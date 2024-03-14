لماذا يجب أن يكون التخطيط الاستراتيجي لـ القوى العاملة أولوية لعام 2024 وما بعده

من المرجح أن يوصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بأنه عقد الاضطراب والتغييرات الواسعة النطاق للمجتمعات والاقتصادات والشركات في جميع أنحاء العالم. ستصل العديد من الاتجاهات العالمية طويلة الأمد إلى نقطة حرجة في السنوات القادمة.

يقترب العالم من “نقطة عدم الرجوع” فيما يتعلق بالعمل المناخي؛ حيث يجب أن تبدأ التحولات الضخمة في الاقتصاد والقوى العاملة العالمية على الفور إذا كانت الدول ترغب في تحقيق أهداف الصافي صفر انبعاثات. وفي الوقت نفسه، ستشهد معظم الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا في عدد السكان في سن العمل خلال العقد المقبل بسبب انخفاض معدلات المواليد وزيادة متوسط العمر المتوقع. كما سيغير الذكاء الاصطناعي المؤسسات بشكل منهجي ويعيد تشكيل بعض أنواع العمل، حتى لو لم تكن الشكل والحجم المحددين لهذا التأثير معروفين بعد.

في خضم هذا المشهد العالمي، نرى تحديات محددة لـ القوى العاملة في منطقة الخليج. تمر العديد من الشركات بفترات نمو أو تحول سريع، على سبيل المثال بسبب الابتعاد عن الاقتصاد القائم على النفط والحاجة إلى المهارات الرقمية. تعني سياسات التوطين (مثل التوطين في الإمارات العربية المتحدة) أن المنظمات بحاجة إلى التركيز على جذب وبناء المواهب المحلية والاحتفاظ بها وتمثيلها على جميع مستويات الأعمال.

تواجه المنظمات تحديات متعددة الجوانب في مجال الموارد، حيث يتسارع الطلب على المهارات الجديدة في الوقت الذي تتقلص فيه القوى العاملة العالمية. ووفقًا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2023 حول مستقبل العمل، يقدر أرباب العمل أن 44% من مهارات العمال ستتعرض لانقطاع في غضون الخمس سنوات المقبلة. لن تتمكن المنظمات من التنقل بنجاح في هذا البيئة المعقدة إلا من خلال بناء المرونة والاستجابة في نهجها للمواهب.

يتطلب التخطيط للمستقبل من المنظمات فهم المهارات التي تحتاجها لتنفيذ استراتيجيات الأعمال المستقبلية وتطوير خيارات للوصول إلى تلك المهارات. يتمثل الغرض من التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في تحديد وكمية حجم الفجوة، وهو مكون أساسي لتطوير قوى عاملة مهيأة للمستقبل.

يتمثل هدف التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في فهم القدرات التي ستكون مطلوبة لتنفيذ استراتيجية الأعمال؛ والعمل على معرفة الفجوات بين العرض الحالي والطلب المستقبلي؛ والأهم من ذلك، وضع خطط عمل لتطوير قوى عاملة تدعم أهداف الأعمال طويلة الأجل. قد تشمل الإجراءات التوظيف، وإعادة التدريب، والارتقاء بالمهارات، والاستثمار في الأتمتة والروبوتات، وإعادة تصميم العمل، والاستعانة بالقوى العاملة المؤقتة، أو إعادة هيكلة القوى العاملة. إنه نهج عقلي بقدر ما هو عملية رسمية، وتهدف إلى خلق الظروف التي تمكّن المديرين من التفكير بشكل عميق ومنهجي في القوى العاملة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بفعالية.

