أبرز استراتيجيات الشركات في الشرق الأوسط لاعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول

استقطب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبوتيرة سريعة اهتماماً واسعاً وحماسة فائقة، وفي الوقت نفسه عزز مخاوف ملحوظة. ويحرص أصحاب المصلحة على استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة لتحسين المنتجات والإنتاجية والقدرة التنافسية، وفي المقابل تبرز الإشكاليات والمعضلات الأخلاقية وأشكال التحيز وخصوصية البيانات والخسائر المحتملة في الوظائف والقواعد التنظيمية المتطورة. وتحتاج الشركات، لمواجهة هذه التحديات، إلى اعتماد نهجٍ شامل للذكاء الاصطناعي المسؤول، يشمل الإجراءات التنظيمية مثل تحديد الأدوار والمسؤوليات الواضحة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التكنولوجية لاختبار ومراقبة النماذج.

كيف يساعد اعتماد نهج شامل ومسؤول للذكاء الاصطناعي، الشركات الرائدة في تسريع وتعزيز القيمة التي يمكن تحقيقها من هذه التكنولوجيا؟

استناداً إلى تقييم النضج من المستوى الثاني AA لعام 2023، الذي أجرته شركة بين أند كومباني، تحقق الشركات التي تتبع نهجاً شاملاً ويتسم بالمسؤولية على مستوى الذكاء الاصطناعي، أرباح مضاعفة، نتيجةً للجهود التي تبلها في هذا المجال. وتتميز هذه الشركات الرائدة، بأنها لا تخشى من المخاطر المحتملة، ولا تتردد تجاه ما تسعى إلى تحقيقه ونشره. وبدلاً من ذلك، يقومون بتطبيق حالات الاستخدام بوتيرة سريعة ويعتمدون تطبيقات متطورة، ما يؤدي إلى تسريع وتعزيز القيمة التي يحصلون عليها من الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك، يتجهون إلى استكشاف وتحديد استخدامات هذه التقنية التي قد لا تعتمدها، على الأقل إلى حين تطور التكنولوجيا بشكلٍ أوسع نطاقاً أو إلى أن تصل مؤسساتهم إلى مرحلة من النضج الكافي لإدارة تلك الاستخدامات.

يُعتبر الذكاء الاصطناعي التوليدي حديث العهد، مقارنةً بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي اللذين لديهما تاريخ أطول. ويستخدم القطاع المالي نماذج إدارة المخاطر الرائدة، في ظل توجيهات مكتب المراقب المالي للعملة الأميريكية الذي يُعنى بالتحقق من صحة النموذج (2000) ونماذج إدارة المخاطر (2011). عززت هذه السياسات مجالات تطوير النماذج القوية والتحقق من صحتها ومراقبتها. بالإضافة إلى ذلك، طوال عام 2010، عمل عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل،على تطوير اختبارات وعمليات التعلم الآلي المتقدمة، ما أدى إلى توسيع نطاق فهم وإدراك كيفية تعزيز سلامة مثل هذه الأنظمة ودقتها واستقرارها وتوازنها.

كيف يمكن للشركات إدارة ستة مخاطر محددة للنظام؟

بالإضافة إلى المخاطر الراسخة، مثل التحيّز وقابلية التفسير والاستخدام لأغراض سيئة، تبرز مخاطر إضافية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك التهيؤات ومصادر بيانات التدريب وملكية النواتج الواردة. وبناءً على تجارب الخدمات المالية وقطاعات التكنولوجيا، يتوجب على المؤسسات أن تقوم بستة التزامات لإدارة المخاطر الناجمة عن هذه التقنية ويجب أن تغطي المجالات الأكثر تعرّضاً للمخاطر في جميع أقسام الشركة وضمن نطاق كل استخدام. وتشمل هذه الالتزامات الستة: الأمن والموثوقية، الشفافية وقابلية التفسير، الانصاف والسلامة، الخصوصية والملكية، المجتمع والبيئة، والمساءلة والامتثال.

كيف يمكن للشركات تمكين مجالات الذكاء الاصطناعي المسؤول؟

يتألف النهج الشامل للذكاء الاصطناعي المسؤول من ثلاثة عناصر.

1- التطلعات والالتزامات: في إطار عملية عرض وإظهار الحقائق أمام أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمساهمين والمستثمرين والهيئات التنظيمية والمجتمعات، بأنهم سيكونون مشرفين مسؤولين، يتوجب على الشركات أن تشرح بوضوح الطريقة التي يعتزمون إتباعها لإدارة المخاطر الناجمة عن هذه التقنيات الجديدة. ويبدأ ذلك من خلال الإقرار بالتحديات الجديدة والناشئة، والإشارة إلى أنها تشمل المسائل التكنولوجية إلى جانب قضايا المساواة والمخاوف والاهتمامات المجتمعية، وأنها تتطلب الاهتمام والإفصاح والتواصل.

