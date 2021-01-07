محرر في الموقع by محرر في الموقع

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عُمان: تحويل “سوق مسقط” إلى شركة مساهمة مقفلة

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
عُمان: تحويل "سوق مسقط" إلى شركة مساهمة مقفلة

رويترز/ ذكرت وسائل إعلام عُمانية رسمية يوم الأربعاء: “إن سوق مسقط للأوراق المالية، وهي “بورصة السلطنة”، تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة باسم “شركة بورصة مسقط”، وآلت ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العُماني المملوك للدولة.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية: “إن الشركة تحمل اسم بورصة مسقط وستؤول جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية إلى الكيان الجديد”.

شكلت سلطنة عُمان جهاز الاستثمار العُماني في يونيو لتملك وإدارة معظم أصول صندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.

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