البيئة العمرانية تتصدر مشهد العمل المناخي – رؤية عملية للبناء المستدام

مع تضافر جهود صناع السياسات حول العالم لإرساء أسس مستقبل مستدام خلال مؤتمر الأطراف COP28، باتت البيئة العمرانية محور تركيز أكبر في مسار العمل المناخي مع تقارب الدول في مساعيها لتحقيق صافي انبعاثات أقرب إلى الصفر في المباني بحلول عام 2050.

وتصدر قطاع المباني مناقشات المناخ في مؤتمر الأطراف COP28 الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سببت سرعة وحجم التحضّر على مستوى العالم تحديات متعددة لأزمة المناخ. فعلى الرغم من أن المدن تغطي 2٪ فقط من مساحة سطح الأرض، إلا أنها تستهلك أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي من الطاقة وتمثل ما يزيد على 70٪ من حجم الانبعاثات الكربونية العالمية السنوية.

وسترتفع هذه الأرقام خلال العقود القادمة مع تسارع المسار العالمي نحو تحقيق الحياد المناخي؛ حيث من المتوقع أن يعيش ما يزيد على 70٪ من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. ولاستيعاب هذا النمو، لا بد من أن تتضاعف مساحة البيئة العمرانية العالمية – والتي تبلغ حالياً حوالي 2.4 تريليون قدم مربعة – بحلول عام 2060، وهذا يعني إضافة مساحة عمرانية تعادل حجم مدينة نيويورك إلى كوكبنا كل 34 يوماً على مدار الأربعين عاماً القادمة!

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للبيئة العمرانية كقطاع مسؤول عن 37% من الانبعاثات العالمية؟ على الرغم من التأثيرات الهائلة للبيئة العمرانية على التغير المناخي والمياه والطاقة واستخدام الأراضي وغير ذلك، إلا أن تأثيرها الواسع هذا قد يجعلها اليوم جزءاً أساسياً من الحلول فيما يمضي العالم قدماً نحو تحقيق مستقبل مرن وصحي وخالٍ من الكربون.

ففي دولة الإمارات على سبيل المثال، كان قطاع المباني مسؤولاً عن 27% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في عام 2019، ومن المتوقع أن يكون مسؤول كذلك عن 87٪ من إجمالي خفض الانبعاثات المستهدف بحلول عام 2030. وتتخذ دولة الإمارات خطوات فعالة لضمان إجراء تحسينات كبيرة تساهم بتحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية؛ بدءاً من مراجعة قوانين البناء الحالية، إلى زيادة كفاءة المباني الجديدة، وإطلاق مقاييس الطاقة في المباني، وزيادة معدلات تجديد المباني، إلى تسريع تركيب أنظمة التدفئة والتبريد التي تحقق كفاءة أفضل في استهلاك الموارد.

ويرتبط ذلك بالتوجهات العالمية التي تتخطى التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والمياه إلى تحسين أداء المبنى بأكمله. ويجب أن تتضمن جهود إزالة الكربون من القطاع كذلك “الانبعاثات المضمنة” الناشئة عن تصنيع مواد البناء ونقلها وتركيبها وصيانتها والتخلص منها، والتي تعكس البصمة البيئية للمبنى طوال دورة حياته. وتتجلى أهمية هذا الأمر في التأثير الكبير للانبعاثات المضمنة لأربعة مواد شائعة الاستخدام في البناء وتطوير البنى التحتية – هي الأسمنت والحديد والصلب والألمنيوم – والتي تمثل انبعاثات إضافية بنسبة 15٪ سنوياً.

ويعتبر قطاع البناء مسؤولاً عن إنتاج الحجم الأكبر من النفايات، ويتم حالياً إعادة استخدام حوالي ثلث نفايات عمليات التشييد والهدم فقط. ولذلك، فإن تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات لعام 2030 ومعالجة التحديات الحاسمة للحد من الانبعاثات الكربونية العالمية بما يتماشى مع اتفاق باريس يتطلب تطوير منظور أكثر شموليةً لتسريع إزالة الكربون من هذا القطاع.

وهنا تكمن أهمية التحول إلى نهج الاقتصاد الدائري الذي يضمن تقليل النفايات والحد من استخراج وإنتاج المواد الخام على امتداد دورة حياة المباني. وفي إطار هذا النهج، تعتبر إطالة عمر المباني – عبر تجديد البيئات العمرانية أو إعادة استخدام وتحديث المباني القائمة – الخيار الأكثر قيمةً والأقل هدراً من أنشطة الهدم والبناء من جديد على قاعدة أن “المبنى الأكثر خضرة هو المبنى الموجود بالفعل”. كما يمكن الاستفادة من التصميمات القائمة على البيانات لتجنب وتقليل النفايات من خلال تحسين وإعادة استخدام المواد وتدويرها، وتشجيع التحول إلى استخدام مواد منخفضة الانبعاثات.

إن معدل الانبعاثات المرتفع لمواد البناء التقليدية، مثل الخرسانة والصلب والألمنيوم، يستوجب البحث عن مزيد من الحلول القائمة على الطبيعة في قطاع البناء. ففي السابق، وفي جميع أنحاء العالم، كانت المواد المستخرجة من مصادر محلية – مثل المواد الترابية والحجرية والحيوية – الخيار الأمثل والوحيد غالباً للبناء. وقد حان الوقت للاستفادة من المزايا التجديدية لهذه المواد من حيث استدامة مصادرها وإمكانية إدارتها بشكل صحيح.

ومع أن مواد البناء الحيوية والأرضية منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الأخشاب والخيزران والكتلة الحيوية، يمكن أن تحقق وفورات في الانبعاثات المركبة تصل إلى 40% في القطاع بحلول عام 2050 عبر العديد من المناطق، إلا أن المواد التقليدية ستبقى قيد الاستخدام على نطاق واسع بطبيعة الحال. وبالتالي، فإن تحسين إزالة الكربون من هذه المواد يعتبر أمراً أساسياً للوصول إلى صافي انبعاثات صفري في البيئة العمرانية. ويمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، من خلال تبني عمليات إنتاج أكثر استدامة لهذه المواد.

إن تبني نهج الاستدامة على امتداد دورة حياة المباني يعتبر أمراً أساسياً لرفع سقف الطموحات العالمية بإزالة الكربون من قطاع البيئة العمرانية. ويتطلب تحقيق هذه الرؤية تضافر جهود أصحاب المصلحة في هذا القطاع، من المهندسين المعماريين والمطورين إلى شركات البناء والهيئات التنظيمية. وتعد قوانين البناء الدولية الفعالة وخطط إصدار الشهادات والحوافز أدوات مهمة لتوجيه عمل القطاع نحو الممارسات المستدامة.

تعد المباني أنظمة متكاملة، ويوفر هذا القطاع اليوم فرصةً هائلة لدعم جهود العمل المناخي بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية. ومن خلال تبني التصاميم المستدامة، والاختيار المسؤول للمواد منخفضة الكربون، والتقنيات الموفرة للطاقة والمياه، وأساليب البناء المبتكرة، وتضافر جهود أصحاب المصلحة عبر القطاعات كافة، نستطيع معاً تحقيق استدامة البيئة العمرانية في المستقبل وإنشاء مبانٍ تصمد أمام اختبار الزمن وتقلل التأثير السلبي على الكوكب.