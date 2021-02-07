مطالبة الشركات السورية بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية لمواجهة كورونا المستجد

وأطلقت كل من غرفة التجارة الدولية سورية والغرفة الفتية الدولية سورية، مشروع “مسؤوليتنا” الرامي إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من خلال تحفيز الشركات على تطبيق الفكرة للتصدي لأزمة جائحة كوفيد-19، وذلك تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتضمن المشروع تنظيم مسابقة تُوزَّع فيها استمارة موحدة بين الشركات في معظم المحافظات السورية، لتتنافس فيما بينها لتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية والاستجابة لتوصيات الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا المستجد من الناحية الاجتماعية، على أن يتم تمييز الشركة الفائزة بلقب أفضل شركة تطبق ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2020.

وشارك في المشروع جميع الغرف المحلية التابعة للغرفة الفتية الدولية سورية؛ غرف دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية وحمص والسويداء والوادي.

ووصل العدد الإجمالي للشركات المشاركة في مسابقة مسؤوليتنا إلى 112 شركة، من كبريات الشركات الوطنية والمحلية، بمعدل 11 شركة محلية و11 شركة وطنية في دمشق، و17 شركة محلية و4 وطنية في حلب، و10 شركات محلية و3 وطنية في طرطوس، و8 شركات محلية وشركة وطنية واحدة في اللاذقية، و6 شركات محلية وشركة وطنية واحدة في حمص، و34 شركة محلية في السويداء، و6 شركات محلية في الوادي.

ويلفت محمد شموط، رئيس مجلس إدارة الغرفة الفتية الدولية سورية، إن “الغرفة الفتية الدولية ترى في مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات أحد أهم البرامج التي تعمل على ترويجها في مجتمعاتها المحلية حول العالم. وبناء على تحليل احتياجات القطاع الاقتصادي في سورية، وفي ظل الظروف الاستثنائية العالمية لمواجهة كوفيد-19، انطلقت فكرة مشروع مسؤوليتنا”.