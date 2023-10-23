الطاقة النظيفة… كيف يمكن للقطاع الصناعي أن يكون صديقاً للبيئة

الطاقة النظيفة – لطالما اقترن الطلب على الطاقة باستمرار تطور الحضارة الإنسانية، وذلك لأن الطاقة تدعم جميع القطاعات دون استثناء، وبالتالي يصعب تحقيق أي تقدم بدونها. ولأن القطاع الصناعي يهيمن على أكثر من ثلث إجمالي الطلب العالمي على الطاقة، فيعتبر مستهلكاً أساسياً لا بد من إشراكه على نحو فعّال في أي جهود جدية للتخلص من الانبعاثات الكربونية.

محمد المطوع – الرئيس التنفيذي لمجموعة “دوكاب”

وبدأت العديد من الصناعات الثقيلة في جميع أنحاء العالم تتبنى أساليب الإنتاج المستدامة، فضلاً عن الإصلاح الجذري لعملياتها المختلفة، إذ غالبًا ما تركز على التعامل مع كمية الطاقة التي تستهلكها ومصادرها، ومنه إلى باقي عملياتها ومنتجاتها. ومن الاقتراحات المفيدة في هذا السياق الاستثمار في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مواقع العمل، حيث يمكن لهذه الأنظمة أن توفر مصادر كهرباء بديلة وأقل تكلفةً لتشغيل المصانع وأكثر حفاظاً على البيئة.

طموحات الخليج في التحول إلى الطاقة النظيفة

وقد حددت دول مجلس التعاون الخليجي، على وجه الخصوص، أهدافاً طموحةً لـ التحول إلى الطاقة النظيفة كجزء من خططها الاستراتيجية الوطنية. وعلى سبيل المثال، تخطط إمارة دبي لإنتاج 25% من احتياجاتها للكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، في حين تسعى سلطنة عُمان إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها. وهي جهود ضخمة تشكر هذه الدول عليها، لأن هذا التحول لا يصب في المصلحة العامة فقط، بل يعد مبدأ تجاري جيد يساعد على حماية القطاع الصناعي في المستقبل من التقلبات في أسعار الطاقة، والاستفادة أيضاً من السياسات المصممة لتعزيز الممارسات الأكثر مراعاة للبيئة والتخطيط على نحو أفضل للتحديات القادمة.

الاستعدادات لاستضافة كوب 28

وتماشياً مع طموحاتها الوطنية في هذا المجال، تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ وتعكس هذه الاستضافة جهود الحكومة الإماراتية لبناء اقتصاد مستدام قائم على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مع استمرار التركيز في الوقت ذاته على تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي باستخدام حلول ذكية مناخياً. حيث إن التحديث الثالث لدولة الإمارات لمساهمتها الوطنية الثانية – المساهمات المحددة وطنياً – يعد خريطة الطريق لهذه الرحلة، وأكثر ما يدل على المساهمات المحددة وطنياً نفسها هو تصميمها بمشاركة نشطة من القطاع الصناعي – فهي ليست مجرد استراتيجية حكومية؛ إنما استراتيجية تشمل الاقتصاد كله بالتعاون مع القطاع الخاص أيضًا.

وتمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في طريقها لتوفير استهلاك ما يعادل 354 مليون برميل من النفط بحلول عام 2030، وذلك من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وسيؤدي هذا التحول بطبيعة الحال إلى ازدياد تسارع الطلب على منتجات الكابلات والأسلاك.

الموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة

ويمثل إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي أو حماية البيئة معضلة عصرية أمام قادة الأعمال والشركات. وتنبع هذه المعضلة أساساً من الفهم الشائع بأن النمو الاقتصادي وحماية البيئة هما نقيضان لا يجتمعان، بسبب محدودية الموارد الطبيعية التي تعد ضرورة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ويتسبب استهلاكها حتماً في تضرر البيئة.

ولحل هذه المعضلة، ربما كان من الأجدى التفكير في البيئة والتنمية كقطاع واحد؛ لأن التفكير الجزئي بأحدهما على حساب الآخر هو من الأسباب الرئيسة التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية التعاون بين هذين القطاعين، والدفع قدماً نحو تتضافر الجهود معاً على نحو أكبر لتحقيق الأهداف المشتركة.

لقد جرت العادة على اعتبار هذين القطاعين متنافسين بطبيعة الحال، وأنه لا بد من تقديم بعض التنازلات البيئية حتى يتم تحقيق الخطط التنموية. ولطالما كانت هناك شكوك حاضرة دوماً لدى ممثلي كل قطاع إزاء نيات وأساليب القطاع الآخر، فضلاً عن أنه لم تكن الشركات الصناعية دوماً موضع ترحيب في الخطط البيئية لدورها السلبي المفترض فيها التي تهم الكثيرين. ولكن من الواضح أننا نعيش الآن مرحلة جديدة تتبلور فيها وجهة نظر أكثر توازناً، حيث بات الجانبان يتعاونان معاً انطلاقاً من إدراكهما المشترك بأن هذا التعاون يحقق المنفعة أكثر من التنافس بينهما.

نهج شامل جديد نحو الطاقة النظيفة

يبدو جلياً أننا بحاجة إلى نهج شامل تستند فيه الشركات والمشاريع الصناعية إلى أهداف التنمية المستدامة كدليل مرجعي لضمان توافق أنشطتها مع الاعتبارات البيئية وعدم التأثير سلباً في الطبيعة. وبذلك يبقى الهدف النهائي المشترك كما هو، أي تحقيق التنمية الصناعية دون الإضرار بالنظام البيئي.

وتتعامل اليوم العديد من شركات القطاع الصناعي مع “الاستدامة” كهدف حيوي ضمن إطار استراتيجيتها وعملياتها لزيادة النمو وتحفيز قدرتها التنافسية العالمية. وقد اتسع هذا التوجه خارج نطاق الدائرة الضيقة للشركات المصنّفة على أنها “خضراء”، التي تشمل حالياً عدداً من الشركات الرائدة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وقد شرعت العديد من الشركات في خوض هذه الرحلة من خلال وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات مدروسة من خلال إنشاء محطات خاصة بها للطاقة الشمسية، والسعي لاستخدام مواد خام ذات تأثير بيئي منخفض مثل الألمنيوم المنصهر، وتقليل إنتاج النفايات من خلال إعادة تدوير النحاس أو أي مواد مماثلة أخرى والعديد غيرها من هذه الممارسات التي من شأنها الدفع قدماً في حماية البيئة.

وفي سياق هذه المساعي، من الضروري جداً توعية الأجيال الحالية والقادمة حول ممارسات الأعمال المستدامة حتى يكونوا قادة صناعيين واعين بيئياً، ويتفادون التأثير في العالم بأساليب غير مستدامة. كما نحتاج إلى تشجيع الشركات على اغتنام الفرصة التي يوفرها العمل المناخي، وهو أمر أدركته القيادة الإماراتية منذ فترة طويلة. ويتعين علينا جميعا أن نتحدى العقلية التي عفا عليها الزمن التي تنطوي على مفهوم خاطئ، وهو بأنه يتعين علينا الاختيار بين النمو الاقتصادي أو حماية بيئتنا. واليوم، تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة بكل ما أوتيت من أساليب وأدوات وخطط واستراتيجيات أن ما هو مفيد للبيئة مفيد للاقتصاد أيضاً.