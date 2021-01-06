مصر: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 40 مليار دولار مع نهاية 2020

القاهرة/ أعلن البنك المركزي المصري ، يوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 40.06 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 39.2 مليار دولار في أكتوبر ونوفمبر.حيث أنها المرة الأولى التي تزداد فيها الاحتياطات الأجنبية منذ أكتوبر.

وفي بداية شهر نوفمبر، أعلن البنك المركزي أن الاحتياطات الأجنبية لمصر شهدت زيادة طفيفة في أكتوبر لتصل إلى 39.2 مليار دولار، مقابل 38.4 مليار دولار المسجلة في سبتمبر.

وكانت الاحتياطات في سبتمبر 2019، قد وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغت 45.1 مليار دولار، قبل أن تشهد انخفاضاً كبيراً في مارس 2020، لتصل إلى 40 مليار دولار، مدفوعة بالضربة غير المسبوقة للأسواق المالية العالمية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19”.

واعتباراً من نهاية يونيو 2020، بدأت الاحتياطات الأجنبية في مصر في الانتعاش للمرة الأولى منذ مارس، حيث ارتفعت إلى 38.2 مليار دولار من 36 مليار دولار في مايو.

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تصريحات سابقة، إن منتصف شهر يونيو شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى السوق المالية المصرية، في ظل تعافي السوق العالمية والجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاحتواء الوباء وتداعياته.

وقال أيضاً إن مزادات أذون الخزانة نجحت في جذب 10 في المائة من الاستثمارات الأجنبية منذ يونيو، مضيفاً أن أداء الجنيه المصري أمام الدولار تحسن منذ بداية 2020 بنسبة 0.66 في المائة، على عكس العملات الأخرى في الأسواق الناشئة.

وذكر بنك جولدمان ساكس في تقرير له، إن نحو 10 مليارات دولار، من أصل 20 مليار دولار، عادت إلى السوق المصرية بعد الخروج منها في الفترة من مارس إلى يونيو، في بداية جائحة كوفيد -19. وتوقع التقرير أن تشهد تحويلات المغتربين المصريين تحسنا من شأنه أن يعزز من احتياطات مصر الأجنبية.

ووفقاً لتوقعات محللين، من المتوقع أن تصل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 40.5 مليار دولار بنهاية الربع الحالي الذي ينتهي في مارس، وإلى 44 مليار دولار في غضون 12 شهراً، وأن تقفز إلى حوالي 45.2 مليار دولار في عام 2022.