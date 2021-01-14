تصفية شركة الحديد والصلب المصرية يثير جدلا بين المصريين

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية القابضة لشركة الحديد والصلب، خالد الفقي عبّر عن غضبه من القرار ، قائلاً “قرار ظالم”. وأضاف في تصريحات إلى وكالة “رويترز” أنه “جرت الموافقة على فصل نشاط المحاجر بالشركة وتأسيس شركة مساهمة منفصلة له، وفي نهاية الاجتماع وافقوا على عدم استمرار الشركة من دون نقاش”.

يبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7000 شخص، ونقلت رويترز عن خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أمس الثلاثاء، إن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية قررت عدم استمرارية الشركة الليلة الماضية، مما يعني تصفيتها.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وهي مملوكة للحكومة نحو 83% من خلال أسهم شركة الحديد والصلب المصرية.

وأضاف الفقي في اتصال هاتفي مع رويترز: «تمت الموافقة على فصل نشاط المحاجر بالشركة وتأسيس شركة مساهمة منفصلة له، وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على عدم استمرار شركة الحديد والصلب دون نقاش أو أي شيء».

#الشروق| اتحاد عمال مصر يرفض تصفية شركة الحديد والصلب: كانت درع الوطن في الإنتاجhttps://t.co/VL9XOcz5vR pic.twitter.com/84PFHn7Y4O — Shorouk News (@Shorouk_News) January 12, 2021

يبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه والمصدر 195.374 مليون جنيه، موزعاً على 976.872 مليون سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد.

وأوقفت بورصة مصر التداول على أسهم الشركة ، لحين إرسال قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بحسب رويترز.

تكبدت شركة الحديد والصلب المصرية خسائر بلغت 490 مليون جنيه في السنة المالية 2019-2020 مقابل 1.526 مليار قبل عام، لم تستطع الشركة تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة أو الإنتاج بكميات اقتصادية للوصول إلى نقطة التعادل على الأقل.

بلغت أجور العاملين 827 مليون جنيه في السنة المالية الماضية 2019-2020 مقابل 844 مليوناً قبل عام، ويصل عدد العاملين خلال السنة المالية 2019-2020 إلى 7114 عاملاً، ولجأت الشركة في نوفمبر 2019 وحتى أغسطس 2020 إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد رواتب الموظفين ومنحة العاملين بنحو 417 مليون جنيه.

بلغت الالتزامات والمتطلبات على الشركة بنهاية السنة المالية 2019-2020 في 30 يونيو الماضي نحو ستة مليارات جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه قبل عام، مديونيات الشركة في 30 سبتمبر 2020 بلغت 6.3 مليار جنيه.

تكبدت الشركة خسارة بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل 368 مليوناً قبل عام.