قطاعات النفط والزراعة والطاقة البديلة تجذب السعوديين للاستثمار في السودان

من جانبه أوضح معالي وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم أن الملتقى الذي يستمر يومين، يأتي امتداداً للقاءات التي كانت في المملكة العربية السعودية في كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية، لما يزخر به السودان من موارد و ثروات متعددة.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى التفاهم والتشاور مع المستثمرين السعوديين، وعرض فرص الاستثمار في قطاعات الزراعة – الثروة الحيوانية – المعادن – النفط – الطاقة البديلة و الطاقة المتجددة، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و القوانين المصاحبة لها.