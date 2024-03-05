أهمية احتضان المواهب المرنة وتشجيع الاعتماد عليها في سوق العمل

يؤدي الالتزام بالمنهجية التقليدية للتوظيف عادة إلى إعاقة الشركات من الوصول بسرعة إلى المواهب الماهرة المطلوبة لتلبية المتطلبات المتطورة لـ سوق العمل. بالإضافة إلى إعاقة سير الأعمال، على الأرجح أن تتسبب صعوبة الوصول السريع إلى المهارات والخبرات المطلوبة والافتقار للمرونة إلى تهميش الشركات من المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية، مثل المشاركة في الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب التي تهدف إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل عشر دول في مؤشرات القدرة التنافسية العالمية للمواهب. بطبيعتها، تركز هذه الاستراتيجية الرائدة على جذب المهنيين ذوي المهارات والمعارف المتنوعة، وتتطلب من الشركات التحول نحو نماذج المواهب الأكثر مرونة لتتمكن من الوصول إلى الخبرات المتخصصة بكفاءة وتسهيل تبادل المعرفة عالمياً.

يُعتبر تبني نهج قابل للتكيف للاستفادة من المواهب المرنة ركيزة أساسية للشركات الهادفة إلى اغتنام الفرص والتغلب على تقلبات سوق العمل. بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، تسهم هذه المرونة بتشجيع الابتكار والارتقاء به، وتشجع على نقل المعارف والتنفيذ الفعال للاستراتيجيات التنافسية.

تسمح المواهب المرنة للشركات بالتكيف بسرعة مع متطلبات سوق العمل المتغيرة من خلال تمكينها من الوصول بسرعة إلى مجموعة من المهنيين المستقلين ذوي المهارات العالية على مستوى العالم. يمكّن هذا النموذج المرن للقوى العاملة المؤسسات من تحقيق المرونة وتنفيذ عملياتها بسرعة مع المحافظة على التكلفة.

الانتقال الواعي من التوظيف التقليدي للمواهب المرنة في سوق العمل

للاستفادة بفعالية من المواهب المرنة، ينبغي أن تتنقل الشركات بحذر ووعي لتفهم الأخطار المحتملة مع اعتماد أفضل الممارسات لضمان التحول السلس من منهجية التوظيف التقليدية.

وعليه، فإن التحديد الدقيق لاحتياجات الشركة للمواهب المرنة أمرٌ بالغ الأهمية في مسيرتها لتحقيق هذا التحول. يجب على الشركات إجراء تقييم شامل لمتطلبات مشاريعها، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة مثل التخصص ومدة المشروع والحاجة الملحّة لإنهاء تنفيذه ضمن إطار زمني معين إذا تطلّب الأمر. من خلال تكوين فهم شامل للمهارات والخبرات المحددة المطلوبة، تحقق الشركات أقصى فائدة من تنوع مجموعات المواهب المرنة، وتتجنب عدم الكفاءة والقصور. بمجرد تحديد احتياجاتها من المواهب المرنة، يصبح تحديد نطاق الأدوار بفعالية وضمان التواصل الواضح لمتطلبات المشروع أمراً ضرورياً لتحقيق التواؤم بين المهنيين المستقلين وأهداف المشروع. تقلل الأدوار الواضحة والمحددة من التعامل مع مواهب غير متطابقة، وتعزز من نتائج المشروع ومعدل نجاحه.

كما يُعدّ دمج المهنيين المستقلين في فرق العمل الحالية وتوجيههم الفعال في غاية الأهمية لتسهيل التعاون وتعزيز التكامل السلس. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تركز الشركات على تطوير عروض قيمة لجذب المهنيين المستقلين، فالتعويضات التنافسية وفرص المشاركة المتسقة وبيئة العمل الداعمة تعزز من مشاركة المهارات المرنة والارتقاء بمستوى النتائج. من خلال رفع سقف الثقافة التنظيمية للشركة وتضخيم حوافز الولاء، تنجح الشركات في استقطاب أفضل المواهب واستبقائه بفعالية في اقتصاد المواهب المرنة.

