أثر وفعاليّة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

يتضح لنا عند الاطلاع على أهمية الألعاب والرياضات الإلكترونية وتأثيرها في مجتمع اليوم، أن هذا القطاع الفريد قد بات ظاهرة حقيقية في هذا العصر، إذ تحولت الألعاب الإلكترونية إلى محفز قوي للتحول الاجتماعي والاقتصادي، حافز يتجاوز مفهوم الثقافات والمجتمعات وحتى الحدود الجغرافية.

تكشف الاحصائيات، التي تُدهش القراء غير المطلعين على هذا القطاع، عن مدى انتشاره بشكل أصبح واقعاً نعيشه اليوم، إذ ينتشر حوالي 3.4 مليار لاعب عبر جميع أنحاء العالم، مع توقعات تشير إلى زيادة إيرادات ألعاب الفيديو العالمية من 184 مليار دولار أمريكي في عام 2023، لتصل إلى 205.7 مليار دولار أمريكي مع حلول عام 2026. أصبحت الألعاب الإلكترونية مصدر الترفيه المفضل لدى شريحة ضخمة من الأشخاص لما توفره من التجارب الغامرة مع الأصدقاء بشكل افتراضي، وتطورت لدرجة باتت تضاهي قطاعي السينما والموسيقى مجتمعين، إذ يرى فيها البعض ملاذاً من رتابة الحياة اليومية واستكشافاً للعوالم الخيالية.

ومع تطور التكنولوجيا الرقمية بوتيرة غير مسبوقة إلى جانب ازدياد الطلب على الألعاب ومعداتها بشكل كبير، ومواصلة مستويات ومهارات اللاعبين تقدمها المستمر إلى مستويات قياسية، تخطى تأثير الألعاب الإلكترونية حدود الترفيه ليبزغ فجر قطاع الرياضات الإلكترونية.

يُعد قطاع الرياضات الإلكترونية واحداً من أسرع القطاعات نمواً في العالم، ومن المتوقع أن تصل إيراداته العالمية إلى 4.3 مليار دولار أمريكي هذا العام، مما أدى إلى تمكين منظومته وإيجاد فرص فريدة للاعبين والمشاهدين والناشرين والشركات والدول عبر قارات العالم.

وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال: ما مدى حيوية مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ والاجابة التي لا لبس فيها: أن أثر وفعالية هذا القطاع في هذه المنطقة من العالم، كبير إلى درجة تفوق التصورات.

مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أسرع أسواق الألعاب والرياضات الإلكترونية نمواً على مستوى العالم. تحتوي المنطقة على أكثر من 68 مليون لاعب حسب أرقام عام 2023، مع توقعات ارتفاع إلى 79.6 مليون بحلول عام 2027، أي بمعدل نمو سنوي مركب 3.7%.

وتفتخر المنطقة اليوم بشموليتها ودعمها ومكانتها كمركز للألعاب والرياضات الإلكترونية وما توفره من فرص تحقيق الأحلام وتطوير المواهب واكتساب المهارات. صحيح أن عشاق هذا القطاع كان لهم الأثر الأكبر على الجوانب التفاعلية والمجتمعية للألعاب الإلكترونية، إلا إن التغييرات التحويلية التي ظهرت في السنوات الأخيرة فاقت التصورات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وكان لشبكة الانترنت وما توفره من سبل التواصل المُيسّرة، الفضل بظهور مجتمعات من عشاق الرياضات الإلكترونية تمتد عبر أصقاع الأرض وتتواصل فيما بينها وتتابع آخر تطورات الفرق واللاعبين. ووصل هيكل الرياضات الإلكترونية إلى الاحترافية ليضم نخبة الرياضيين والأندية ويقيم أبرز البطولات ويوفر أهم شركات الرعاية، إلى جانب المسابقات الدولية ومجموعات الجوائز الكبيرة والتغطية الحصرية العالمية المباشرة بشكل افتراضي، مما أدى إلى نتائج أذهلت العالم.

واكتسبت الرياضات الإلكترونية شرعيتها وباتت متأصلة في الثقافة الإقليمية السائدة، وتعمل كمنصة للتفاعل الاجتماعي والتنويع الاقتصادي لتدعم قطاعات الأعمال المحلية والسياحة والضيافة، التي تستفيد بشكل كبير من الأحداث المنظمة ضمن المعايير الإقليمية.

وكان نجم المملكة العربية السعودية قد سطع بفضل المؤهلات التحويلية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تمتلكها، وتُعد موطناً لـ 85% من عشاق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعطت الأولوية للألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة، إذ تركز على الاستثمار في البنية التحتية وتنمية المواهب وتعزيز المسارات المهنية واستضافة الأحداث الدولية.

وأطلقت المملكة استراتيجية وطنية طموحة للألعاب والرياضات الإلكترونية في عام 2022، تهدف إلى دعم إمكانات قطاع الألعاب في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن يساهم القطاع بدعم الناتج المحلي بأكثر من 50 مليار ريال سعودي، ويوفر 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. وستقود هذه الاستراتيجية جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع، مع التركيز على الارتقاء بواقع الترفيه إلى مستويات عالمية ليحظى بها المواطنين والمقيمين والمجتمع مع الزوار على حد سواء. ولن تنتهي الحكاية هنا.

لحظة فارقة في تاريخ الرياضات الإلكترونية

واتجهت أنظار العالم نحو الرياض لمتابعة افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ولأول مرة في تاريخ القطاع سيقدم الحدث المرتقب تحدٍّ فريد عبر الألعاب المختلفة، ومشاركة 1500 رياضي يمثلون أكثر من 500 نادٍ دولي للتنافس عبر 21 لعبة عالمية مشهورة في 22 بطولة، يصل مجموع جوائزها إلى أكثر من 60 مليون دولار، هي الأعلى في تاريخ الرياضات الإلكترونية. كما سيستمتع الزوّار بالآلاف من الفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تناسب جميع الأعمار وتقدم مزيجاً من الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية، مما سيعزز من تأثير القطاع ويرفعه إلى أعلى المستويات الإقليمية والعالمية.

من المؤكد أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ستترك إرثاً يمتد لأجيال، وستضع حجر الأساس لمزيد من التحول الاجتماعي والاقتصادي عبر جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم من حولها.