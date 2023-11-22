إطالة العمر الصحي للإنسان: دعوة عالمية للعمل من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهاراً

على مدار رحلة بحثنا المتواصل لإطالة العمر الصحي للإنسان، كان تركيزنا غالبًا ما ينصب على مساعي إطالة العمر بأي ثمن، إلا أننا لم نتنبّه إلى سؤال جوهري في هذا الأمر: ما هي القيمة التي تحملها الحياة الطويلة للإنسان إذا كانت مليئة بالأمراض، والعجز، والتدهور الصحي؟

يعني مصطلح العمر الصحي للإنسان، مدة الحياة التي نعيشها ونحن نتمتع بصحة جيدة، والمقياس الحقيقي للحياة التي نعيشها بشكل جيد.

ويدفعنا السؤال الجوهري أعلاه إلى فكرةٍ بسيطة؛ وهي أهمية تحويل أهدافنا واهتمامنا من مجرد إضافة سنوات إلى حياتنا بحيث يصبح هدفنا أن نضيف حياةً على هذه السنوات.

على الرغم من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع إطالة العمر الصحي للإنسان، إلا أن تمويل أبحاث القطاع هزيل في الوقت الذي يجب أن يكون فيه ضخماً. تخصص المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة أقل من 1% من ميزانيتها للأبحاث المتعلقة ببيولوجيا الشيخوخة، فيما تكلف الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة مئات المليارات من الدولارات سنويا. صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر آل سعود

نقف اليوم عند مفترق طرق، فلا يعني متوسط العمر المتوقع للإنسان حياة أكثر صحة. ففي المتوسط، نقضي العقد الأخير من حياتنا في محاربة المرض. وهذه مشكلة عالمية؛ ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يمكن للأفراد توقع أن يعيشوا أكثر من عشر سنوات في حالة صحية متدهورة. وهنا ما يدفعنا للتفكير في إحداث تحولٍ واضحٍ في رؤيتنا وإدارتنا لعملية الشيخوخة.

على الرغم من ارتفاع متوسط العمر المتوقع للإنسان، إلا أن فترة العمر الصحي تراجعت، وأصبح الأفراد يعيشون لفترة أطول، ولكنهم لا يعيشونها بصحة جيدة؛ فتشير التوقعات إلى أن نسبة كبار السن في العالم سترتفع بشكل كبير بحلول عام 2050، أي أن واحداً من كل 5 أشخاص سيتجاوز سن الستين، وذلك حتى في الدول ذات المجتمعات الشابة، فإن متوسط العمر يرتفع، ونسبة الأفراد المعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة آخذة في الارتفاع أيضاً.

لكن التداعيات الناتجة عن هذا الواقع تتجاوز الصحة، حيث يشكل التحول الديموغرافي نحو مجتمع الشيخوخة تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا خطيرًا، فسيؤدي إلى انخفاض عدد الأفراد في سن العمل مقارنة بعدد المتقاعدين، وهذا سينعكس بدوره في نقصٍ بالكوادر العاملة، وبالمقابل زيادة في أعباء الرعاية الصحية، وتهديداً للاستقرار السياسي.

ومع ذلك، فإن هذا يمثل تحديًا وفرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين؛ فيمكن أن يؤدي تمديد فترة العمر الصحي للإنسان إلى تحقيق عوائد مذهلة، حيث يمكن أن يؤدي تمديدها لـ 12 شهرًا إلى تحقيق تريليونات من الدولارات من وفورات الرعاية الصحية، مما يعزز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع إطالة العمر الصحي للإنسان، إلا أن تمويل أبحاث القطاع منخفض للغاية؛ ففي الولايات المتحدة تخصص المعاهد الوطنية للصحة أقل من 1% من ميزانيتها للأبحاث المتعلقة ببيولوجيا الشيخوخة، فيما تكلف الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة مئات المليارات من الدولارات سنويًا.

أهمية إطالة العمر الصحي للإنسان

أهمية إطالة العمر الصحي للإنسان

ولحسن الحظ، فإن الواقع بدأ يتبدل، فقد أدرك أصحاب الرؤى في جميع أنحاء العالم الآن أهمية إطالة العمر الصحي للإنسان. وبتنا نشهد وعيًا عالميًا يتمثل بالمبادرات الجدية والرائدة، أبرزها مبادرة الأمم المتحدة التي تحمل عنوان “عقد من بالصحة في مرحلة الشيخوخة”، والتزامات المملكة المتحدة وسنغافورة بإطالة العمر الصحي للإنسان إلى خمس سنوات، ورؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها في هذا الشأن.

كذلك، لم يعد العلم الخاص ببيولوجيا الشيخوخة غامضًا، حيث نشهد حاليًا أبحاثًا نشطة بشأن الخطوات الهادفة إلى تأخير الأمراض المرتبطة بالعمر. وهذا يعني تسريع عملية البحث لزيادة عدد العلاجات الآمنة والفعالة في السوق، وجذب المزيد من التمويل إلى قطاع الشيخوخة وتوسيع عدد الشركات العاملة في هذا المجال، الذي يتمتع بالفعل بإمكانات كبيرة لتحقيق النمو المتسارع.

واليوم، تقدم مؤسسة هيفولوشن -باعتبارها منظمة عالمية غير هادفة للربح ومقرها الرياض– منحًا للباحثين في المملكة وفي جميع أنحاء العالم، كما تواصل تحفيز البحوث المستقلة ودعم المشاريع في مختلف الدول. وهذا أمر أساسي في المساعدة على تعزيز الجهود التعاونية العالمية ودفعها، لتمويل العلوم التي يمكن أن تحول سنواتنا الذهبية إلى فترة من الحيوية والفعالية.

من هذا المنطلق، يجب أن يتمحور هدفنا حول إيجاد مستقبل، يمكن لكل فرد فيه أن يعيش حياة طويلة، وصحية، ومنتجة، ومُرضية.

ولا يقتصر موضوع تمديد فترة الصحة على الضرورة الصحية، بل يتعداها ليصل إلى الأثر المجتمعي والاستراتيجي والاقتصادي، فنملك اليوم المعرفة والتكنولوجيا التي لم تكن متاحة من قبل، والحافز الاقتصادي؛ وما نحتاج إليه الآن هو الإرادة الجماعية لتحويل الممكن إلى أمر حتمي.

وعلى مدى يومي 29 و30 نوفمبر الحالي، تنظم مؤسسة هيفولوشن الخيرية القمة العالمية لإطالة العمر الصحي للإنسان تحت شعار “معًا نزدهر”، في الرياض، وهي ستشكل خطوة حيوية عالمية أساسية نحو تسريع التحول المطلوب. ستكون هذه القمة منبرًا دوليًا، هو الأول من نوعه، وبمثابة منصة عالمية لتبادل الرؤى والتواصل وابتكار الحلول المحتملة في العالم الحقيقي وتحفيز حركة عالمية تمكننا من إحداث تغيير دائم.

لا خيار لنا في التقدم بالسن… لكن معا يمكننا اختيار أن تكون شيخوختنا صحية.