يشمل التخطيط الاستراتيجي لـ القوى العاملة طرح سبعة أسئلة رئيسية:

ما هي القدرات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية؟

هذه هي القدرات التنظيمية الحاسمة المطلوبة لبناء أو الحفاظ على الميزة التنافسية. يجب أن يركز التحليل على القدرات التمييزية التي:

لها أكبر تأثير على نتائج الأعمال أو هي مصدر للميزة التنافسية اليوم أو غدًا

من الصعب أو تستغرق وقتًا طويلاً لتطويرها

غير متوفرة بشكل عام في السوق الخارجية

تمثل تحديًا كبيرًا للمنظمة اليوم

ما هي قدراتنا الداخلية؟

يتضمن ذلك فهم القوى العاملة الحالية وكيفية تغيرها من أجل تقييم توافر الأشخاص للوفاء بالطلب المستقبلي، بما في ذلك الحجم الحالي، والموقع، وملف القوى العاملة، ومستويات المهارات، والتدفقات المتوقعة للمواهب الداخلة والخارجة (مثل التقاعد)، والمعلومات المتعلقة بالعرض المستقبلي للمواهب الداخلية.

كيف يبدو سوق العمل الخارجي؟

يتضمن تقييم الشكل المستقبلي للقوى العاملة والمخاطر المحتملة للقوى العاملة بناء صورة للعرض الخارجي للمواهب في الإطار الزمني المطلوب لتحقيق استراتيجية الأعمال، بما في ذلك الاتجاهات الديموغرافية والتكنولوجية الأوسع نطاقًا التي قد تؤثر على توافر المواهب. يمكن أن يشمل ذلك التغييرات في السكان في سن العمل في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، والنقص أو الفائض المحتمل للمهارات الرئيسية في أسواق العمل الحالية والمستقبلية، ومصادر العرض البديلة. يساعد فحص هذه العوامل وغيرها ذات الصلة في تكوين صورة عن أكبر التغييرات المحتملة في سوق العمل التي قد تتطلب من المنظمة تطوير استراتيجيات توريد مختلفة.

ما هي الفجوة؟

الغرض من هذه المرحلة هو تحديد الفجوات بين الاحتياجات المستقبلية والعرض الحالي، وتسليط الضوء على المجالات التي قد تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء بشأنها. قد تنظر هذه الخطوة في عدة إطارات زمنية، موضحة متى من المرجح أن تنشأ الفجوات، مما يسمح بتنفيذ الإجراءات بشكل متدرج وفقًا للمتطلبات المتوقعة.

ما هي المخاطر الحرجة؟

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في تحديد القليل من الأشياء الحاسمة التي قد تعرقل الأعمال إذا فشلت في اتخاذ إجراء والتي قد تكون قد تم تجاهلها خلاف ذلك عند التقدم من الخطط التشغيلية. تتضمن هذه الخطوة السؤال: أين تكمن أكبر مخاطر استراتيجيتنا إذا فشلنا في معالجة الفجوات بشكل فعال وفي الوقت المناسب؟

كيف نملأ الفجوات؟

بعد تحديد الفجوات والمخاطر الرئيسية، تأتي المرحلة التالية بوضع خطة عمل. تشكل هذه المرحلة جسرًا بين استراتيجية الأعمال وخطة الموارد البشرية. لا يؤدي عملية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة بالضرورة إلى وثيقة تخطيط واحدة، ولكن ينبغي أن تغذي خطط الأعمال والموارد البشرية الأخرى.

في حين قد تبدو بعض الإجراءات – مثل التوظيف والتدريب – واضحة، قد تكون هناك خطوات أخرى مطلوبة مثل الاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة. كما يمكن أن تشمل الإجراءات إعادة التدريب، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، والاستحواذات المستهدفة للأعمال، أو تغيير مكان العمل للوصول إلى مجموعات مواهب مختلفة.

هل نجحت الخطة؟

تنطوي المرحلة النهائية على تقييم وتحسين ممارسة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة ورصد تنفيذ الإجراءات الناشئة عن الخطة.

إن التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة هو عملية ستساعد أعمالك على الاستعداد بشكل أفضل لأي شيء غير مؤكد في عام 2024 وما بعده. كما قال دوايت أيزنهاور الشهير، “الخطط عديمة الجدوى، ولكن التخطيط أمر ضروري”.