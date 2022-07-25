إعداد الشركات لتجاوز الغموض الاقتصادي منوط بالمحاسبين الإداريين

بقلم: دنيس ويتني النائب أول لرئيس شؤون الشهادات والامتحانات وتكامل المحتوى في معهد المحاسبين الإداريين، والحاصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد

رجح الخبراء انتقال العالم إلى “الوضع الطبيعي الجديد” في عام 2022 مع انحسار تداعيات الجائحة وتعافي الاقتصاد العالمي. إلا أن ظهور متحورات جديدة من كوفيد-19 شكل مفاجئة كبرى دفعت لعودة إجراءات الإغلاق الشامل في الصين. كما ضاعف نشوب الحرب الروسية الأوكرانية من الأزمة العالمية، إذ وضعت سلاسل التوريد العالمية أمام ضغوطات متصاعدة، ودفعت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، لتساهم هذه العوامل مجتمعة بتقييد مسارات التنمية الاقتصادية وخلق حالة من الغموض لتهيمن على أفق الاقتصاد العالمي بأسره.

وبناءً على هذه المعطيات، يتوقع “استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية” الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، استمرار الاقتصاد العالمي بالنمو بوتيرة بطيئة. وقد تم إجراء الاستطلاع مرتين، مرة قبل الحرب الروسية الأوكرانية وأخرى بعدها مباشرة، لتؤكد النتائج على التداعيات التي ستلقيها هذه الحرب على الاقتصاد العالمي. وإضافة إلى هذه التحديات التي تؤثر على مختلف ميادين الأعمال، تواصل الشركات سعيها لإيجاد حلول للقضايا التي تعترض ترسيخ نموذج مستدام في إدارة أعمالها، وذلك انطلاقاً من منظور استراتيجي وآخر مرتبط بالامتثال.

وفضلاً عن الاضطرابات التي خيمت على سلاسل الإمداد العالمية ونقص المعروض فيها، يتعين الآن على البلدان ذات الدخل المتوسط التعامل مع ضغوط إضافية مع بروز قضية التضخم إلى الواجهة، والتي تتسبب برفع الجهات المصنعة للأسعار مع زيادة تكلفة المواد الخام والطاقة والنقل والتمويل. ولاشك أن اجتماع هذه العوامل يضع أعباء إضافية على فرق الإدارة التنفيذية في الشركات والمؤسسات لاسيما المدراء الماليون وفرق عملهم، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية تحليل القرارات الاستراتيجية والإشراف على الإدارة التشغيلية بالإضافة إلى الإدارة المالية. كما يرتفع حجم المخاطر المحدقة بالشركات الأصغر حجماً والتي تكافح لتغطية نفقاتها في خضم هذه الظروف غير المسبوقة. فلا يمكن لأحد إنكار حجم الغموض الذي يشوب المشهد العام اليوم، وهي حالة تدعو لتطبيق إدارة حكيمة للمخاطر المؤسسية. ونتيجة لذلك، ثمة حل واحد ومحدد لهذه الشركات، وهو الاعتماد على المحاسبين الإداريين، فهم أثمن الأصول المؤسسية والأكثر قدرة على مساعدة الشركات في تجاوز هذه المرحلة.

تمتاز مهنة المحاسب الإداري بمرونة عالية وقدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات، وتمنح الشركات خدمات في غاية الأهمية تمهد طريقها، ليس لتجاوز التحديات فحسب، بل لتحويلها إلى فرص قيمة أيضاً. وفي الأوقات التي يشوبها الغموض، تبرز أهمية توظيف المحاسبين الإداريين أكثر من أي وقت مضى. فهم أثمن شركاء الأعمال، ويقدمون المعارف التقنية المعقدة في مجالات المالية والمحاسبة وقادرون على تطوير وتنفيذ استراتيجيات أوسع للنمو. إذاً، ما هي الفوائد التي يقدمها المحاسبون الإداريون تحديداً عند وجودهم في فريق العمل؟ للإجابة على هذا التساؤل، يتعين علينا التطرق إلى ثلاث مهارات رئيسية للمحاسب الإداري.

