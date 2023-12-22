أرقى معايير الخدمة وحلول تسويق مصممة خصيصاً لقطاع العقارات فائقة الفخامة

بقلم ديانا نيليبوفسكايا، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد

في عام 2023، عززت دبي من مكانتها العالمية كالسوق العالمي الأول للعقارات الفاخرة حيث حققت إيرادات بلغت 850 مليون دولار أمريكي من العقارات الفاخرة في النصف الأول من العام. كما شهد النصف الثاني من عام 2023 ارتفاع أسعار العقارات السكنية الفاخرة بنسبة 6% إلى 7.9% مما يجعله عاماً تاريخياً مشهوداً للعقارات الفاخرة. أما الشقق، والتي تُعتبر بمثابة استثمارات دائمة بسبب انخفاض الصيانة ومواقعها الاستراتيجية مثل مرسى دبي ونخلة جميرا، فقد حققت نمواً في المبيعات بنسبة 63% على أساس سنوي. يواصل قطاع الشقق الفاخرة في دبي في تحقيق المرونة والنمو معاً مما يمثل سوقاً مستقرة وحيوية لنخبة المستثمرين الطموحين.

يجذب قطاع العقارات فائقة الفخامة نخبة مميزة من الأفراد الباحثين عن تجربة حصرية لا مثيل لها وفرص استثمارية في وجهات مستقرة مثل دبي. ينجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم، وخاصة من الصين، إلى الشقق الفاخرة في دبي، مما يؤكد مكانة دبي وجاذبيتها القوية وسط حالة عدم اليقين العالمية. وفقاً لدراسة أجرتها شركة نايت فرانك، ينصب تركيز دبي الآن على المشترين المليارديرات، حيث تم بيع 176 مسكناً لهم بقيمة 845 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023.

كشف تقرير الثروات العالمية لعام 2022 (Global Wealth Report 2022) الصادر عن “كريديت سويس (Credit Suisse) عن وجود 62,500 مليونير على مستوى العالم بنهاية عام 2021، مما يشكل 1.2% من توزيع الثروات العالمية، وبزيادة تصل إلى 9% عن عام 2019. يبحث هؤلاء المشترون النخبة عن العقارات الفخمة التي تتميز بوسائل راحة متقدمة وعالمية المستوى وتوفر لهم الأمن والخصوصية والمناظر الخلابة والبيئة المزدهرة.

للتسويق لهذه النخبة بشكل فعال وتعزيز العلاقة معهم، من الضروري اتباع نهج خاص يركز على التفاصيل. نستعرض فيما يلي بعض النصائح المهمة:

تكوين فهم صحيح لعملاء النخبة المتميزين: قبل اعتماد أسلوب ترويجي معين، من الأهمية بمكان التأكد من تكوين فهم صحيح للعميل ومتطلباته. ينطوي هذا على فهم تطلعات العميل، أسلوب حياته، وتفضيلاته، فالتركيز على تقديم مجموعة من التجارب الفريدة يعتبر أمراً أساسياً لجذب ما يقدر بنحو 129,557 من الأثرياء ذوي الثروات الهائلة تحت سن الأربعين الذين جمعوا ثرواتهم بشكل مستقل، وهو ما يمثل حوالي 20٪ من سكان العالم. أما بالنسبة للمشترين الأثرياء الأكبر سناً، فمن الأرجح أنهم يقدّرون التقاليد والتفرد. وبالنسبة للعملاء الدوليين، ينبغي مراعاة الفروق الثقافية الدقيقة ودرجة انفتاح السوق. ولهذا فإن إنشاء ملف تعريف شامل للمستهلك أمرٌ بالغ الأهمية في تصميم الاستراتيجيات المناسبة بشكل فعال.

إنشاء مواقع إلكترونية للعقارات المخصصة: يحتاج العملاء الأثرياء إلى التخصيص. من خلال إنشاء موقع إلكتروني مخصص وحصري لكل عقار فاخر، يمكن لمتخصصي العقارات تقديم تجربة مخصصة وغامرة للمشترين. يجب أن يعرض الموقع مقاطع فيديو وجولات افتراضية ومناظر جوية عالية الجودة، مما يقدّم صورة شاملة وواضحة للعقار. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الموقع الإلكتروني سهل الاستخدام ويحتوي على طرق واستراتيجية لتحسين محرك البحث الخاص بالموقع، وذلك بتضمين الكلمات الرئيسية الصحيحة للحصول على مرتبة أعلى في عمليات البحث على غوغل، وتمكين اكتشاف الموقع بسهولة من قبل الجمهور المستهدف.

