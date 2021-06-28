السعودية: ضبط عمليات الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع الخطط والبرامج

وكانت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قد تشكلت بقرار مجلس الوزراء، القاضي بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لتواصل الهيئة المسيرة الناجحة نحو تحقيق مُستهدفات الرؤية في مجال رفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.

وتقوم الهيئة بأدوار عدة تساهم في أداء المطلوب منها وفق الترتيبات التنظيمية، منها وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تحقيق كفاءة إنفاق الأجهزة الحكومية. كما أن الهيئة تدرس تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحديد الوفورات المترتبة عليها في ميزانيات الأجهزة.

الأنظمة ذات الصلة بكفاءة الإنفاق، تقدمها الهيئة كما أنها تقترح تعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وكون رؤية 2030 هي ركيزة تسير عليها السعودية، فإن الهيئة تقوم بمراجعة مبادرات وبرامج تحقيق الرؤية للتأكد من مواءمتها لأهداف تحقيق كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق. كما تقدم الهيئة الاستشارات الإدارية والفنية في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق.

وفيما يتعلق باختصاص وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بصفة الهيئة هي لجهة المختصة بالشراء الموحد، إذا أنها تقوم بتحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية. كما تعد الهيئة قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية. ولمزيد من التواصل تراجع الهيئة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق وإبداء الرأي في شأنها.

هناك العديد من النماذج التي توفرها الهيئة للجهات الحكومية، منها نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

واليوم كشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو”، عن هويتها الجديدة التي ارتكزت على أبعاد التقدم والتميز والكفاءة، واستلهمت الاسم المختصر (إكسبرو) من اسمها باللغة الإنجليزية الذي يشمل مهمات الهيئة من رفع لكفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية.

وصُممت الهوية الجديدة عبر استلهام المكوّنات البصرية التي تتسم بطابع الحركية والحيوية، لتعكس أبعاد هوية الهيئة التي تسخر جهودها من أجل رفع كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات الحكومية؛ وتعمل على مستوياتٍ عديدة من مستوى المشاركة في صنع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ووضع الأدلة والمعايير والمنهجيات، فضلًا عن دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية والبحث عن فرص التحسين.

كما تعكس هوية إكسبرو الجديدة حالة التقدم إلى الأمام بخطى ثابتة بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مدفوعين بأداءٍ متميز للقطاع الحكومي من أجل توفير أفضل الخدمات والمرافق للمواطنين والمساهمة في استدامة الموارد واستغلالها على أفضل وجه.