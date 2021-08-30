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السعوديون والعمانيون يختتمون اجتماعاتهم باتفاقات في الاستمثار والتجارة بين البلدين

اختتمت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي العماني، التي انطلقت صباح اليوم بمشاركة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعوديون والعمانيون يختتمون اجتماعاتهم باتفاقات في الاستمثار والتجارة بين البلدين
السعودية وعمان وقعا اتفاقية لتنمية الثروة السمكية

وشهدت أعمال المنتدى جلسات حوارية ناقشت عدداً من الموضوعات منها استثمر في السعودية، وبيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية، ورؤية عمان 2040.

كما جرى خلال الفعاليات عرض فيلم قصير حول العلاقات التجارية بين البلدين، وتوقيع عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين .

وخلال المنتدى جرى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في عدد من القطاعات ومنها البتروكيماويات، والطاقة، والتطوير العقاري، وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والتعدين، وغيرها.

وأوضح العضو المنتدب للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي “نقوا” المهندس أحمد البلاع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجموعة وقعت مع الشركة العمانية الحكومية لتنمية الثروة السمكية، مفيدًا أن “نقوا” تتمتع بخبرة تقدر بـ 40 عامًا في مجال استزراع الروبيان، كما لديها التقنيات الحديثة ومقومات الإنتاج مما يجعلها تسهم في إضافة الكثير للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عُمان.

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