اتخاذ القرارات الاستراتيجية

يخضع المحاسبون الإداريون لتدريبات مكثفة تعزز قدرتهم على تحديد وتقييم الفرص وتضيف قيمة على عمل المؤسسة أو الشركة. ويتخطى ذلك مجرد تحديد الجوانب المالية للقرارات (عوائد الاستثمار، التدفقات النقدية، صافي القيمة الحالية، وما إلى ذلك) إلى العمل مع الإدارة العليا كشريك تجاري لتقييم فرص العمل في سياق استراتيجي. فامتلاك القدرة على التحليل الاستراتيجي بالإضافة إلى المهارات التحليلية الفنية يعتبر أمراً بالغ الأهمية، لاسيما في ظل الأوقات التي تحتاج فيها الشركات والمؤسسات إلى المرونة والتكيف السريع مع بيئة عمل مستمرة بالتغير. فعند دعمها بخبراء معتمدين في المحاسبة الإدارية، يمكن لفرق المالية تحديد الفرص التي يمكنها إضافة قيمة ثمينة والمخاطر التي تعترض طريق تحقيق أهداف تلك الفرص. وعلى سبيل المثال، يتولى المحاسبون الإداريون مهام تقييم تكاليف ومنافع إطلاق منتج جديد، أو الاستحواذ على شركة أخرى، أو القيام بابتكار سباق، أو إبرام شراكة مع شركة في الخارج.

إدارة المخاطر

من الطبيعي أن تكون قرارات الأعمال مصحوبة بمخاطر محتملة لاسيما مع دخول تلك القرارات حيز التنفيذ. وفي ظل الضغوطات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وزيادة الكوارث الطبيعية، ونشوء المخاطر السيبرانية، من الضرورة بمكان أن تمتلك فرق المالية مهارات متنوعة تتيح لها لعب أدوار وظيفية مختلفة تشمل تحديد المخاطر المحتملة على المديين القريب والبعيد، مع إبلاغ الأطراف المعنية باستراتيجيات إدارة المخاطر.

فنموذج تحليل البيانات المستخدم لدعم آليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية هو أمر ينطوي على أهمية مماثلة لإدارة المخاطر. ومن خلال ذلك، يمكن للمحاسبين الإداريين تقديم رؤى مستندة إلى البيانات حول كافة المسائل التشغيلية والمالية التي تؤثر على اتخاذ القرار وإدارة المخاطر.

إدارة الأداء

بفضل خبراتهم الواسعة في تحليل الأداء المالي، يمتلك المحاسبون الإداريون القدرة على تقييم فرص نجاح الاستثمارات الموجهة للنمو، وتلك التي يجب ضخ مزيد من المال فيها أو التي فشلت ويجب التخلي عنها وتوجيه الموارد إلى مكان آخر. وتتضمن إدارة الأداء رفع تقارير خارجية للجمهور وإعداد تقارير داخلية إلى الإدارة العليا.

ويمكن لخبرات المحاسبين الإداريين أن تشكل داعماً كبيراً لجهود الاستدامة التي باتت الشركات حريصة على الالتزام بها، حيث اتفق رواد الأعمال هذا العام حول معايير مشتركة لقياس الاستدامة عبر مختلف القطاعات. وسيلعب المحاسبون الإداريون دوراً مهماً في مراقبة مدى الالتزام بمعايير استدامة الأعمال وإحاطة مختلف الأطراف المعنية بالمستجدات والتقدم المحرز في هذا المضمار.

ستكون الشركات التي تدرك الأهمية الكبيرة والقيمة الاستراتيجية للمحاسبين الإداريين وتستفيد من مهاراتهم على أكمل وجه، أمام آفاق زاخرة بالفرص وستكتسب قدرة تنافسية أكبر من نظيرتها التي لم تدرك ذلك، لاسيما خلال الشهور وربما السنوات المقبلة، التي لن تخلو من الاضطرابات والصعوبات وستشهد مراحل يهيمن عليها انعدام اليقين. وستقدم هذه الشركات والمؤسسات قيمة مستدامة لشركائها وستلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي محلياً، وستكون من الداعمين لزيادة الصادرات، لتأسيس اقتصادات وطنية قوية.