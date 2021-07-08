توجه نحو تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج

ومن النقاط التي تم النقاش حولها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، تنفيذاً لقرارات وتوجيهات قادة دول المجلس وأهمية استثمار فرص التكامل الاقتصادي ودفع مسارات الاستفادة الجماعية لدول المجلس تحقيقا لأهداف الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر وزارة الاقتصاد في الرياض, حيث أعرب الحجرف عن الاعتزاز بالخطط التنموية المستدامة التي تعمل على تنفيذها المملكة ، وآفاق التعاون التي سيتم تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً تقديم المجلس سبل الدعم الممكنة من أجل تمكين تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخليجية المشتركة.

وثمن الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية جراء تداعيات جائحة كورونا، وسُبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك في ظل هذه التحديات بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون.