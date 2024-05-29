التحول الرقمي.. محرك للنمو المستدام لقطاع المشتريات بين الشركات

يشكل رضا العملاء الركيزة الأساسية لنجاح أيَّة شركة، والقوة الدافعة للتحول في منهجيات ممارسة الأعمال التقليدية. ويتجلى هذا التغيير بشكلٍ خاص ضمن قطاع المشتريات بين الشركات (B2B Procurement)، حيث باتت الشركات مطالبةً أكثر من أي وقت مضى بتوفير منتجات وخدمات مخصَّصة وفريدة استجابةً للتغيرات المستمرة في اختيارات العملاء، ومواكبةً لتوجهات السوق وهذا ما يدفعها لتبني التحول الرقمي.

وفي ظل تنامي التركيز على الاستدامة والرقمنة وتجربة العملاء وإدارة المخاطر، تسارعت وتيرة التغيير في ممارسات المشتريات، بما في ذلك سُبُل عمل الشركات وتعاونها وشراكاتها على امتداد أنظمة سلاسل التوريد. وفي ضوء ذلك، تحرص الشركات على اعتماد حلول مخصصة وتقنيات متطورة سعياً لاكتساب ميزة تنافسية.

وتأثر سوق التجارة بين الشركات (B2B Market) خلال الأعوام القليلة الماضية بجُملةٍ من العوامل، مثل التحول الرقمي وتوسّع الأسواق والتطورات التكنولوجية، بالإضافة إلى تغيّر سلوكيات المستهلكين والتركيز على توفير التكاليف ورفع الكفاءة، لتغدو هذه العوامل ممكِّنات رئيسية لنمو السوق. ويُتوقّع أن يصل حجم السوق العالمية للتجارة الإلكترونية بين الشركات إلى 166,315.23 مليار دولار أميركي بحلول عام 2032، ما يُمثّل نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.50% خلال الفترة ما بين 2023 و2032 وفقاً لتقارير مختصة.

اعتماد حلول مخصصة لتبسيط إجراءات المشتريات

يكتسب تخصيص إجراءات المشتريات أهميةً كبيرة في الحفاظ على مرونة الشركات وتعزيز تنافسيتها، ومواكبة التغيرات التي تشهدها الأسواق. وعلى هذا الصعيد، تسارعت وتيرة اعتماد الشركات على الحلول المخصصة لتحسين إجراءات المشتريات وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتحقيق نتائج أفضل. وعلى سبيل المثال، يمكن للشركات تسخير إمكانات التكنولوجيا المتقدمة كالحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتها في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات واستخلاص أفكار مُعمّقة من بيانات المشتريات، ما يُفضي إلى تعزيز كفاءة التخصيص.

الالتزام بالاستدامة والتوريد المسؤول

تزايدت أهمية الحلول المخصصة على مدار السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى اتساع نطاق تبني الشركات لمبادئ الاستدامة والتوريد المسؤول في تقييم مورديها واختيارهم. وبات الامتثال لمعايير الاستدامة والالتزام بنهجٍ مسؤول بيئياً عاملين أساسيين في تقييم كفاءة الموردين.

وتتجه العديد من شركات السلع الاستهلاكية متعددة الجنسيات في الوقت الحالي إلى تجسيد فكرة الاستخدام الأمثل للتقنيات المتقدمة لتقييم الموردين المحتملين على أساس التزامهم بالممارسات المستدامة، بينما تستكشف الشركات في الوقت ذاته إمكانات تقنية التعاملات الرقمية “بلوك تشين” لكونها توفر الشفافية وإمكانية التتبع عبر سلسلة التوريد، ما يساعد الشركات أيضاً على تعزيز الثقة والمساءلة.

الحاجة الملحّة للأتمتة والتحول الرقمي

في ضوء تنامي أهمية الأتمتة، تسير الشركات بخطىً متسارعة لإحداث تحول في إجراءات المشتريات من خلال دمج التقنيات المتطوّرة والحلول المخصصة في منظومة عملها، لتسهيل إجراءات المشتريات وأتمتة المهام الروتينية، إضافةً إلى تحسين عمليات تخصيص الموارد لرفع مستويات الكفاءة والمرونة. وتعد تكنولوجيا أتمتة العمليات الآلية (RPA) إحدى التقنيات التي تعتمد عليها الشركات حالياً لتسريع آليات أتمتة إجراءات المشتريات.

وتساعد الحلول المخصصة لقطاع المشتريات بين الشركات على توسيع نطاق الأعمال، ما يسهم في إحداث تحول نوعي في إجراءات المشتريات أيضاً، فعبر التحول الرقمي وتحديداً استخدام الذكاء الاصطناعي مثلاً يمكن أتمتة إجراءات تحليل عروض الموردين، والمساعدة في اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، ما يفضي إلى توفير الوقت وتحسين الكفاءة. كما تساهم التحليلات القائمة على التكنولوجيا في توفير معلومات دقيقة وشاملة حول أنماط الإنفاق واتجاهات السوق، وبالتالي تعزيز كفاءة استراتيجيات المشتريات.

ضمان مرونة سلسلة التوريد للحد من المخاطر غير المتوقعة

إن الدور الحيوي الذي تؤديه مرونة سلسلة التوريد وإدارة المخاطر في ضمان استمرارية الأعمال يدفع الجهات الفاعلة في الصناعة إلى تطبيق حلول مصممة خصيصاً للتخفيف من مخاطر سلاسل التوريد بناءً على نقاط الضعف وتبعياتها. وتعد التحليلات التنبؤية إحدى أهم التطبيقات على التحول الرقمي فهي من الأدوات المستخدمة في المجال الذي يستخدم خوارزميات تعلم الآلة للتنبؤ بتقلبات الطلب ونقص الإمدادات وتأخير عمليات النقل، فهي تتيح إمكانية اتخاذ تدابير استبقائية لتحديد المخاطر وتعديل الاستراتيجيات وفقاً لذلك وبالتالي تقليل الاضطرابات المحتملة قبل حدوثها.

في ظل التحولات التي يشهدها قطاع المشتريات بين الشركات، يتطلب حفاظ الشركات على تنافسيتها تبني منهجياتٍ أكثر مرونة، تركز على تبني التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا المبتكرة وتوفير الحلول المخصصة، وإدارة المشتريات وسلاسل التوريد بصورةٍ أكثر فعالية. وتسهم هذه المنهجيات في تعزيز النمو المستدام وتسريع وتيرة الأتمتة، فضلاً عن كونها تتيح للشركات آفاق وفرص أوسع ضمن بيئة الأعمال الحالية التي تتسم بالديناميكية.