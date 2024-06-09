اعتماد الممارسات المائية المستدامة لم يعد خياراً… بل أصبح ضرورة

لم يعد من الممكن تجاهل أهمية اعتماد الممارسات المائية المستدامة بالنسبة للشركات. فقد تفاقمت مسألة الأمن المائي بسرعة على الأجندة العالمية، وهو ما تؤكده التوقعات المقلقة التي تشير إلى أن الكوكب سيواجه عجزاً مائياً بنسبة 56% بحلول عام 2030، وذلك فقاً لمعهد الموارد العالمية. وتشتد الأوضاع الملحة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي حددها معهد الموارد العالمية باعتبارها المنطقة الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي على مستوى العالم. وهنا، يعاني ما يقارب من 83% من السكان بالفعل من مستويات عالية من الإجهاد المائي الذي تفاقم بسبب التغير المناخي.

قمنا في عام 2023 بإصدار دراسة لقياس حالة إدارة المياه في 15 دولة حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد أكدت النتائج التي تم جمعها من الدراسة على ضرورة العمل العاجل – وأن اعتماد ممارسات مستدامة في استخدام المياه لم يعد اختيارًا، بل أصبح ضرورة.

المستهلكون قلقون

ووجدت الدراسة أن 66% من المستهلكين في السعودية و 67% من المستهلكين في الإمارات يعتقدون أن المياه النظيفة والآمنة ستكون مشكلة خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين أن الغالبية العظمى من المستهلكين في كلتا السوقين (74% في السعودية، و 79% في الإمارات) يعتقدون أن المصنّعين والشركات تفتقر الإرشادات أو الخطط الواضحة لمكافحة ندرة المياه. وفي ظل هذه الوقائع من الوعي المتزايد والطلب المهم على الحلول، يتوجب علينا رفع مستوى الوعي حول الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه المياه في التنمية المستدامة لمنطقتنا من أجل الأجيال القادمة.

واليوم، تقف الشركات عند نقطة انعطاف حاسمة، حيث تتصارع مع الاختيار بين متابعة أهداف النمو، وتحقيق أهدافها الخاصة بالاستدامة. وكثيراً ما نسمع أن إيلاء الأولوية لأحدهما يؤدي إلى الإضرار بالآخر، ولكن باتباع النهج السليم وتسخير الخبرات والتكنولوجيا، يمكن تحقيق الربحية والاستدامة جنباً إلى جنب.

وغالباً ما يتفاجأ قادة الأعمال بالترابط المعقد بين المياه، والطاقة، وانبعاثات الغازات الدفيئة، والربحية. كل جانب من جوانب إدارة المياه – من الضخ والتدفئة إلى التبريد والمعالجة – يحتاج إلى طاقة، وبالتالي هناك مجالات محتملة للتحسين. والخبر السار هو أن توفير المياه وإعادة استخدامها وإدارتها أمر ممكن تماماً في جميع الصناعات.

اعتماد الممارسات المائية المستدامة يقلل الاستهلاك

وجدنا أن إدارة المياه بشكل أكثر كفاءة في عمليات الإنتاج يمكن أن يقلل من استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 44%، وكذلك خفض استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 22%، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 12%، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف. وتُـظهر هذه العلاقة التضامنية بين الطاقة والمياه، والتي يشار إليها عادة باسم “الترابط بين المياه والطاقة”، أن استراتيجيات الاستدامة لا يمكن فصلها عن استخدام المياه. يجب أن تكون المسؤولية عن إدارة المياه أولوية قصوى على مستوى مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين.

إن تبني ممارسات المياه المستدامة ليس مجرد ضرورة أخلاقية، ولكنه ميزة استراتيجية، حيث يضع الشركات في مكانة تسمح لها بالازدهار في مشهد اقتصادي وبيئي سريع التطور. ويؤكد هذا الإدراك ضرورة قيام الحكومات بدور محوري. ومن خلال وضع سياسات راسخة تشجع الحفاظ على المياه، وتحفز تبني التكنولوجيات المبتكرة، تستطيع الحكومات أن تساعد في تعزيز عصر جديد من إدارة المياه.

الدول تتصدى

وتأتي كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي تتصدى لهذه التحديات في المنطقة. وكجزء من رؤيتها لعام 2030، تهدف الحكومة السعودية إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة للجميع من خلال تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص. وفي عام 2023، أطلق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة محمد بن زايد للمياه بهدف تعزيز الوعي العالمي، والابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي في مجالات إدارة المياه.

وتدرك الحكومات والصناعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الجهود الفردية أقل فعالية من الإجراءات الموحدة، وتتجه إلى تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص كعامل تمكين رئيسي في تأمين المياه الآن وفي المستقبل. كما أن التعاون من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا يعزز نقاط القوة فحسب في كلا القطاعين، ولكنه يضمن أيضاً اتباع نهج أكثر تكاملاً لإدارة المياه. وتضع هذه الجهود مجتمعة معياراً للقيادة الإقليمية في كل من القطاعين العام والخاص، مما يسرّع من عملية الابتكار، والتنمية المستدامة، والأساليب التعاونية لإدارة موارد المياه بشكل فعّال.

وفي مواجهة تفاقم ندرة المياه، فإن حتمية تبني ممارسات المياه المستدامة تتجاوز مسألة الاختيار – فهي تتطلب التزاماً لا يتزعزع دون أي تنازلات. وبينما تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا التحدي الحاسم، دعونا ندفع ما هو ممكن في مجال المياه. فمن خلال مزيج من التعاون الاستراتيجي بين الحكومات والصناعات، واعتماد تقنيات المياه الذكية، يمكننا معالجة إدارة المياه والحفاظ عليها وأمنها بشكل هادف. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها ضمان مستقبل مرن ومزدهر للجميع في أنحاء المنطقة.