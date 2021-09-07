السعودية توقف تعليق القدوم إليها من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021 م، وذلك من الدول الثلاث الآتية: – دولة الإمارات العربية المتحدة. – جمهورية جنوب أفريقيا. – جمهورية الأرجنتين. والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها. وأكد المصدر على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة. وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا