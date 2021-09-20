صندوق أبوظبي للتنمية يبحث فرص التعاون الاستثماري مع جورجيا

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري وايجاد آليات مناسبة لدعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز دور الصندوق فيما يتعلق بدعم أولويات جورجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي إن زيارة وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا للصندوق تشكل أهمية كبيرة لبحث كافة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمجالات التعاون الاستثماري وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية وجورجيا يسعيان إلى تطوير العلاقات المشتركة في كافة النواحي، حيث يسعى الصندوق إلى تعزيز علاقاته الاستثمارية مع دول غرب آسيا، وتنشيط التعاون الثنائي ودعم الفرص الاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة في كلا البلدين.

من جانبها، أشادت معالي ناتيا تورنافا بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية جورجيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما وان الصندوق يلعب دوراً كبيراً في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية في العديد من دول العالم، وقالت” بحثنا خلال الزيارة الفرص الاستثمارية وسبل تنميتها وتعزيزها”، مشيرةً إلى أن جورجيا تزخر بالعديد من الفرص وهي تتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة للاستثمارات الخارجية”.

ويساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 في دعم الدول النامية وتعزيز اقتصاداتها، حيث موّل الصندوق آلاف المشاريع التنموية في 97 دولة، مما أحدث تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة فيها. يبلغ إجمالي تمويلات واستثمارات الصندوق أكثر من 150 مليار درهم إماراتي.