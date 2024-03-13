اعتماد النماذج التشغيلية السحابية: خمسة إجراءات للمؤسسات في السعودية

تتشكل في السعودية اليوم رؤية طموحة نحو مستقبل يتيح لشعبها، ولا سيما جيل الشباب، العيش والازدهار في عالم رقمي متصل. وهو عالم تتدفق فيه المعاملات بسلاسة، مدعومة بطبقات أمان منيعة ومنظومة لمقدمي الخدمات جاهزة لتلبية كل الاحتياجات، بدءًا من الترفيه والتسلية وانتهاء بالتعليم الحديث.

ويكمن هذا السعي الحثيث للتحول الرقمي في صميم رؤية السعودية 2030 -، وهي خطة ضخمة بقيمة 3.3 تريليون دولار تهدف إلى دفع البلاد إلى ما هو أبعد من اعتمادها التاريخي على النفط وإحداث ثورة في المجتمع. ومع ذلك، فإن مثل هذا الطموح يحتاج إلى منظومة تكنولوجية قوية وقابلة للتكيف لتحقيق أهدافه.

وتقف السعودية اليوم على مفترق طرق تاريخي، محصّنة بفرصة مهمة للدخول إلى مجال الحوسبة السحابية. ومن خلال اعتماد النماذج التشغيلية السحابية، يمكن للمملكة وضع معايير جديدة للقدرة التنافسية من حيث التكلفة والابتكار، وتسهيل تحقيق أهداف رؤية 2030 بوساطة الحكمة المالية والالتزام بالجداول الزمنية.

رحلة التحول المدعومة بالتكنولوجيا السحابية في السعودية

تاريخيًا، شرعت المملكة العربية السعودية في رحلتها السحابية في وقت متأخر قليلاً عن نظيراتها الإقليمية. لكنها عوضت هذا التأخير بالرؤية والتنفيذ الاستراتيجي. فقد شهدت السنوات الخمس الماضية جهودًا متضافرة لجعل المملكة مركزًا قويًا للحوسبة السحابية. وتشمل المعالم الرئيسة في هذه الرحلة إطلاق الاستراتيجية السحابية السعودية في عام 2019، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية في أبريل 2023، واعتماد سياسات تقدمية مثل سياسة السحابة أولاً وضوابط الأمن السيبراني السحابي. وتشير هذه المبادرات إلى التزام المملكة بالحوسبة السحابية، وتضع الأساس لاعتمادها على نطاق واسع.

وبالتوازي مع ذلك، أمنت الحكومة الموارد لإنشاء البنية التحتية اللازمة. وخير دليل على ذلك مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2021، حيث أُعْلِن عن استثمار بقيمة 18 مليار دولار لإنشاء شبكة واسعة من مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة. وقد حظيت هذه الخطوة الجريئة باهتمام عالمي، وجذبت استثمارات من عمالقة التكنولوجيا، مع افتتاح “منطقة غوغل كلاود” عملياتها في السعودية في نوفمبر 2023.

ولا يقتصر ترسيخ المكانة الاستراتيجية للمملكة على إنشاء البنية التحتية؛ بل يتضمن وضع معايير عالمية للنماذج التشغيلية السحابية. ويظهر مفهوم استمرارية السحابة كنقطة تحول في هذا السياق. فهي منظومة تمزج بين تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات وإنترنت الأشياء، وكلها موحدة تحت مظلة الحوسبة السحابية. وهذا لا يتعلق فقط بالتكامل التكنولوجي؛ بل كذلك ببناء نواة رقمية تدعم مستقبلًا أخضر ومستدامًا ومبتكرًا.

الاستفادة على نحو استراتيجي من النماذج التشغيلية السحابية في السعودية

بالنسبة إلى المؤسسات في السعودية، فإن التكيف مع هذا المشهد الرقمي الجديد ينطوي على نهج استراتيجي، كما هو موضح في بحث أكسنتشر بعنوان “السباق نحو السحابة”. وهذا ينطوي على استراتيجية ذات خمسة محاور:

1. القوة الكاملة للسحابة: يجب على المؤسسات الاستفادة من التكنولوجيا السحابية كمحفز للتحول الكامل، ومواءمتها مع استراتيجيات الأعمال الناشئة.

2. التمكين السحابي الاستراتيجي: ينبغي اعتماد السحابة كعامل تمكين أساسي، واختيار المزيج المناسب من القدرات والخدمات.

3. تحويل الأفراد والعمليات: يتشابك النجاح في السحابة مع تحويل الثقافة المؤسسية وسير العمل.

4. التركيز على البيانات والذكاء الاصطناعي: ينبغي تعزيز الاستثمارات في السحابة بالتركيز على البيانات والذكاء الاصطناعي، واستخدام الرؤى لدفع عجلة الابتكار.

5. إتقان اقتصاديات السحابة: تحويل السرد من التكلفة السحابية إلى القيمة السحابية، مع التركيز على الشفافية والرقابة.

وقد بدأت القطاعات بالمملكة في اعتماد هذه الاستراتيجيات بالفعل، مما أدى إلى تحقيق مزايا كبيرة. وتتشابه النماذج التشغيلية السحابية مع عضلات الإنسان التي تتطلب تنمية ورعاية مستمرين. وبفضل الدعم القوي من الحكومة وقطاع الشركات، أصبحت المملكة مؤهلة جيدًا لاستعراض قوتها السحابية، وإنشاء مجتمع متمكن رقميًا يتسم بالكفاءة والابتكار والاستدامة.