يتوقع أصحاب المصلحة من الشركات، أن تضع استثمارتها بهدف ضمان أن تكون أنظمتها آمنة ودقيقة وغير منحازة، وأن يتم استخدامها بشكل أخلاقي ومصممة بطريقة تتوافق مع القوانين واللوائح التنظيمية المستقبلية المحتملة ومتطلبات الامتثال. وبطبيعة الحال، ستقوم كل مؤسسة بتحديد وتنسيق التزاماتها بما يتناسب مع قدراتها والتعرض المحتمل والمتطلبات المحددة لأسواقها وموقعها.

2- عمليات الحوكمة، المهام والتكنولوجيا: يتوجب على الشركات تعزيز النُهج والأساليب القائمة، من خلال استخدام التكنولوجيا والممارسات الجديدة التي تعالج دورة حياة الأنظمة الفريدة لحلول الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ستحتاج ممارسات حوكمة البيانات وإدارتها إلى تغطية التحديات الجديدة ذات الصلة بالأمان والخصوصية والملكية. وستحتاج الوظائف والأدوار والمسؤوليات والمنتديات والمجالس إلى تنفيذ عمليات المراجعة وتوسيع نطاقها، لتعزيز مجالات مراقبة هذه الأنظمة الجديدة وكيفية استخدامها بشكل فعال.

وقد يشمل ذلك تعيين مسؤول معني بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومجلس أخلاقيات مختص بهذا المجال. وبعد أن تقوم الشركات بتوضيح وتحديد التزاماتها، مع شروعها في الاستفادة من الفرص لنشر المنتجات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتعين عليها التأكد من وجود الهياكل الملائمة والسياسات والتكنولوجيا في مكانها الصحيح.

3- الثقافة: في ظل التأثير الواسع النطاق والتطور السريع والتوجه نحو اعتماد هذه التكنولوجيا، ستكون هناك حاجة إلى التدريب والمشاركة والتفاعل على مستوى المؤسسة التي تغطي استخداماتها، بالإضافة إلى تطلعات المؤسسة والتزاماتها. ويمكن للشركات، من خلال ضمان تكرار هذه الجهود بوتيرة متسقة، تعزيز ثقافة الحذر والمراقبة والتعلم، والتي من شأنها أن تساهم في التحسين المستمر لقدراتها في عملية استخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول.

ستحقق العديد من الشركات، قيمة مضافة من خلال إنشاء أو تحديث مدونة واضحة لقواعد السلوك، إما من خلال اعتماد قواعد للمواطنة الرقمية واسعة النطاق أو قواعد مسؤولية البيانات، أو من خلال قواعد أكثر وضوحاً ودقة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وقد يشمل ذلك، سياسة الاستخدام المقبول للذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تحدد ما يجب فعله وما لا يجب فعله، أو تحدد عمليات تقييم المخاطر المطلوبة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي الفردية.

تتسم أنظمة الذكاء الاصطناعي العصرية، بأنها بالغة التعقيد وديناميكية بحيث يصعب التحكم فيها من خلال الجهود والأعمال اليدوية وحدها. وتُعتبر منصات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الفعالة وأطر تطوير التطبيقات، ركيزة حيوية لتمكين التطوير والنشر السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع دمج تدابير التحكم المطلوبة للوفاء بالتزامات الذكاء الاصطناعي المسؤول.

السمات المميزة لثقافة الذكاء الاصطناعي المسؤول

في سبيل تحقيق التكامل الناجح للذكاء الاصطناعي، يجب إدماج المسؤولية في صلب ثقافة الشركة. يتضمن ذلك ترسيخ مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، وضمان فهم وإدراك القيادات للمخاطر وإدارتها، واعتبار المدراء مسؤولين عن الإشراف على سياسات الذكاء الاصطناعي والحوكمة، وتزويد أعضاء الفريق بالموارد والمهارات اللازمة للاستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول، والمشاركة بشكلٍ فعال في الحوار والتفاعل مع أصحاب المصلحة حول التوازن بين المخاطر والمزايا.

على الرغم من التعقيدات والصعوبات والتحديات، إلا أنه لا يمكن تجاهل الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا سميا في ظل التغييرات التكنولوجية والاقتصادية التي من المرجح أن يحققها على نطاقٍ واسع.