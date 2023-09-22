الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعزز قوة الدولار مجدداً

بقلم: تشارو تشانانا، الخبيرة الاستراتيجية في الأسواق الآسيوية في ساكسو ماركت، ساكسو بنك.

جاءت قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متوافقة مع التوقعات حيث ترك معدل الفائدة دون تغيير عند 5.25-5.50%، ولكن هناك عناصر إضافية جعلت الرسالة العامة تبدو متشددة. حافظ الاحتياطي الفيدرالي على توقعات معدل فائدة الفيدرالي لعام 2023 عند 5.625% للحفاظ على مرونة رفع معدلات الفائدة مرة أخرى، خاصةً في ظل تعقيد البيئة الاقتصادية الحالية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

المفاجأة الأكبر التي تشير إلى التشدد جاءت من توقعات عام 2024 والتي أشارت إلى أنه سيكون هناك تخفيضات أقل في معدلات الفائدة في العام القادم مما كان متوقعاً في وقت سابق. رأينا خطر توقعات عام 2024 بالارتفاع إلى 4.8-4.9% من 4.6% في حزيران / يونيو، لكن الرسم البياني أظهر ارتفاعاً إلى 5.125% مما يشير إلى توقع تخفيضين فقط في أسعار الفائدة في عام 2024 مقارنةً بأربع تخفيضات كانت مُسعرة في الأسواق قبل الاجتماع.

وشهدت التقديرات المتعلقة بالنمو والتضخم أيضاً تحولاً متشدداً في توقعات الاحتياطي الفيدرالي مع تحسينات في الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعامي 2023 و 2024 على حد سواء. تمت مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بزيادة إلى 2.1% من 1%، في حين ارتفع إلى 1.5% لعام 2024 من 1.1%. ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.8% في نهاية عام 2023 من 4.1%، بينما سيصل العام القادم إلى 4.1% من 4.5%. انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لعام 2023 إلى 3.7% من 3.9% وظل دون تغيير لعام 2024 عند 2.6%. قد تشيرهذه التوقعات إلى نتائج تدل على تباطؤ نسبي للاقتصاد، ولكن تعليقات باول لم تكن مقنعة كثيراً. حيث قال في رده على أسئلة الصحفيين، إن الهبوط اللطيف ليس توقعاً أساسياً وإنما نتيجة “ممكنة”.

نحافظ على موقفنا في توخي الحذر بشأن مسار النمو للاقتصاد الأمريكي من هنا. بينما لا يزال النمو الإجمالي قوياً، لاحظنا في وقت سابق أن ارتفاع أسعار الفائدة يلحق الضرر بالمستهلكين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط والشركات الصغيرة والمتوسطة. يشير ارتفاع معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان وقروض السيارات، وانخفاض نسب الادخار خلال فترة الجائحة، وبدء سداد قروض الطلاب، وتشديد معايير الإقراض المصرفي، إلى أن الاقتصاد بدأ يتضرر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض تحت العناوين الرئيسية التي كانت مدفوعة إلى حد كبير بواسطة سويفتونوميكس.

ومع ذلك، فإن الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي يعكس تناقضاً واضحاً مع البنك المركزي الأوروبي ومع الموقف المتوقع من بنك إنجلترا أيضاً، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك مجال لبقاء الدولار مدعوماً حتى تبدأ البيانات الاقتصادية الأمريكية في إظهار علامات واضحة من الضعف. يمكن أيضاً أن يعني موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد العزوف عن المخاطرة مع تدهور توقعات الطلب وقد يؤثر على العملات الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. ويستمر ارتفاع العائد أيضاً في جعل البيئة أكثر صعوبة بالنسبة للعملات التي لا يزال موقف البنك المركزي فيها متبايناً، مثل الين واليوان.