العربية السعودية تطوير ممارسات التنقيب عن المعادن بشكل أكثر أمانًا وكفاءة، وتحقيق الحفاظ والاستدامة للبيئة..

2. النمذجة التنبؤية

يمكن لنماذج التعلم الآلي في مجال الذكاء الاصطناعي اكتشاف الثروات المعدنية المحتملة بطرق تتجاوز إمكانيات الطرق التقليدية؛ حيث تقدم هذه النماذج تنبؤات دقيقة وتسهم في اكتشاف حجم المعادن، مما يقلل من الحاجة إلى عمليات الحفر الاستكشافية غير الضرورية ويساهم في الحفاظ على البيئة.

3. استخدام الطائرات دون طيار والروبوتات والأنظمة ذاتية القيادة

استخدام الدرون في عمليات التعدين المستدام

يقوم الذكاء الاصطناعي بدور محوري في دمج التقنيات المتقدمة في مجال استكشاف واستخراج المعادن، حيث يعزز الذكاء الاصطناعي هذه التقنيات من خلال استبدال الطرق التقليدية المعتمدة على العمالة اليدوية بتحليل سريع للبيانات لتحديد مواقع الرواسب المعدنية بدقة. يمكن للطائرات بدون طيار والروبوتات التي

تعتمد على الذكاء الاصطناعي التنقل والتحليل للمحاجر الجيولوجية والمناجم والتضاريس، مما يزيد من كفاءة تحديد المناطق الغنية بالمعادن ويقلل من التأثير البيئي لعمليات الحفر التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشاحنات ذاتية القيادة وروبوتات الحفر في مواقع التعدين لتنفيذ مهام الاستخراج والفرز والنقل، مما يعزز من السلامة والكفاءة بشكل اكبر.

4. صور الأقمار الصناعية وتحليلات الاستشعار

تقدم صور الأقمار الصناعية، التي يتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إسهاماً حيوياً في تعزيز عمليات التعدين والحفاظ على البيئة (التعدين المستدام)؛ حيث توفر هذه التكنولوجيا تحليلات مفصلة حول حالة المنجم وتغطية النباتات والتضاريس، مما يساعد في التخطيط والإدارة الفعّالة لأنشطة التعدين. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الأقمار الصناعية مراقبة جوانب التشغيل مثل حجم المواد وإنتاجية المناجم ومناطق الحفر. ومع دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات الأقمار الصناعية، يمكن التنبؤ بالطقس بشكل متقدم، مما يعزز من السلامة التشغيلية من خلال توقع الظروف البيئية المحتملة التي قد تؤثر على أنشطة التعدين. وبالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد، فإن هذا الاستخدام الشامل لصور الأقمار الصناعية يضمن الامتثال للوائح البيئية ومعايير السلامة أيضا.

5. تعزيز السلامة وتقليل الأخطاء البشرية

تسعى الحلول المبتكرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى تحسين مستويات السلامة من خلال تقليل الأخطاء البشرية وضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه التقنيات إلى تقليل التأثير البيئي لعمليات الاستكشاف، مما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

الذكاء الاصطناعي: ثورةٌ تُشكل مستقبل التعدين المستدام

بفضل التطورات التقنية المتسارعة، يُعَد تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة التعدين بمثابة فتح أفاق جديدة غير مسبوقة. ويمكن تصوُّر عالم يُسهم فيه الذكاء الاصطناعي بتحسين عمليات استخراج المعادن وتحولها إلى بيئات معدنية مستدامة داخل مواقع التعدين. في هذا السيناريو المتوقع، يمكن للذكاء الاصطناعي إدارة استدامة عمليات التعدين بكافة مراحلها، بدءًا من الاستكشاف وصولاً إلى إعادة تأهيل المواقع. ويستطيع أيضًا استخدام التحليلات التنبؤية لتعزيز نمو الغطاء النباتي وإدارة موارد المياه في ذات الوقت، وتحويل الأراضي المستخرجة إلى بيئات متجددة ومستدامة. تلك الاستخدامات المتقدمة للذكاء الاصطناعي لا تقلل فقط من تكلفة وزمن عمليات التعدين، بل تؤثر أيضًا بشكل إيجابي على البيئات المحيطة، مما يجعلها نماذج رائدة للاستدامة والتطور في مجال التعدين وخفض الانبعاثات الكربونية.

التنقيب في أعماق البحار

من المتوقع أن يشهد قطاع التنقيب في أعماق البحار، الذي ظهر كخيار مهم، استفادة كبيرة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويعتبر هذا القطاع حيويًا في مجال تحول الطاقة، حيث يستهدف استخراج المعادن الأساسية المطلوبة لتقنيات الطاقة المتجددة، مثل الكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة. ويمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عمليات رسم الخرائط للمعادن في أعماق البحار، وتطوير الأساليب الذاتية للغوص، ومراقبة التأثيرات البيئية واستخراجها بروبوتات استخراج المعادن، وذلك لضمان الحفاظ على ممارسات مستدامة في هذه البيئات البحرية.

ويسلط بعض النقاد الضوء على خطر استبدال الخبرة البشرية في مجال التنقيب عن المعادن بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحقيقة تكمن في أن الذكاء الاصطناعي يعمل كمكل للتطور بدلاً من منافسة للإنسان. إذ يعزز القدرات البشرية، ويساعد على اتخاذ قرارات مدروسة استنادًا إلى تحليلات دقيقة. يجسد هذا التآزر بين القوة البشرية والتقدم التكنولوجي للشراكة والابتكار، مما يضمن أن الذكاء الاصطناعي يعمل كأداة لإدارة الموارد بشكل مستدام وفعال.

تواصل المملكة العربية السعودية الاستكشاف والتطبيق لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التعدين، فإنها تفتح فصلاً جديدًا وواعدًا ليس فقط في مجال التحول الاقتصادي، ولكن أيضًا في دعم التزامها بالاستدامة البيئية من خلال تبني أفضل ممارسات التعدين المستدام.