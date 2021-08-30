اجتماع عربي لمناقشة منطقة التجارة الحرة الكبرى

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات للشؤون الدولية المتعددة بوزارة المالية نايف بن محمد العنزي.

وتناقش اللجنة على مدى يومين مجموعة من البنود منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي وبرنامج المساعدة من أجل التجارة والاستثمار في الدول العربية والاتفاقية العربية المشتركة للكهرباء وإنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية في البلدان العربية.

وتبحث اللجنة أيضًا دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي للعام الماضي والتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الجاري، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإمارات لاستضافة الدورة الـ “28” لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واستعراض تجربة الأردن حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربية.