العراق يعرض فرص استثمارية أمام الشركات المصرية

ونقلت صحيفة الصباح عن سفير العراق لدى مصر أحمد نايف الدليمي قوله إن وفداً عراقياً ضم وكلاء وزارتي التخطيط والمالية أجرى في القاهرة مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين “لتعزيز آليات التعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات”.وتابع أن “الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات المصرية قاطبة وهناك سعي لتذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق وأعرب الوفد العراقي عن تطلعه لنقل التجارب والخبرات المصرية في مجالات التخطيط في الشؤون التنموية”.

وأضاف أن “هناك خطوات جادة لتفعيل تبادل الخبرات بين العراق ومصر في مجالات التعاون الاقتصادي والتدريب ورفع كفاءة العاملين وتعزيز ركائز السياسات للخطط الاقتصادية “.

وأبلغت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط الوفد العراقي عن” عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق وأن أجتماعات اللجنة المصرية – العراقية التي عقدت في بغداد العام الماضي أثمرت عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة من شأنها تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وكانت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد استقبلت الوفد العراقي الذي ضم كلًا من ماهر حمّاد جوهان، وكيل وزارة التخطيط، وطيف سامي محمد، وكيل وزارة المالية، وسفير العراق في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي، والوفد المرافق لهم، بُغية الاطلاع والاستفادة من الخبرات المصرية في منظومة الشؤون التنموية.