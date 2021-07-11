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تعاون اقتصادي منتظر بين السعودية وعُمان لجودة السلع المستوردة والمصدرة

لزيادة المنافع المتبادلة بين السعودية وعمان تحرص الجهات المعنية في البلدين لاستثمار الموارد ضمن آليات التعاون والتبادل في كافة المجلات ولاسيما الاقتصادية. ومن ضمن هذه المجالات جودة وسلامة السلع المستوردة والمصدرة في أسواق البلدين، كمجال حيوي يُنتظر أن ينمي التبادل التجاري.

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تعاون اقتصادي منتظر بين السعودية وعُمان لجودة السلع المستوردة والمصدرة
التعاون بين السعودية وعمان يهدف للقضاء على العوائق الفنية للتجارة وضمان سلامة المستهلك.

وأعرب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عن ثقته في أن يُمثل التعاون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، نقطة انطلاق جديدة لتعزيز جودة وسلامة السلع المستوردة والمصدرة في أسواق البلدين، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تنمية التجارة بين البلدين، وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدرة والقضاء على العوائق الفنية للتجارة وضمان سلامة المستهلك.

وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان للمملكة، أن التعاون بين المملكة وعُمان في أنشطة التقييس سيشمل مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وإجراءات التحقق من المطابقة، وكذلك التعاون في العمل على تحقيق متطلبات سلامة المستهلك، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، علاوة على نقل الخبرات والمعرفة، وتبادل الزيارات والخبراء في المجالات ذات العلاقة.

وأبدى الدكتور القصبي ثقته في أن ينعكس حرص قيادة البلدين على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية على وتيرة العمل وجهود الجهات السعودية والعمانية في تفعيل مستهدفات هذه الشراكات الاستراتيجية.

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