آخر الاتجاهات في سوق المواهب المرنة

أظهر التقرير النصف سنوياً لاتجاهات الطلب الذي صدر مؤخراً عن شركة آوتسايزد زيادة ملحوظة بنسبة 125% في الطلب على المتخصصين في إدارة الأخطار وزيادة لم يسبقها مثيل بنسبة 200% في الطلب على الأدوار الاستشارية من النصف الأول من عام 2022 إلى الفترة ذاتها من عام 2023. بوجهٍ عام، لا يزال سوق العمل الحر في دولة الإمارات العربية المتحدة منتعشاً بفضل مزيج من احتياجات سوق العمل والسياسات الحكومية الداعمة.

أما فيما يتعلق بالقطاعات التي تشهد أعلى طلب على المهارات المرنة، تشير البيانات إلى نمو قوي في المجالات التالية:

التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات: تبحث الشركات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى المنصات الرقمية عن مجموعة متنوعة من المهنيين، بما في ذلك مطوري الويب ومهندسي البرمجيات ومستشاري تكنولوجيا المعلومات والمسوقين الرقميين. ينبع هذا الطلب من ضرورة تعزيز وجد الشركات على الإنترنت وضرورة التكيف مع التفضيلات المتطورة والمتغيرة للمستهلكين.

الخدمات المصرفية والمالية: يجري البحث على نحو خاص عن المواهب المرنة القادرة على تولي أدوار في إدارة الأخطار والخدمات المصرفية الرقمية وإدارة المنتجات، حيث تسعى المؤسسات جاهدة لتعزيز عروضها والحفاظ على قدرتها التنافسية.

الاستشارات الإدارية: أدى مشهد الأعمال المتطور إلى زيادة الطلب على مستشاري الأعمال، خاصة في مجالات التحول الرقمي واستراتيجيات الأعمال.

وفقاً لدراسة أجرتها شركة ماكينزي أند كو، تشكل الفجوات في المهارات مصدر قلق كبر لمعظم الشركات الكبيرة، حيث يواجه 87% منها حالياً مثل هذه الفجوات في المستقبل القريب أو يتوقعونها. علاوة على ذلك، ووفقاً للدراسة ذاتها، عبّر 67% من المديرين التنفيذيين عن صعوبة العثور على مهنيين مؤهلين لشغل بعض الأدوار المتخصصة، بسبب النقص الملحوظ في المواهب في مختلف المجالات. تلعب منصات المواهب المرنة حسب الطلب دوراً حاسماً في سد الفجوة ومواجهة هذا التحدي.

بناءً على الاحتياجات المحددة، تعمل المنصات الرقمية للمواهب المرنة على دمج مجموعة أوسع وأعمق من المواهب المرنة وتمكين الشركات من التعامل معها، كما تعمل أيضاً على ضمان جودة هذه المواهب من خلال الاختبارات والمقابلات وغير ذلك من الآليات والإجراءات الصارمة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه المنصات على ربط المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما كان يُعتبر تحدّياً كبيراً في السابق. ومع انتشار العمل عن بعد الآن وقبول الشركات بالتعامل مع المهارات المرنة، أصبح بإمكان العملاء الوصول إلى أعلى معايير الجودة، حتى وإن لم توجد هذه المواهب داخل المنطقة. وبينما لا تزال أسواق المواهب المرنة في مرحلة النمو، إلا أنها تواصل التحسن والتركيز، مما يؤدي إلى المزيد من المنافسة، ويساعد على زيادة اتساع مجموعة المواهب المتاحة والارتقاء بمستوى الجودة.

في الختام، أصبح تكيف الشركات مع المشهد المتطور لاكتساب المواهب والاستفادة منها أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. من خلال التكامل الاستراتيجي للمواهب المستقلة والالتزام بتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون، ستتمكن الشركات من التنقل بين تقلبات سوق العمل ودفع عجلة النمو وتحقيق النجاح المستدام في بيئة الأعمال الديناميكية التي تشهدها الأسواق اليوم.