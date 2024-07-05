الإمارات.. وجهة الجذب للمغتربين البريطانيين

لطالما حملت دولة الإمارات العربية المتحدة جاذبية فريدة للبريطانيين. وقد أدت جاذبية الدخل المعفى من الضرائب ومستوى المعيشة المرتفع والفرص الوظيفية الواسعة إلى موجة من الهجرة البريطانية إلى الإمارات على مدى العقود القليلة الماضية.

في حين أن تركيز وسائل الإعلام غالباً ما يكون على الهجرة من الشرق الأوسط إلى المملكة المتحدة، إلا أن الواقع يعكس غير ذلك، حيث يوجد عدد كبير من البريطانيين الذين يتجهون نحو الخليج بحثا ًعن فرص لا يمكنهم العثور عليها أو لا مثيل لها في بلادهم.

الفرص الاقتصادية: نقطة جذب للمهنيين البريطانيين

اكتسب هذا الاتجاه زخماً لأول مرة في السبعينيات والثمانينيات، وهي فترة تميزت بالنمو في اقتصاد النفط في الإمارات العربية المتحدة وجهود التنويع السريع. ما مهد، إلى جانب الاستثمار الضخم في البنية التحتية وإنشاء مناطق حرة في جميع أنحاء البلاد، الطريق لاستمرار الاهتمام البريطاني بالهجرة.

وبالوصول إلى اليوم وبوجود ما يقدر بنحو 240,000 بريطاني يعيشون في الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 6,000 شركة مملوكة لبريطانيا، وعلى الرغم من التراجع القصير الناجم عن الوباء العالمي في 2020، فإن الأرقام ترتفع مرة أخرى.

إذن، ماذا يكمن وراء جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة وما هي الفرص المتاحة للمغتربين البريطانيين والأوروبيين التي لا يمكن مضاهاتها في اوطانهم؟

النموذج الضريبي وبيئة الأعمال في الإمارات

تنبع الكثير من جاذبية الإمارات العربية المتحدة إلى المزايا الضريبية. في حين أن الدول الأوروبية عادة ما تكون لديها معدلات ضريبية عالية على الأفراد والشركات، فإن الإمارات العربية المتحدة، على النقيض من ذلك، توفر بيئة سلسة من ناحية الضرائب مع عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي أو ضريبة أرباح رأس المال أو ضريبة الميراث للأفراد، وأحد أكثر معدلات ضريبة الشركات تنافسية على مستوى العالم بنسبة 9٪، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي للمعدل القانوني البالغ 23.45٪. ما يجعل البلاد جذابة للغاية من وجهة نظر المستثمرين وأصحاب الاعمال.

مع تزايد عدد الأثرياء الذين ينتقلون بعيداً عن بلدانهم الأصلية كل عام، كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر المتلقين. في الواقع، في عام 2023، تفاخرت دولة الإمارات العربية المتحدة بثاني أعلى تدفق صاف للأثرياء في العالم بعدد بلغ 4,500، بينما خلال الفترة نفسها، فقدت المملكة المتحدة 3,200 مليونير، مما يدل على الحرية الاقتصادية وسهولة الاستثمار التي خلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإصلاحات التشريعية ونجاح التنويع

في حين أن الشركات في جميع أنحاء أوروبا تخنقها البيروقراطية واللوائح التجارية المرهقة بشكل متزايد، فقد ذهبت الإمارات العربية المتحدة في الاتجاه الآخر، حيث نفذت سياسات وإصلاحات تهدف إلى تسهيل بدء الأعمال التجارية وتشغيلها.

أدت الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك إدخال تأشيرات الإقامة طويلة الأمد والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ في الشركات الداخلية، إلى جعل المشهد أكثر سهولة للمستثمرين الدوليين، كما منح المغتربين طرقاً جديدة لتمكينهم من البدء في التفكير في مستقبل طويل الأمد في الإمارات.

كما لعبت التغييرات التشريعية الأخرى مثل إصلاحات عام 2021 لقوانين العمل في البلاد والتي أدخلت أحكاماً لعقود العمل بدوام جزئي ومؤقت ومرن والتغيير في أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة دوراً كبيراً في تحرير ممارسات العمل ومواءمتها بشكل أكبر مع أجزاء أخرى من العالم.

ومع ذلك، تمثل حجر الزاوية في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في خطتها للتنويع الاقتصادي التي مكنتها من الابتعاد عن قاعدتها التقليدية للنفط والغاز نحو قطاعات أخرى مثل العقارات وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والسياحة. ما أثبت أنه مثمر للغاية، حيث تضخ هذه القطاعات غير النفطية الآن ما يقارب من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفر ثروة من الفرص الاستثمارية. كما تنمو القطاعات الناشئة الأخرى مثل البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والتكنولوجيا المالية بسرعة، كما أنها غنية بالإمكانات غير المستغلة. ما يتناقض بشكل صارخ مع الأسواق الأكثر نضجاً كما هو الحال في المملكة المتحدة وأوروبا حيث المنافسة شرسة وغالباً ما يمثل تشبع السوق حاجزاً.

كما يتواجد الدعم للشركات الراغبة في المشاركة. يوجد نظام دعم قوي يضم مسرعات الأعمال والحاضنات واستثمارات رأس مال المشاريع لتزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالأدوات الأساسية والمعرفة والدعم المالي اللازم للازدهار، كما يلعب وجود أكثر من 40 منطقة حرة في جميع أنحاء البلاد دوراً مهماً، حيث يوفر للشركات موارد متخصصة وأطر تنظيمية مفيدة وفرصاً لا تقدر بثمن للتواصل والتعاون.

أسلوب حياة لا مثيل له

يمثل المشهد الاقتصادي وبيئة الأعمال الداعمة عوامل جذب لا يمكن إنكارها، ومع ذلك فإن العامل المقنع الآخر الذي يجذب البريطانيين والأوروبيين إلى الإمارات هو نوعية الحياة الاستثنائية المعروضة. تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الحوافز المالية وريادة الأعمال، أسلوب حياة يتميز بالأمان والرفاهية والثراء الثقافي الذي يصعب مضاهاته في أي مكان آخر.

يمكن للمقيمين الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والتعليم والترفيه عالمية المستوى، وفي المدن الحديثة مثل دبي وأبوظبي، يتمتع المغتربون بمستويات معيشية عالية، مع عروض سكنية راقية وتجارب تسوق وتناول طعام متطورة.

كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة قاعدة مثالية لسهولة السفر إلى أجزاء أخرى من العالم. والجدير بالذكر أن مطار دبي الدولي يحمل لقب أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، حيث يعمل بمثابة نقطة عبور رئيسية للرحلات إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركتين. لا يسهل هذا الاتصال ارتباطات الأعمال العالمية فحسب، بل يوفر أيضاً للمغتربين في المملكة المتحدة فرصة السفر إلى وجهات قد تكون بعيدة المنال.

بالنظر إلى جميع عوامل الجذب والفرص التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، فليس من المستغرب أن اتجاه الهجرة من المملكة المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة لا يظهر أي علامات على التراجع. إن مزيج المزايا الضريبية والاقتصاد سريع النمو المليء بالفرص ونمط الحياة الذي يتميز بالرفاهية والراحة يجعل الإمارات وجهة جذابة لأولئك الذين يبحثون عن أكثر مما لديهم في الوطن. بالنسبة للمغتربين البريطانيين الذين يتطلعون إلى مستقبل مليء بالوعود والإمكانات، فإن الإمارات العربية المتحدة تقدم وتمزج بين النمو المهني والإنجاز الشخصي في مشهد يستمر في التطور والجذب.