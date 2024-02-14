ثلاثية العام لتحقيق الاستدامة

تتسارع وتيرة التطوّر ضمن المشهد الاستثماري العالمي، وتحتل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مركز الصدارة، بينما يدرك المستثمرون على نحو متزايد أن النهوض بالثروة المستدامة لا يترتب عليه تحقيق مكاسب مالية فحسب، بل إنه أمر بالغ الأهمية أيضاً لحماية كوكبنا ومجتمعنا ككل.

تقدّم دولة الإمارات فرصة فريدة بمجال الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك تماشياً مع انعقاد فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) مؤخراً. كما تلتزم الدولة تعزيز التنمية المستدامة من خلال إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة.

تحفيز النمو المستدام

لطالما تألقت دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والابتكار ومبادرات التفكير المستقبلي. كما شهدت الأمة في السنوات الأخيرة الماضية تقدماً كبيراً في تبنّي الاستدامة كمبدأ أساسي، إذ قامت الدولة باتخاذ خطوات هامة في هذا الاتجاه من خلال تدشين مشاريع الطاقة المتجددة والتخطيط المدني المستدام. وبفضل هذه الجهود، نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها كمحفّز رئيسي للنمو المستدام في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ

يمثّل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ فرصة فريدة لدولة الإمارات لتجديد التزامها بالاستدامة على المستوى العالمي. وباعتبارها إحدى أولى الدول التي استضافت هذا الحدث المرموق في منطقة الشرق الأوسط، تمكنت الإمارات من اقتناص هذه الفرصة لتسليط الضوء على جهودها في مجال مكافحة تغير المناخ وتطوير الطاقة المتجددة، إضافةً إلى تعزيز التمويل المستدام.

الربحية الهادفة: في قمة الأولويات

شهدت الاستثمارات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، إذ أدرك المستثمرون إمكانية تحقيق فوائد مستدامة بالإضافة إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمعات المحلية. ووفقاً للدراسات الحديثة، تتفوق الشركات ذات السجلات القوية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على نظرائها، مما يعكس فعالية الجمع بين الاستدامة والربحية، بما يسمى “الربحية الهادفة”.

المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دولة الإمارات

يتجلى التزام دولة الإمارات بمبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال مبادراتها الشاملة. كما قد أنشأت البلاد أطراً قويةً للحفاظ على البيئة والتنمية الاجتماعية وحوكمة الشركات. تتضمن بعض الأمثلة البارزة ما يلي:

الإشراف البيئي

أطلقت دولة الإمارات مبادرات عديدة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة النظيفة. توفّر الإمارات أكبر حديقة على مستوى العالم لتوليد الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد، وتتبنى أهدافاً طموحةً لتعزيز توليد الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الدولة جهوداً مكثفة من خلال استثماراتها في قطاع النقل المستدام والحفاظ على المياه.

التنمية الاجتماعية

إدراكاً منها لأهمية الرعاية الاجتماعية، نفذت دولة الإمارات برامج مختلفة لدعم التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التفاعل الاجتماعي. يتجلى التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز التنوع من خلال مبادرات بارزة مثل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

التميّز في الحوكمة

أنشأت دولة الإمارات إطاراً قوياً لحوكمة الشركات، مما يضمن الشفافية والمساءلة والممارسات الأخلاقية. على سبيل المثال، قامت هيئة الأوراق المالية في البلاد بتنفيذ لوائح صارمة لحماية مصالح المستثمرين وتأمين بيئة استثمارية عادلة ومستدامة.

فتح الفرص للمستثمرين

إن التقارب بين التزام دولة الإمارات بالاستدامة، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والشعبية المتزايدة للاستثمار تماشياً مع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يعزز المشهد الاستثماري للمستثمرين المحليين والدوليين. فيما يلي بعض الفرص الرئيسة التي يجب على المستثمرين النظر فيها:

الشركات الناشئة التي تجعل العالم مكانًا أفضل

خلافاً للشركات التقليدية التي تركّز فقط على تحقيق الأرباح والمكاسب المالية، تهدف الشركات الناشئة الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمع والبيئة مع تحقيق عوائد مالية. من خلال تكريس مهماتها الأساسية لمعالجة التحديات العالمية الحيوية مثل تغيّر المناخ وعدم المساواة والتفاوتات في توافر الرعاية الصحية، تقوم هذه الشركات الناشئة بالاستفادة من الطلب المتزايد من قبل المستهلكين على المنتجات والخدمات الأخلاقية.

وبما أن المستهلكين يعطون الأولوية للقيم الأخلاقية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، تتمتع الشركات الناشئة الهادفة بفرصة استثنائية لبناء علاقات قوية مع العملاء. ولا يساهم المستثمرون الذين يدعمون رواد الأعمال الاجتماعيين في إحداث التغيير الإيجابي على الصعيد الاجتماعي فحسب، بل يمكنهم الاستفادة من النمو والأرباح التي يمكن لهذه الشركات تحقيقها على المدى الطويل.

الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة

تركز دولة الإمارات على تطوير مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، مما يتيح كثير من الفرص الاستثمارية. من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الحلول الموفرة للطاقة، إن التزام البلاد بخفض انبعاثات الكربون يوفر سبلاً فريدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

العقارات والبنية التحتية المستدامة

من خلال التخطيط المدني السليم ومشاريع البنية التحتية المستدامة، توفر دولة الإمارات فرصاً جذابة للمستثمرين في قطاع العقارات. من المباني الخضراء والمدن الذكية إلى أنظمة النقل المستدامة، يمكن للاستثمارات في العقارات الصديقة للبيئة أن تحقق عوائد كبيرة مع دفع عجلة التغيير الإيجابي.

التمويل المستدام والاستثمار الهادف

تعمل دولة الإمارات بلا كلل على تعزيز التمويل المستدام وتوفير منصة للمستثمرين لدعم المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي. إن التزام الدولة بالسندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة وآليات التمويل المبتكرة يسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار تتوافق فيها العوائد المالية والآثار الاجتماعية والبيئية الإيجابية.