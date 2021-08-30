محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار عربية

اجتماع عربي لمناقشة منطقة التجارة الحرة الكبرى

انطلقت اليوم في مقر جامعة الدول العربية اجتماعات اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية عز الدين مبروك مصدق، وبمشاركة ممثلي الدول العربية والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
اجتماع عربي لمناقشة منطقة التجارة الحرة الكبرى
وتناقش اللجنة تطورات الاتحاد الجمركي و التجارة والاستثمار والاتفاقية المشتركة للكهرباء

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات للشؤون الدولية المتعددة بوزارة المالية نايف بن محمد العنزي.

وتناقش اللجنة على مدى يومين مجموعة من البنود منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي وبرنامج المساعدة من أجل التجارة والاستثمار في الدول العربية والاتفاقية العربية المشتركة للكهرباء وإنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية في البلدان العربية.

وتبحث اللجنة أيضًا دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي للعام الماضي والتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الجاري، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإمارات لاستضافة الدورة الـ “28” لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واستعراض تجربة الأردن حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا