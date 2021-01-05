محمد بن راشد: قمة العُلا قمة إيجابية موحدة للصف

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن قمة العُلا هي قمة إيجابية، موحدة للصف، مرسخة للأخوة، مشيداً بدور السعودية في رعاية هذه القمة في دورتها الـ41.

وقال سموّه في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون..قمة إيجابية.. موحدة للصف..مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ..المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسك وتعاون خليجي حقيقي وعمق عربي مستقر”.

وأضاف سموّه: “في 1981 .. قبل أربعين عاماً من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعاً … مسيرة التعاون هو إرث هؤلاء القادة لشعوبهم .. واليوم تتعزز المسيرة .. وتترسخ الأخوة .. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا”.

كما قال سموّه: “نجدد شكرنا للملكة العربية السعودية رعايتها هذه القمة الناجحة … ونجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون .. ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقراراً وأمناً وأماناً وعملاً وإنجازاً سيخدم شعوبنا .. ويسهم في استقرار محيطنا”.

شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون..قمة إيجابية.. موحدة للصف..مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ..المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسك وتعاون خليجي حقيقي وعمق عربي مستقر . pic.twitter.com/axndY13uNu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 5, 2021