تخطيط الحملات الإعلانية: يتضمن ذلك تحديد السوق المستهدف وتحليله، وفهم التركيبة السكانية وطريقة تفكير العملاء المحتملين. عند استهداف جمهور متخصص، مثل الأثرياء، لا تُعتبر حملات الإعلان الجماعية مناسبة. يتم الإعلان عن العقارات الراقية عبر قنوات متعددة لبناء السمعة وزيادة الوعي بالعقار. تشمل مواقع الإعلان المثالية لأصحاب الثروات الهائلة: الصالات الفخمة بالمطارات، النوادي الحصرية، الفنادق والمنتجعات المتميزة، ومجلات السفر، وغيرها. أما الإعلانات أونلاين فتشمل حملات البريد الإلكتروني المخصصة، وبوابات العقارات الفاخرة، والوسائط الرقمية عالية المستوى وغيرها. يضمن التكامل المتوازن بين المنصات المطبوعة والإذاعية والرقمية توصيل الرسالة بصورة موحدّة ومؤثرة للجمهور المستهدف. وفي الوقت الذي يلفت به الإعلان الذي يتم وضعه بشكل جيد وبارز في الوسائط المطبوعة انتباه الأثرياء الذين يفضلون أساليب القراءة التقليدية، يُعد تسويق الفيديو وتصوير الطائرات بدون طيار، وحتى استخدام الواقع المعزز للجولات الافتراضية، أونلاين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أمراً ضرورياً لعرض العقار على أكمل وجه.

تقديم رؤى استثمارية: يتبع المستثمرون نهجاً نوعياً وكمّياً عند التفكير في شراء العقارات الراقية، فهم يتطلّعون إليها من منظور متعدد الجوانب، بما في ذلك تحليل السوق والتوقعات المستقبلية لقيمة العقارات. بينما يظل موقع العقار وتفرده وارتفاع سعره التاريخي داخل منطقته أمراً بالغ الأهمية، فإن الأهمية المعمارية للعقار تبرز جاذبيته وتزيد من قيمته بشكل كبير، خاصة عند استخدام مواد عالية الجودة، ومراعاة الدقة، وفئة المهندسين المعماريين المشهورين الذين أشرفوا على تصميمه. وفي الوقت نفسه، يدرس المستثمرون أيضاً الآثار الضريبية المرتبطة بالعقار، بما في ذلك الضرائب العقارية، والضرائب المحتملة على دخل الإيجار، والضرائب على أرباح رأس المال. توثر سيولة العقار في السوق، وقدرته على تنويع المحفظة الاستثمارية، وأي تطورات قادمة في البنية التحتية أو المنطقة المجاورة على عملية صنع القرار عند شراء عقار فاخر.

التعاون مع العلامات التجارية الفاخرة: من الأهمية بمكان عقد شراكات استراتيجية مع العلامات التجارية الفاخرة الأخرى لتوفير تجربة تسويقية محسنة، سواء على شكل فعاليات مشتركة مع ماركات السيارات الفاخرة، أو المعارض الفنية، أو شركات اليخوت، أو ماركات الأزياء الراقية. يؤدي التعاون مع العلامات التجارية الفاخرة المفضلة لدى العملاء فائقي الثروات إلى توسيع نطاق التسويق ويعزز من مكانة العقار على قمّة قائمة العقارات الفاخرة.

في الختام، يتطلب سوق العقارات الفاخرة، وخاصة في الوجهات المميزة مثل دبي، استراتيجية معقدة ومصممة خصيصاً لجمهور معين. بينما يتطلب الأثرياء حول العالم التفرد والتميز الثقافي ووسائل الراحة الفريدة من نوعها، يجب على أخصائيي العقارات الفخمة الجمع بين الفهم التفصيلي والتواصل الرقمي الشخصي والحملات الاستراتيجية والتعاون الفريد. هذا النهج الدقيق هو المفتاح لتعزيز علاقات العملاء النخبة في مشهد العقارات الفاخرة المتطور.