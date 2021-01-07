السودان: التوقيع على اتفاق قرض لسداد متأخرات البنك الدولي

رويترز/ وقع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، يوم الأربعاء، اتفاقاً لمنح الخرطوم قرضاً تجسيرياً لسداد 1.2 مليار دولار متأخرات مستحقة على السودان للبنك الدولي، مما يسمح للسودان بالحصول على تمويل جديد من البنك الدولي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن السودان سيحصل على القرض فور تنفيذه للشروط المتفق عليها بموجب مذكرة تفاهم ثنائية، مع البنك الدولي.

ويأتي القرض التجسيري ضمن حزمة مساعدات أمريكية للسودان، تأتي بعد أن أزالت الولايات المتحدة البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضحت وزارة الخزانة، يوم الأربعاء، أنها ستعمل مع السودان لسداد المتأخرات المترتبة عليه لمؤسسات التمويل الدولية وتأمين تخفيف أعباء الديون في عام 2021.

وصرّحت وزارة المالية السودانية في 16 ديسمبر، أن القرض التجسيري سيسمح للسودان بالوصول إلى 1.5 مليار دولار سنوياً من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وهي ذراع البنك لتمويل الدول الأشد فقراً في العالم.